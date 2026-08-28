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Cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Hamburger SV: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan mendadak, dan lainnya

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RB Leipzig menghadapi Hamburger SV di Bundesliga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

RB Leipzig akan menghadapi Hamburger SV pada Minggu, 13 September 2026 di Red Bull Arena, Leipzig.

Kedua tim akan berupaya meraih poin penting untuk membangun momentum di papan klasemen awal kasta tertinggi. Kedua klub terakhir kali bertemu dalam laga Bundesliga pada Maret 2026, ketika RB Leipzig mengamankan kemenangan tandang 2-1 atas Hamburg.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Hamburger SV, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV?

RB Leipzig vs Hamburger SV berlangsung di Red Bull Arena, Leipzig, dengan jadwal kick-off.

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Bundesliga - Pekan 3
Red Bull Arena Leipzig

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV, Anda bisa membelinya melalui platform tiket resmi atau sekunder:

  • Toko Tiket Resmi RB Leipzig: Tempat utama dan paling aman untuk membeli tiket laga kandang adalah langsung melalui Toko Tiket Resmi RB Leipzig atau Aplikasi Tiket RBL. Pendukung tuan rumah dapat mendaftarkan akun untuk melihat peta kursi, memeriksa ketersediaan, dan membeli tiket dengan harga nominal standar.
  • Official Ticket Exchange (Pasar Jual Kembali): Jika kursi standar habis terjual, RB Leipzig mengoperasikan bursa tiket sekunder resmi (RBL Ticketmarkt) di situs mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka secara legal dengan harga nominal.
  • Alokasi Klub Tamu: Pendukung tim tamu yang ingin duduk di area Hamburger SV harus membeli tiket melalui toko tiket resmi klub atau portal suporter Hamburger SV.
  • Pasar Sekunder & Agregator Tiket: Platform seperti StubHub menawarkan opsi jual kembali jika jalur resmi sudah penuh, meski harga di platform ini berfluktuasi di atas harga nominal tergantung permintaan.

Berapa harga tiket Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV?

Harga tiket untuk laga RB Leipzig vs Hamburger SV di Red Bull Arena bervariasi tergantung apakah Anda membelinya dengan harga nominal melalui jalur resmi klub atau melalui platform jual kembali pasar sekunder.

Harga Tiket Nominal Resmi (Penjualan Utama)

  • Area Berdiri / Area Suporter (Sektor B): £13 - £17
  • Kategori 4-5 (Di Belakang Gawang / Sudut Tribun Atas): £20 - £34
  • Kategori 2-3 (Tribun Samping / Sudut Tribun Bawah): £38 - £56
  • Kategori 1 (Tribun Utama Tengah & Tribun Seberang): £60 - £85
  • Tiket Konsesi & Anak Muda: £9 - £25 (tersedia di sebagian besar kategori standar untuk pelajar, lansia, dan anak-anak)

Harga Jual Kembali & Pasar Sekunder

Karena permintaan tinggi dan ketersediaan terbatas untuk non-anggota, harga di platform tiket sekunder resmi (seperti StubHub) berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar: 

  • Harga Awal (Terendah yang Tersedia): ~£15 - £25 (untuk kursi tunggal atau area berdiri tingkat atas)
  • Harga Rata-rata Jual Kembali: ~£60 - £120 (tergantung pilihan baris, permintaan kursi berdampingan, dan kedekatan dengan hari pertandingan)

RB Leipzig vs Hamburger SV Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa RB Leipzig vs Hamburger SV

Leipzig memasuki pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 6-0 di DFB-Pokal atas Eintracht Trier, sebuah penampilan yang memberi sedikit kepercayaan diri setelah pramusim yang sulit. Sebelumnya, mereka kalah 3-1 dari Bayern Munich dan 2-0 dari Leeds United dalam laga persahabatan. Leipzig mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam kali.

Hamburg datang dalam kondisi bagus. Lima hasil terakhir mereka menunjukkan tiga kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan. Yang terbaru adalah kemenangan 3-0 di DFB-Pokal di markas SC Verl, setelah hasil imbang 2-2 dengan Lille dan kemenangan 2-1 atas Toulouse di pramusim. Hamburg mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan tujuh, dengan hasil melawan Verl menunjukkan nirbobol dalam laga kompetitif pertama mereka.

RBL

RBL - Performa

FCB
K3-1
ETR
M0-6
BMG
M3-0
SVW
K3-1
COM
K4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
HSV

HSV - Performa

LIL
S2-2
TFC
M1-2
VEL
M0-3
BVB
K2-0
M05
K0-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

RB Leipzig vs Hamburger SV: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir 1-2 untuk Leipzig, dimainkan di kandang Hamburg dalam ajang Bundesliga pada 1 Maret 2026. Sebelum itu, Leipzig menang 2-1 di kandang pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Leipzig menang empat kali dengan satu hasil imbang, mencetak 11 gol berbanding lima milik Hamburg.

Head to Head

RB LeipzigSeriHamburger SV
4
1
0
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
FT
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
FT
DFB-Pokal
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
4
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
FT
DFB-Pokal
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
FT
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
FT
12Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen RB Leipzig vs Hamburger SV

Di klasemen Bundesliga saat ini, Hamburger SV berada di peringkat ke-10, sementara RB Leipzig terpaut empat posisi di bawah mereka, yakni di urutan ke-14.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
M
M
M
M
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
4310142+1210
M
M
S
M
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
S
M
M
M
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
S
M
M
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
M
S
M
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
M
K
M
S
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
S
K
M
M
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
M
S
M
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
M
K
M
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
S
M
K
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
S
M
S
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
M
K
K
S
13
FC KoelnFC KoelnKOE
411269-34
K
S
K
M
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
M
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
M
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
M
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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