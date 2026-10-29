Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Bundesliga
team-logoRB Leipzig
Red Bull Arena Leipzig
team-logoAugsburg
Book RB Leipzig vs Augsburg Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Augsburg: harga tiket Bundesliga, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
RB Leipzig
Augsburg
Bundesliga

RB Leipzig menghadapi Augsburg di Bundesliga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

RB Leipzig menjamu Augsburg pada Sabtu, 7 November 2026, di Red Bull Arena, Leipzig.

Secara historis, Leipzig memiliki rekor kandang yang kuat melawan Augsburg, dengan memenangi sebagian besar pertemuan mereka di Sachsen. Di kandang, RB Leipzig biasanya berusaha menguasai bola dan memanfaatkan kecepatan serangan, sementara Augsburg kerap mengandalkan pertahanan yang terorganisasi dan serangan balik.

Simak panduan GOAL berikut untuk mengetahui segala hal tentang cara mendapatkan tiket RB Leipzig vs Augsburg, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Bundesliga RB Leipzig vs Augsburg dimulai?

Pertandingan RB Leipzig vs Augsburg dimulai pada Sabtu, 7 November 2026, di Red Bull Arena, Leipzig.

crest
Bundesliga - Pekan 9
Red Bull Arena Leipzig

Bagaimana cara membeli tiket Bundesliga RB Leipzig vs Augsburg?

Untuk membeli tiket pertandingan Bundesliga RB Leipzig vs FC Augsburg di Red Bull Arena, tersedia sejumlah pilihan melalui saluran resmi maupun pasar penjualan kembali:

1. Saluran resmi klub

  • Toko tiket resmi RB Leipzig: Cara paling langsung dan aman untuk membeli tiket pertandingan reguler adalah melalui toko tiket daring resmi RB Leipzig atau aplikasi resmi RBL Ticket. Penjualan tiket biasanya dibuka terlebih dahulu untuk anggota klub sebelum kursi yang tersisa tersedia bagi masyarakat umum.
  • Tribune suporter tandang FC Augsburg: Pendukung tim tamu dapat mencari tiket untuk blok suporter tandang langsung melalui portal tiket resmi FC Augsburg atau pusat layanan klub, karena jatah tiket bagi suporter tandang didistribusikan melalui klub tamu.

2. Pasar penjualan kembali tiket

  • Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui saluran resmi klub benar-benar habis, tiket masuk reguler sering kali masih bisa ditemukan di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Bundesliga mendatang ketika jatah tiket dari saluran resmi telah habis.

Berapa harga tiket Bundesliga RB Leipzig vs Augsburg?

Harga tiket pertandingan Bundesliga RB Leipzig vs FC Augsburg bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui saluran resmi klub atau platform penjualan kembali.

1. Saluran resmi klub

  • Tiket berdiri (Stehplatz): Mulai €15,00
  • Kursi kategori 5 (sudut tribun atas / tingkat atas): Sekitar €33,00 hingga €39,00
  • Kursi kategori 4 (bagian tengah tribun atas / pemandangan dari sisi lapangan): Sekitar €39,00 hingga €47,00
  • Kursi kategori 3 (tingkat bawah/menengah dan sudut tribun): Sekitar €43,00 hingga €54,00
  • Kursi kategori 1 & premium (bagian tengah tribun bawah/tribun utama): Mulai €60,00 hingga €80,00+

2. Pasar penjualan kembali tiket

Jika tiket dari penjualan resmi klub habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Tiket termurah di pasar penjualan kembali: Umumnya mulai sekitar €19,00 hingga €30,00 untuk kursi dengan pemandangan terbatas atau standar pada periode ketika permintaan lebih rendah, meski sebagian besar tiket yang dijual kembali menjelang hari pertandingan dimulai pada kisaran €50,00 hingga €95,00.
  • Harga rata-rata di pasar penjualan kembali: Biasanya berkisar dari €100,00 hingga €200,00+, bergantung pada seberapa dekat hari pertandingan dan lokasi kursi.
  • Kursi premium yang dijual kembali: Kursi di blok pilihan sepanjang sisi lapangan atau kursi dengan fasilitas jamuan yang dijual kembali bisa berharga lebih dari €300,00 hingga €500,00+.

Bundesliga RB Leipzig vs Augsburg: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa RB Leipzig vs Augsburg

Leipzig menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-2 dari Bayer Leverkusen di Bundesliga. Dalam periode tersebut, mereka juga kalah 3-1 dari Werder Bremen dan 4-1 dari Como di Champions League. Kemenangan 5-0 atas Hamburger SV dan kemenangan 3-0 sebelumnya atas Borussia Mönchengladbach menunjukkan kemampuan skuad untuk tampil impresif. Dalam lima pertandingan itu, Leipzig mencetak 11 gol dan kebobolan 10 kali, menunjukkan inkonsistensi dalam menyerang maupun bertahan.

Augsburg mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 dalam laga persahabatan melawan Hertha Berlin, setelah sebelumnya kalah 3-2 dari Werder Bremen di Bundesliga. Hasil yang menonjol mencakup kemenangan tandang 4-1 atas Eintracht Frankfurt dan kemenangan 3-0 atas Schalke. Augsburg mencetak 11 gol dan kebobolan delapan kali dalam lima laga tersebut, menunjukkan bahwa mereka mampu menciptakan peluang tetapi pertahanannya bisa ditembus.

RBL

RBL - Performa

PSV
M1-0
FCB
K6-1
RMA
K4-1
ELV
M4-0
ESN
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
FCA

FCA - Performa

BSC
S2-2
FCB
S2-2
ELV
K4-3
FCU
S1-1
SHG
M2-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5

RB Leipzig vs Augsburg: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada 7 Maret 2026, ketika Leipzig menang 2-1 di kandang dalam laga Bundesliga. Dalam lima pertemuan terakhir, Leipzig tampil dominan, termasuk saat menang 6-0 di kandang Augsburg pada Oktober 2025 dan menang 4-0 di kandang pada September 2024. Hasil terbaik Augsburg dalam pertemuan-pertemuan terakhir adalah imbang 2-2 di kandang pada Februari 2024. Secara keseluruhan, dari lima pertandingan tersebut Leipzig meraih tiga kemenangan, sementara satu laga berakhir imbang dan satu dimenangi Augsburg.

Head to Head

RB LeipzigSeriAugsburg
3
2
0
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
FT
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
6
FT
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
FT
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
4
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
FT
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
FT
14Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google