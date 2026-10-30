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Cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Augsburg: Harga tiket Bundesliga, informasi pertandingan, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

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Bundesliga

RB Leipzig menghadapi Augsburg di Bundesliga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

RB Leipzig menjamu Augsburg pada Sabtu, 7 November 2026 di Red Bull Arena, Leipzig.

Secara historis, Leipzig memiliki rekor kandang yang kuat melawan Augsburg, dengan memenangi sebagian besar pertemuan mereka di Sachsen. Saat bermain di kandang, RB Leipzig biasanya berupaya menguasai bola dan memanfaatkan kecepatan serangannya, sementara Augsburg kerap mengandalkan pertahanan yang terorganisasi dan serangan balik.

Simak GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Augsburg, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga RB Leipzig vs Augsburg dimulai?

Pertandingan RB Leipzig vs Augsburg dimulai pada Sabtu, 7 November 2026, di Red Bull Arena, Leipzig.

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Bundesliga - Pekan 9
Red Bull Arena Leipzig

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga RB Leipzig vs Augsburg?

Ada beberapa pilihan melalui kanal resmi maupun pasar tiket sekunder untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga RB Leipzig vs FC Augsburg di Red Bull Arena:

1. Kanal resmi klub

  • Gerai tiket resmi RB Leipzig: Cara paling langsung dan aman untuk membeli tiket pertandingan reguler adalah melalui gerai tiket daring resmi RB Leipzig atau aplikasi resmi RBL Ticket. Penjualan tiket untuk umum biasanya dibuka terlebih dahulu bagi anggota klub sebelum kursi yang tersisa tersedia bagi masyarakat umum.
  • Tribune suporter tandang FC Augsburg: Suporter tim tamu dapat mencari tiket untuk blok suporter tandang langsung melalui portal tiket resmi FC Augsburg atau pusat layanannya, karena jatah tiket suporter tandang didistribusikan melalui klub tamu.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis terjual, tiket masuk reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga RB Leipzig vs Augsburg?

Harga tiket pertandingan Bundesliga RB Leipzig vs FC Augsburg bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau platform penjualan kembali.

1. Kanal resmi klub

  • Tiket berdiri (Stehplatz): Mulai dari €15,00
  • Kursi kategori 5 (sudut tribun atas / tingkat atas): Sekitar €33,00 hingga €39,00
  • Kursi kategori 4 (bagian tengah tribun atas / pemandangan dari sisi lapangan): Sekitar €39,00 hingga €47,00
  • Kursi kategori 3 (tribun bawah / tengah dan sudut): Sekitar €43,00 hingga €54,00
  • Kursi kategori 1 dan premium (bagian tengah tribun bawah / tribun utama): Mulai dari €60,00 hingga €80,00 lebih

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan resmi klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Tiket penjualan kembali dengan harga terendah: Umumnya mulai sekitar €19,00 hingga €30,00 untuk kursi dengan pandangan terbatas atau standar saat permintaan lebih rendah, meski sebagian besar tiket yang dijual kembali untuk hari pertandingan mulai dari kisaran €50,00 hingga €95,00.
  • Harga rata-rata di pasar penjualan kembali: Biasanya berkisar dari €100,00 hingga €200,00 lebih, bergantung pada seberapa dekat waktu pertandingan dan lokasi persis kursi.
  • Kursi premium yang dijual kembali: Kursi di blok strategis sepanjang sisi lapangan atau kursi dengan layanan hospitality yang dijual kembali dapat melampaui kisaran €300,00 hingga €500,00 lebih.

Bundesliga RB Leipzig vs Augsburg: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa RB Leipzig vs Augsburg

Leipzig menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Bayer Leverkusen di Bundesliga. Dalam rentang itu, mereka juga kalah 1-3 dari Werder Bremen dan 1-4 dari Como di Liga Champions. Kemenangan 5-0 atas Hamburger SV dan kemenangan sebelumnya dengan skor 3-0 atas Borussia Mönchengladbach menunjukkan kemampuan skuad ini untuk tampil kuat. Dalam lima pertandingan tersebut, Leipzig mencetak 11 gol dan kebobolan 10 kali, yang menunjukkan inkonsistensi baik dalam menyerang maupun bertahan.

Augsburg mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 dalam laga persahabatan melawan Hertha Berlin, setelah sebelumnya kalah 2-3 dari Werder Bremen di Bundesliga. Hasil menonjol lainnya mencakup kemenangan tandang 4-1 atas Eintracht Frankfurt dan kemenangan 3-0 atas Schalke. Augsburg mencetak 11 gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut, menunjukkan bahwa mereka mampu menciptakan peluang tetapi bisa rentan saat bertahan.

RBL

RBL - Performa

PSV
M1-0
FCB
K6-1
RMA
K4-1
ELV
M4-0
ESN
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
FCA

FCA - Performa

BSC
S2-2
FCB
S2-2
ELV
K4-3
FCU
S1-1
SHG
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

RB Leipzig vs Augsburg: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru kedua klub berlangsung pada 7 Maret 2026, ketika Leipzig menang 2-1 di kandang dalam pertandingan Bundesliga. Dalam lima pertemuan terakhir, Leipzig tampil dominan, termasuk saat menang 6-0 di kandang Augsburg pada Oktober 2025 dan menang 4-0 di kandang sendiri pada September 2024. Hasil terbaik Augsburg dalam beberapa pertemuan terakhir adalah imbang 2-2 di kandang pada Februari 2024. Secara keseluruhan, dari lima pertandingan itu Leipzig meraih tiga kemenangan, dengan satu hasil imbang dan satu kemenangan untuk Augsburg.

Head to Head

RB LeipzigSeriAugsburg
3
2
0
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
FT
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
6
FT
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
FT
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
4
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
FT
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
FT
14Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

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