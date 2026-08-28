RB Leipzig akan menghadapi Hamburger SV pada Minggu, 13 September 2026 di Red Bull Arena, Leipzig.

Kedua tim akan berupaya meraih poin penting untuk membangun momentum di papan klasemen awal kasta tertinggi. Kedua klub terakhir kali bertemu dalam laga Bundesliga pada Maret 2026, ketika RB Leipzig mengamankan kemenangan tandang 2-1 atas Hamburg.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Hamburger SV, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV?

RB Leipzig vs Hamburger SV berlangsung di Red Bull Arena, Leipzig, dengan jadwal kick-off.

Bundesliga - Pekan 3 13 Sep 2026 - 09.30 Red Bull Arena Leipzig

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV, Anda bisa membelinya melalui platform tiket resmi atau sekunder:

Toko Tiket Resmi RB Leipzig: Tempat utama dan paling aman untuk membeli tiket laga kandang adalah langsung melalui Toko Tiket Resmi RB Leipzig atau Aplikasi Tiket RBL. Pendukung tuan rumah dapat mendaftarkan akun untuk melihat peta kursi, memeriksa ketersediaan, dan membeli tiket dengan harga nominal standar.

Official Ticket Exchange (Pasar Jual Kembali): Jika kursi standar habis terjual, RB Leipzig mengoperasikan bursa tiket sekunder resmi (RBL Ticketmarkt) di situs mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka secara legal dengan harga nominal.

Alokasi Klub Tamu: Pendukung tim tamu yang ingin duduk di area Hamburger SV harus membeli tiket melalui toko tiket resmi klub atau portal suporter Hamburger SV.

Pasar Sekunder & Agregator Tiket: Platform seperti StubHub menawarkan opsi jual kembali jika jalur resmi sudah penuh, meski harga di platform ini berfluktuasi di atas harga nominal tergantung permintaan.

Berapa harga tiket Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV?

Harga tiket untuk laga RB Leipzig vs Hamburger SV di Red Bull Arena bervariasi tergantung apakah Anda membelinya dengan harga nominal melalui jalur resmi klub atau melalui platform jual kembali pasar sekunder.

Harga Tiket Nominal Resmi (Penjualan Utama)

Area Berdiri / Area Suporter (Sektor B): £13 - £17

Kategori 4-5 (Di Belakang Gawang / Sudut Tribun Atas): £20 - £34

Kategori 2-3 (Tribun Samping / Sudut Tribun Bawah): £38 - £56

Kategori 1 (Tribun Utama Tengah & Tribun Seberang): £60 - £85

Tiket Konsesi & Anak Muda: £9 - £25 (tersedia di sebagian besar kategori standar untuk pelajar, lansia, dan anak-anak)

Harga Jual Kembali & Pasar Sekunder

Karena permintaan tinggi dan ketersediaan terbatas untuk non-anggota, harga di platform tiket sekunder resmi (seperti StubHub) berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar:

Harga Awal (Terendah yang Tersedia): ~£15 - £25 (untuk kursi tunggal atau area berdiri tingkat atas)

Harga Rata-rata Jual Kembali: ~£60 - £120 (tergantung pilihan baris, permintaan kursi berdampingan, dan kedekatan dengan hari pertandingan)

RB Leipzig vs Hamburger SV Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa RB Leipzig vs Hamburger SV

Leipzig memasuki pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 6-0 di DFB-Pokal atas Eintracht Trier, sebuah penampilan yang memberi sedikit kepercayaan diri setelah pramusim yang sulit. Sebelumnya, mereka kalah 3-1 dari Bayern Munich dan 2-0 dari Leeds United dalam laga persahabatan. Leipzig mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam kali.

Hamburg datang dalam kondisi bagus. Lima hasil terakhir mereka menunjukkan tiga kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan. Yang terbaru adalah kemenangan 3-0 di DFB-Pokal di markas SC Verl, setelah hasil imbang 2-2 dengan Lille dan kemenangan 2-1 atas Toulouse di pramusim. Hamburg mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan tujuh, dengan hasil melawan Verl menunjukkan nirbobol dalam laga kompetitif pertama mereka.

RB Leipzig vs Hamburger SV: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir 1-2 untuk Leipzig, dimainkan di kandang Hamburg dalam ajang Bundesliga pada 1 Maret 2026. Sebelum itu, Leipzig menang 2-1 di kandang pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Leipzig menang empat kali dengan satu hasil imbang, mencetak 11 gol berbanding lima milik Hamburg.

Klasemen RB Leipzig vs Hamburger SV

Di klasemen Bundesliga saat ini, Hamburger SV berada di peringkat ke-10, sementara RB Leipzig terpaut empat posisi di bawah mereka, yakni di urutan ke-14.