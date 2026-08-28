Cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Hamburger SV: harga Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

RB Leipzig akan menghadapi Hamburger SV pada Minggu, 13 September 2026 di Red Bull Arena, Leipzig.

Kedua tim akan berusaha meraih poin penting untuk membangun momentum pada klasemen awal kasta tertinggi. Kedua klub terakhir kali bertemu di Bundesliga pada Maret 2026, ketika RB Leipzig mengamankan kemenangan tandang 2-1 atas Hamburg.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Hamburger SV, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV?

RB Leipzig vs Hamburger SV digelar di Red Bull Arena, Leipzig, dengan kick-off dijadwalkan.

Bundesliga - Pekan 3 13 Sep 2026 - 09.30 Red Bull Arena Leipzig

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV, Anda dapat membelinya melalui platform tiket resmi atau sekunder:

Toko Tiket Resmi RB Leipzig: Tempat utama dan paling aman untuk membeli tiket laga kandang adalah langsung melalui Toko Tiket Resmi RB Leipzig atau Aplikasi Tiket RBL. Pendukung tuan rumah dapat mendaftarkan akun untuk melihat peta kursi, mengecek ketersediaan, dan membeli tiket dengan harga standar nilai nominal.

Pertukaran Tiket Resmi (Pasar Jual Kembali): Jika kursi standar habis terjual, RB Leipzig mengoperasikan pertukaran tiket sekunder resmi (RBL Ticketmarkt) di situs web mereka, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali kursi mereka secara legal dengan harga nominal.

Alokasi Klub Tamu: Pendukung tim tamu yang ingin duduk di sektor Hamburger SV harus membeli tiket melalui toko tiket resmi klub atau portal fan milik Hamburger SV.

Pasar Sekunder & Agregator Tiket: Platform seperti StubHub menawarkan opsi penjualan kembali jika kanal resmi sudah penuh dipesan, meski harga di platform ini berfluktuasi di atas nilai nominal tergantung pada permintaan.

Berapa harga tiket Bundesliga RB Leipzig vs Hamburger SV?

Harga tiket untuk laga RB Leipzig vs Hamburger SV di Red Bull Arena bervariasi tergantung pada apakah Anda membelinya pada harga nominal melalui kanal resmi klub atau melalui platform penjualan kembali pasar sekunder.

Harga Tiket Resmi Nilai Nominal (Penjualan Primer)

Area Berdiri / Area Pendukung (Sektor B): £13 - £17

Kategori 4-5 (Di Belakang Gawang / Sudut Tribun Atas): £20 - £34

Kategori 2-3 (Tribun Samping / Sudut Tribun Bawah): £38 - £56

Kategori 1 (Tribun Utama Tengah & Tribun Seberang): £60 - £85

Tiket Diskon & Tiket Remaja: £9 - £25 (tersedia di sebagian besar kategori standar untuk pelajar, lansia, dan anak-anak)

Harga Jual Kembali & Pasar Sekunder

Karena tingginya permintaan dan terbatasnya ketersediaan bagi non-anggota, harga di platform tiket sekunder resmi (seperti StubHub) berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar:

Harga Awal (Terendah yang Tersedia): ~£15 - £25 (untuk kursi tunggal atau area berdiri tingkat atas)

Harga Rata-rata Jual Kembali: ~£60 - £120 (tergantung pada pilihan baris, permintaan kursi berdampingan, dan kedekatan dengan hari pertandingan)

RB Leipzig vs Hamburger SV di Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa RB Leipzig vs Hamburger SV

Leipzig memasuki pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 6-0 di DFB-Pokal atas Eintracht Trier, performa yang memberi sedikit kepercayaan diri setelah pramusim yang sulit. Sebelumnya, mereka kalah 3-1 dari Bayern Munich dan 2-0 dari Leeds United dalam laga persahabatan. Leipzig mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam gol.

Hamburg datang dalam kondisi bagus. Lima hasil terakhir mereka menunjukkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Yang terbaru adalah kemenangan 3-0 di DFB-Pokal di markas SC Verl, setelah hasil imbang 2-2 melawan Lille dan kemenangan 2-1 atas Toulouse pada pramusim. Hamburg mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan tujuh gol, dengan hasil melawan Verl menunjukkan nirbobol dalam laga kompetitif pertama mereka.

RB Leipzig vs Hamburger SV: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir 1-2 untuk Leipzig, dimainkan di markas Hamburg di Bundesliga pada 1 Maret 2026. Sebelum itu, Leipzig menang 2-1 di kandang pada Oktober 2025. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Leipzig menang empat kali dengan satu hasil imbang, mencetak 11 gol berbanding lima milik Hamburg.

Klasemen RB Leipzig vs Hamburger SV

Dalam klasemen Bundesliga saat ini, Hamburger SV berada di posisi ke-10, sementara RB Leipzig empat tingkat di bawah mereka, yaitu posisi ke-14.