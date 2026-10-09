RB Leipzig menjamu Elversberg pada Sabtu, 24 Oktober 2026 di Red Bull Arena, Leipzig.

Menjelang pertemuan di kasta tertinggi ini, kedua klub baru pernah saling berhadapan dua kali sebelumnya, dengan saling bertukar kemenangan pada musim 3. Liga 2013/14. RB Leipzig memasuki pertandingan ini sebagai favorit kuat untuk mengamankan tiga poin penuh di kandang.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Elversberg, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Bundesliga RB Leipzig vs Elversberg?

Bundesliga - Pekan 7 24 Okt 2026 - 09.30 Red Bull Arena Leipzig

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga RB Leipzig vs Elversberg?

Untuk membeli tiket RB Leipzig vs. SV Elversberg di Red Bull Arena pada Sabtu, 24 Oktober 2026, ada beberapa opsi utama:

1. Toko Tiket Resmi Utama

Portal tiket resmi RB Leipzig: Tidak seperti banyak klub besar Jerman lainnya, RB Leipzig tidak mewajibkan keanggotaan berbayar untuk sebagian besar pertandingan penjualan umum. Anda hanya perlu mendaftarkan akun RBLogin gratis di situs mereka untuk membeli tiket.

Official Ticket Exchange: Jika tiket penjualan umum reguler habis terjual, pemegang tiket musiman melepas kursi yang tidak dapat mereka gunakan melalui bursa tiket sekunder resmi di platform penjualan tiket RB Leipzig.

2. Marketplace Tiket Sekunder

Platform tiket sekunder: Jika opsi resmi dari klub benar-benar habis terjual, tiket masuk umum sering kali bisa ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform-platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket untuk pertandingan Bundesliga mendatang ketika alokasi utama sudah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga RB Leipzig vs Elversberg?

Harga tiket untuk RB Leipzig vs. SV Elversberg di Red Bull Arena pada Sabtu, 24 Oktober 2026, bervariasi tergantung kategori, lokasi, dan metode pembelian:

1. Harga resmi utama klub (harga normal)

Saat membeli langsung melalui RB Leipzig Ticket Shop resmi, tiket untuk pertandingan Bundesliga standar umumnya masuk ke kategori tingkat berikut:

Area berdiri / sektor suporter kandang (Sektor B): €15 – €25

Kategori 3 & 4 (tingkat atas & di belakang gawang): €25 – €45

Kategori 1 & 2 (sisi panjang / tribun utama & tribun berseberangan): €45 – €85

VIP & suite hospitality: €200 – €450+ (termasuk akses lounge, kursi premium, dan katering)

2. Marketplace tiket sekunder

Jika tiket resmi habis terjual melalui penjualan utama klub, platform tiket sekunder seperti StubHubmencantumkan tiket berdasarkan permintaan pasar:

Kursi standar: Harga biasanya berkisar antara €80 dan €150 tergantung penawaran dan permintaan.

Paket premium & hospitality: Berkisar dari €180 hingga €300+ .

RB Leipzig vs Elversberg Bundesliga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa RB Leipzig vs Elversberg

RB Leipzig menatap laga ini dengan catatan dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 di Bundesliga saat bertandang ke Bayer Leverkusen, sementara hasil terbaik dalam periode itu adalah kemenangan kandang meyakinkan 5-0 atas Hamburger SV. Leipzig juga menelan kekalahan 4-1 dari Como di Liga Champions dan kalah 3-1 di markas Werder Bremen dalam periode tersebut.

Elversberg membawa catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan kompetitif terakhir mereka. Setelah bermain imbang 0-0 di markas Schalke pada laga terbaru, mereka sebelumnya menang 4-3 di kandang Borussia Mönchengladbach, mengalahkan Bayer Leverkusen 3-2 di kandang, dan menang 3-1 atas MSV Duisburg di DFB-Pokal. Satu-satunya kekalahan mereka dalam rangkaian ini adalah kekalahan tipis 2-1 dari Bayern Munich.

RB Leipzig vs Elversberg: Rekor head-to-head terkini

Rekor pertemuan kedua klub ini terbatas. Pertemuan terbaru yang tercatat terjadi pada September 2013, ketika Elversberg mengalahkan RB Leipzig 1-0 di 3. Liga. Leipzig memenangi laga terdokumentasi lainnya dengan skor 2-0 pada Maret 2014, juga di kasta ketiga. Kedua klub kini bertemu di Bundesliga untuk pertama kalinya, dengan rekor historis menunjukkan masing-masing mengoleksi satu kemenangan dari duel-duel di liga level bawah tersebut.