Rayo Vallecano menjamu Valencia pada Sabtu, 21 November 2026, di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada 14 Mei 2026, kedua tim bermain imbang 1-1 di Mestalla berkat gol Florian Lejeune dan Diego López. Pertemuan mereka sebelumnya dalam LaLiga musim 2025–26 di Stadion Vallecas juga berakhir dengan skor identik, 1-1.

Izinkan GOAL memberikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Valencia, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga LaLiga Rayo Vallecano vs Valencia dimulai?

Laga Rayo Vallecano vs Valencia dimulai di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid, pada Sabtu, 21 November 2026.

LaLiga - Pekan 13 21 Nov 2026 - 10.15 Campo de Futbol de Vallecas

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Valencia?

Berikut pilihan umum untuk membeli tiket pertandingan LaLiga mendatang antara Rayo Vallecano dan Valencia:

1. Kanal resmi klub

Situs resmi klub (Rayo Vallecano): Tiket terutama dijual langsung melalui portal penjualan tiket resmi Rayo Vallecano. Karena Rayo bermain di Campo de Fútbol de Vallecas yang berkapasitas relatif kecil, tiket kandang sering kali cepat habis atau terlebih dahulu dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket terusan (abonados).

Tiket terutama dijual langsung melalui portal penjualan tiket resmi Rayo Vallecano. Karena Rayo bermain di Campo de Fútbol de Vallecas yang berkapasitas relatif kecil, tiket kandang sering kali cepat habis atau terlebih dahulu dijual secara eksklusif kepada pemegang tiket terusan (abonados). Situs resmi klub (Valencia): Jika Anda bepergian sebagai pendukung tim tamu atau mencari tiket di sektor yang dialokasikan bagi pendukung Valencia, Anda dapat memeriksa kanal penjualan tiket resmi Valencia untuk mengetahui apakah tersedia paket perjalanan atau penjualan tiket sektor tim tamu.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket utama sudah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Valencia?

Berikut rincian harga tiket pertandingan LaLiga mendatang antara Rayo Vallecano dan Valencia, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar tiket sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum / kursi standar: Berkisar antara €30 hingga €90 , bergantung pada sektornya.

Berkisar antara , bergantung pada sektornya. Tribun dengan permintaan tinggi / tribun tengah: Umumnya berharga antara €90 dan €150, meski ketersediaannya sangat terbatas karena kapasitas stadion yang kecil dan besarnya alokasi bagi pemegang tiket terusan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi telah habis melalui penjualan langsung klub, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas / opsi tiket jual kembali berharga lebih rendah: Mulai sekitar €70 hingga €90 .

Mulai sekitar . Kursi kategori standar: Biasanya berkisar antara €90 dan €150 .

Biasanya berkisar antara . Tiket premium & VIP yang dijual kembali: Harganya bisa berkisar dari €150 hingga lebih dari €300 bergantung pada ketersediaan saat hari pertandingan semakin dekat.

LaLiga Rayo Vallecano vs Valencia: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Rayo Vallecano vs Valencia

Rayo Vallecano mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di LaLiga. Laga terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan Getafe, sementara sebelumnya mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Osasuna. Hasil terbaik mereka dalam periode itu adalah kemenangan 2-1 atas Espanyol, sedangkan kekalahan 4-1 dari Real Madrid menjadi titik terendahnya.

Valencia meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhirnya. Laga terakhir mereka berakhir tanpa gol melawan Athletic Bilbao, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 dengan Racing Santander. Satu-satunya kemenangan dalam periode itu diraih di kandang Deportivo Alaves dengan skor 1-0, sementara kekalahan 2-3 dari Real Sociedad dan kekalahan dari Sevilla mencerminkan inkonsistensi yang mewarnai musim mereka.

Rayo Vallecano vs Valencia: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung di LaLiga pada 14 Mei 2026, ketika laga di kandang Valencia berakhir 1-1. Tiga dari lima pertemuan terakhir berakhir imbang, sementara Rayo Vallecano meraih satu kemenangan dalam periode itu lewat hasil 1-0 di kandang Valencia pada Desember 2024. Valencia belum memenangi satu pun dari lima pertemuan terakhir kedua klub.