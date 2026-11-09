RB Leipzig menjamu Lens pada Selasa, 24 November 2026, di Red Bull Arena, Leipzig.

RB Leipzig dan RC Lens belum pernah bertemu dalam pertandingan kompetitif resmi sebelum laga Liga Champions UEFA ini. Satu-satunya pertemuan mereka sebelumnya terjadi dalam laga persahabatan pramusim pada 9 Agustus 2025, yang berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi tim asal Prancis tersebut.

Kapan RB Leipzig vs Lens di Liga Champions dimulai?

RB Leipzig vs Lens berlangsung di Red Bull Arena, Leipzig, pada Selasa, 24 November 2026.

Champions League - Pekan 5 24 Nov 2026 - 15.00 Red Bull Arena Leipzig

Bagaimana cara membeli tiket RB Leipzig vs Lens di Liga Champions?

Berikut pilihan dan saluran yang tersedia untuk membeli tiket pertandingan RB Leipzig vs Lens di Liga Champions:

1. Saluran resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket langsung melalui platform penjualan tiket resmi RB Leipzig untuk pendukung tuan rumah atau RC Lens untuk sektor pendukung tim tamu, bergantung pada ketersediaan dan status keanggotaan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui saluran resmi klub telah habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket melalui saluran utama telah habis.

Berapa harga tiket RB Leipzig vs Lens di Liga Champions?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara RB Leipzig dan Lens:

1. Saluran resmi klub

Kategori standar / tiket masuk umum: Mulai sekitar €40 hingga €60 untuk kursi standar di tribun atas dan sudut stadion, bergantung pada status keanggotaan dan lokasi blok yang tepat.

Mulai sekitar untuk kursi standar di tribun atas dan sudut stadion, bergantung pada status keanggotaan dan lokasi blok yang tepat. Kursi utama: Mulai sekitar €65 .

Mulai sekitar . Paket VIP & keramahtamahan: Mulai sekitar €511,70, termasuk akses ke ruang tunggu dan fasilitas tambahan pada hari pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas / kursi ekonomis: Umumnya berkisar antara €45 hingga €100 , sehingga menjadi pilihan yang umum jika alokasi tiket langsung dari klub habis terjual.

Umumnya berkisar antara , sehingga menjadi pilihan yang umum jika alokasi tiket langsung dari klub habis terjual. Kursi standar di sisi panjang lapangan: Biasanya berharga antara €90 hingga €220 .

Biasanya berharga antara . Tribun bawah / pandangan ke bagian tengah lapangan: Berkisar antara €150 hingga lebih dari €320, bergantung pada ketersediaan dan jumlah orang dalam rombongan.

RB Leipzig vs Lens di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa RB Leipzig vs Lens

RB Leipzig meraih satu kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan satu hasil lainnya tercatat dalam data tersebut. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 4-1 dari Real Madrid di Liga Champions. Leipzig juga mencatat kemenangan 6-0 atas Eintracht Frankfurt di Bundesliga dalam periode itu, tetapi kekalahan dari Bayern Munich, Bayer Leverkusen, dan Real Madrid menunjukkan bahwa mereka kebobolan banyak gol. Leipzig mencetak delapan gol dan kebobolan 14 kali dalam lima pertandingan tersebut.

Lens meraih dua kemenangan dan menelan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil terakhir mereka adalah kekalahan 3-0 dari Club Brugge di Liga Champions, setelah menang 1-3 di kandang Troyes dalam pertandingan Ligue 1. Mereka juga mengalahkan Lyon 2-1 di liga dalam periode ini, tetapi kekalahan dari Sporting CP dan Monaco menegaskan inkonsistensi mereka. Lens mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut.

RB Leipzig vs Lens: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi dalam laga persahabatan pramusim pada 9 Agustus 2025, ketika Lens menang 2-1. Itu merupakan satu-satunya pertemuan kedua tim yang tercatat, sehingga laga Liga Champions ini menjadi pertemuan kompetitif pertama mereka di ajang ini.