Kedua klub memiliki riwayat persaingan di kompetisi Eropa yang terutama terbangun di Liga Champions, termasuk pertemuan di fase gugur dan fase grup pada musim 2023–24.

Manchester City menjalani kiprahnya di kompetisi Eropa sebagai salah satu kandidat juara turnamen, sementara RB Leipzig akan berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, Red Bull Arena, untuk meraih poin penting.

Simak GOAL untuk mengetahui semua informasi yang Anda perlukan guna mendapatkan tiket RB Leipzig vs Manchester City, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan pertandingan RB Leipzig vs Manchester City di Liga Champions dimulai?

Pertandingan RB Leipzig vs Manchester City dimulai di Red Bull Arena, Leipzig, pada Rabu, 4 November 2026.

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Red Bull Arena Leipzig

Bagaimana cara membeli tiket RB Leipzig vs Manchester City di Liga Champions?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara RB Leipzig dan Manchester City di Red Bull Arena, ada beberapa pilihan utama:

Kanal resmi klub (RB Leipzig): Sebagai tuan rumah, RB Leipzig mengelola penjualan tiket umum secara langsung melalui situs resminya. Anggota klub dan pemegang tiket musiman biasanya mendapat prioritas dalam periode prapenjualan sebelum kursi yang tersisa ditawarkan kepada masyarakat umum.

Kanal resmi klub (Manchester City): Bagi suporter tim tamu yang datang dari Inggris, Manchester City mengalokasikan tiket melalui portal penjualan tiket resminya berdasarkan kriteria skema pertandingan piala dan sistem poin loyalitas klub.

Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket RB Leipzig vs Manchester City di Liga Champions?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara RB Leipzig dan Manchester City, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Area berdiri / sektor suporter: €15 hingga €25 untuk suporter di blok pendukung tuan rumah di belakang gawang.

Kategori 3 & 4 (tribun atas dan belakang gawang): €25 hingga €45 untuk kursi standar di tribun atas dan area belakang gawang.

Kategori 1 & 2 (tribun bawah dan tengah di sisi panjang lapangan): €50 hingga €85 untuk kursi dengan pemandangan terbaik dari tepi lapangan.

Paket VIP & hospitality: €150 hingga €690 lebih, bergantung pada akses ke lounge, pemandangan (seperti Stadionblick atau Logenblick), dan layanan konsumsi yang termasuk dalam paket.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung oleh klub habis, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Kursi standar & sektor suporter: €55 hingga €140 untuk tiket masuk biasa atau kursi di tribun atas.

Kursi premium di sisi panjang lapangan & tribun bawah: €150 hingga €350 untuk kursi dengan pandangan jelas dari sisi lapangan di blok seperti A Seite atau C Seite.

Tiket dengan permintaan tinggi / penjualan kembali tiket VIP:€400 hingga €950 lebih untuk tiket langka di baris depan atau tiket kategori hospitality yang sangat diminati.

RB Leipzig vs Manchester City di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa RB Leipzig vs Manchester City

RB Leipzig meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, mencetak 11 gol dan kebobolan 10 kali. Laga terakhirnya berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Bayer Leverkusen di Bundesliga. Dalam rentang tersebut, Leipzig juga mencatat kemenangan telak 5-0 atas Hamburger SV, tetapi kekalahan beruntun dari Werder Bremen dan Como di Liga Champions mencerminkan kesulitan tim menjaga konsistensi.

Manchester City memenangi kelima pertandingan terakhirnya, mencetak 13 gol dan kebobolan empat kali. Hasil terbarunya adalah kemenangan 5-3 atas Sunderland di Liga Primer. Dalam periode ini, City juga mengalahkan Norwich City 5-0 di Piala Carabao dan Porto 2-0 di Liga Champions, selain menang 1-0 atas Coventry City dan meraih kemenangan dalam derbi melawan Manchester United.

RB Leipzig vs Manchester City: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada November 2023, ketika Manchester City menang 3-2 di kandang pada fase grup Liga Champions. Dari lima pertemuan terakhir, yang semuanya berlangsung di Liga Champions, City menang empat kali dan Leipzig sekali. Hasil paling timpang dalam rentang tersebut adalah kemenangan 7-0 City di Etihad pada Maret 2023.