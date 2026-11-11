Cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Mainz 05: Harga tiket Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan tiket pada menit-menit terakhir, dan lainnya

RB Leipzig menjamu Mainz 05 pada Minggu, 6 Desember 2026 di Red Bull Arena, Leipzig.

Pertemuan kedua tim belakangan ini terbukti menyulitkan Leipzig di Red Bull Arena. Dalam pertemuan terakhir di sana pada 31 Januari 2026, Mainz meraih kemenangan tipis 2–1. Mainz juga tidak terkalahkan dalam tiga kunjungan terakhirnya ke markas Leipzig sebelum pertandingan ini.

Simak panduan GOAL berikut untuk mengetahui cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Mainz 05, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Bundesliga RB Leipzig vs Mainz 05 dimulai?

RB Leipzig vs Mainz 05 berlangsung di Red Bull Arena, Leipzig, pada Minggu, 6 Desember 2026.

Bundesliga - Pekan 12 5 Des 2026 - 09.30 Red Bull Arena Leipzig

Bagaimana cara membeli tiket laga Bundesliga RB Leipzig vs Mainz 05?

Berikut pilihan umum untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga antara RB Leipzig dan Mainz 05:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket pertama kali tersedia langsung melalui portal penjualan tiket resmi RB Leipzig. Anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat prioritas sebelum tiket dijual kepada masyarakat umum.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan resmi sudah habis.

Berapa harga tiket laga Bundesliga RB Leipzig vs Mainz 05?

Harga tiket pertandingan Bundesliga RB Leipzig vs Mainz 05 bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal penjualan resmi klub atau pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket berdiri (Stehplatz / sisi suporter): Mulai dari sekitar €15.

Mulai dari sekitar Kursi kategori 5 (sudut tribun atas / tingkat atas): Sekitar €33 hingga €39.

Sekitar Kursi kategori 4 (bagian tengah tribun atas / pemandangan dari sisi lapangan): Sekitar €39 hingga €47.

Sekitar Kursi kategori 3 (tingkat bawah / tengah & sudut tribun): Sekitar €43 hingga €54.

Sekitar Kursi kategori 1 & premium (bagian tengah tribun bawah / tribun utama): Mulai dari €60 hingga lebih dari €80.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket berdiri / kursi penjualan kembali berharga terjangkau: Biasanya mulai dari sekitar €55 hingga €75 .

Biasanya mulai dari sekitar . Kursi kategori 2 & 3 dari penjualan kembali (pemandangan dari tribun atas dan sisi lapangan): Umumnya berkisar €80 hingga €150 .

Umumnya berkisar . Kursi kategori 1 & kursi unggulan di sisi panjang lapangan dari penjualan kembali: Sering kali berkisar €180 hingga lebih dari €300 .

Sering kali berkisar . Paket VIP & layanan premium dari penjualan kembali: Harganya dapat melampaui kisaran €300 hingga lebih dari €500.

RB Leipzig vs Mainz 05 di Bundesliga: Semua yang perlu diketahui

Performa RB Leipzig vs Mainz 05

Leipzig menghadapi pertandingan ini setelah memenangi tiga dari lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 2-3 dari Manchester City di Liga Champions, meski sebelumnya Leipzig menang 2-0 di kandang Schalke 04 dalam ajang Bundesliga dan menang 4-0 saat menjamu Elversberg. Dalam lima pertandingan tersebut, Leipzig mencetak 12 gol dan kebobolan 12 kali.

Mainz hanya memenangi satu dari lima laga terakhirnya. Pada pertandingan terbaru, Mainz kalah 4-1 saat menjamu Elversberg di Bundesliga. Dalam periode yang sama, Mainz juga kalah 2-3 dari Werder Bremen dan 3-4 dari Bayer Leverkusen. Kemenangan 1-0 di kandang Schalke 04 menjadi satu-satunya hasil positif Mainz. Dalam lima pertandingan itu, Mainz mencetak delapan gol dan kebobolan 14 kali.

RB Leipzig vs Mainz 05: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung pada 31 Januari 2026, ketika Mainz menang 2-1 di Red Bull Arena dalam ajang Bundesliga. Dari lima pertemuan terakhir, Mainz menang tiga kali dan Leipzig sekali, sementara satu pertandingan berakhir imbang. Leipzig belum pernah mengalahkan Mainz dalam tiga upaya terakhirnya di kandang, Red Bull Arena.