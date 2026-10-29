RB Leipzig menjamu Augsburg pada Sabtu, 7 November 2026, di Red Bull Arena, Leipzig.

Secara historis, Leipzig memiliki rekor kandang yang kuat melawan Augsburg, dengan memenangi sebagian besar pertemuan mereka di Sachsen. Di kandang, RB Leipzig biasanya berusaha menguasai bola dan memanfaatkan kecepatan serangan, sementara Augsburg kerap mengandalkan pertahanan yang terorganisasi dan serangan balik.

Simak panduan GOAL berikut untuk mengetahui segala hal tentang cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Augsburg, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga RB Leipzig vs Augsburg dimulai?

Pertandingan RB Leipzig vs Augsburg dimulai pada Sabtu, 7 November 2026, di Red Bull Arena, Leipzig.

Bundesliga - Pekan 9 7 Nov 2026 - 09.30 Red Bull Arena Leipzig

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga RB Leipzig vs Augsburg?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga RB Leipzig vs FC Augsburg di Red Bull Arena, tersedia sejumlah pilihan melalui saluran resmi maupun pasar penjualan kembali:

1. Saluran resmi klub

Toko tiket resmi RB Leipzig: Cara paling langsung dan aman untuk membeli tiket pertandingan reguler adalah melalui toko tiket daring resmi RB Leipzig atau aplikasi resmi RBL Ticket. Penjualan tiket biasanya dibuka terlebih dahulu untuk anggota klub sebelum kursi yang tersisa tersedia bagi masyarakat umum.

Cara paling langsung dan aman untuk membeli tiket pertandingan reguler adalah melalui toko tiket daring resmi RB Leipzig atau aplikasi resmi RBL Ticket. Penjualan tiket biasanya dibuka terlebih dahulu untuk anggota klub sebelum kursi yang tersisa tersedia bagi masyarakat umum. Tribune suporter tandang FC Augsburg: Pendukung tim tamu dapat mencari tiket untuk blok suporter tandang langsung melalui portal tiket resmi FC Augsburg atau pusat layanan klub, karena jatah tiket bagi suporter tandang didistribusikan melalui klub tamu.

2. Pasar penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui saluran resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali masih bisa ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah tiket dari saluran resmi telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga RB Leipzig vs Augsburg?

Harga tiket pertandingan Bundesliga RB Leipzig vs FC Augsburg bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau platform penjualan kembali.

1. Saluran resmi klub

Tiket berdiri (Stehplatz): Mulai €15,00

Mulai Kursi kategori 5 (sudut tribun atas / tingkat atas): Sekitar €33,00 hingga €39,00

Sekitar hingga Kursi kategori 4 (bagian tengah tribun atas / pemandangan dari sisi lapangan): Sekitar €39,00 hingga €47,00

Sekitar hingga Kursi kategori 3 (tingkat bawah/menengah dan sudut tribun): Sekitar €43,00 hingga €54,00

Sekitar hingga Kursi kategori 1 & premium (bagian tengah tribun bawah/tribun utama): Mulai €60,00 hingga €80,00+

2. Pasar penjualan kembali tiket

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket termurah di pasar penjualan kembali: Umumnya mulai sekitar €19,00 hingga €30,00 untuk kursi dengan pemandangan terbatas atau standar pada periode ketika permintaan lebih rendah, meski sebagian besar tiket yang dijual kembali menjelang hari pertandingan dimulai pada kisaran €50,00 hingga €95,00 .

Umumnya mulai sekitar hingga untuk kursi dengan pemandangan terbatas atau standar pada periode ketika permintaan lebih rendah, meski sebagian besar tiket yang dijual kembali menjelang hari pertandingan dimulai pada kisaran hingga . Harga rata-rata di pasar penjualan kembali: Biasanya berkisar dari €100,00 hingga €200,00+ , bergantung pada seberapa dekat hari pertandingan dan lokasi kursi.

Biasanya berkisar dari hingga , bergantung pada seberapa dekat hari pertandingan dan lokasi kursi. Kursi premium yang dijual kembali: Kursi di blok pilihan sepanjang sisi lapangan atau kursi dengan fasilitas jamuan yang dijual kembali bisa berharga lebih dari €300,00 hingga €500,00+.

Bundesliga RB Leipzig vs Augsburg: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa RB Leipzig vs Augsburg

Leipzig menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Bayer Leverkusen di Bundesliga. Dalam periode tersebut, mereka juga kalah 3-1 dari Werder Bremen dan 4-1 dari Como di Champions League. Kemenangan 5-0 atas Hamburger SV dan kemenangan 3-0 sebelumnya atas Borussia Mönchengladbach menunjukkan kemampuan skuad untuk tampil impresif. Dalam lima pertandingan itu, Leipzig mencetak 11 gol dan kebobolan 10 kali, menunjukkan inkonsistensi dalam menyerang maupun bertahan.

Augsburg mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 dalam laga persahabatan melawan Hertha Berlin, setelah sebelumnya kalah 3-2 dari Werder Bremen di Bundesliga. Hasil yang menonjol mencakup kemenangan tandang 4-1 atas Eintracht Frankfurt dan kemenangan 3-0 atas Schalke. Augsburg mencetak 11 gol dan kebobolan delapan kali dalam lima laga tersebut, menunjukkan bahwa mereka mampu menciptakan peluang tetapi pertahanannya bisa ditembus.

RB Leipzig vs Augsburg: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada 7 Maret 2026, ketika Leipzig menang 2-1 di kandang dalam laga Bundesliga. Dalam lima pertemuan terakhir, Leipzig tampil dominan, termasuk saat menang 6-0 di kandang Augsburg pada Oktober 2025 dan menang 4-0 di kandang pada September 2024. Hasil terbaik Augsburg dalam pertemuan-pertemuan terakhir adalah imbang 2-2 di kandang pada Februari 2024. Secara keseluruhan, dari lima pertandingan tersebut Leipzig meraih tiga kemenangan, sementara satu laga berakhir imbang dan satu dimenangi Augsburg.