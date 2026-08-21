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Cara mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Racing Santander: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit-menit akhir, dan lainnya

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Rayo Vallecano
Racing Santander
LaLiga

Rayo Vallecano menghadapi Racing Santander di LaLiga. Berikut cara Anda bisa mendapatkan tiketnya

Rayo Vallecano akan menghadapi Racing Santander pada Sabtu, 5 September 2026 di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid.

Tuan rumah memasuki pertandingan ini dengan target membangun momentum positif setelah kalah 2-1 dari Sevilla pada pekan pembuka dan bermain imbang 1-1 melawan Deportivo Alavés. Racing Santander akan berusaha mengamankan poin tandang krusial di awal kampanye mereka saat kedua tim berupaya memperkuat posisi di klasemen liga.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Racing Santander, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Rayo Vallecano vs Racing Santander?

Rayo Vallecano vs Racing Santander akan kick-off di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid, dengan waktu mulai yang tepat telah dikonfirmasi dalam detail pertandingan di atas.

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LaLiga - Pekan 4
Estadio Butarque

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Racing Santander?

Untuk membeli tiket pertandingan Rayo Vallecano vs Racing Santander di Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid, Anda memiliki dua opsi pembelian utama:

Loket langsung di stadion (metode resmi)

  • Kantor tiket fisik: Rayo Vallecano biasanya tidak mengoperasikan toko tiket online umum untuk publik. Tiket pertandingan resmi dibeli langsung di loket stadion (taquillas) yang berlokasi di Calle del Payaso Fofó di Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid.
  • Jendela pembelian: Loket fisik umumnya dibuka 2 hingga 3 hari sebelum hari pertandingan, mulai sekitar pukul 11.00, dan tetap buka hingga kick-off pada hari pertandingan.
  • Verifikasi & pembayaran: Anda wajib menunjukkan kartu identitas berfoto yang valid serta kartu atau uang tunai di loket.

Platform sekunder online & agregator

  • Fan yang ingin mengamankan akses masuk sebelum tiba di stadion dapat menelusuri marketplace tiket sekunder terverifikasi seperti StubHub.
  • Pilih jadwal pertandingan, tentukan kursi tribun yang diinginkan, selesaikan checkout secara online, lalu terima akses tiket digital/mobile.

Berapa harga tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Racing Santander?

Harga tiket untuk pertandingan Rayo Vallecano vs Racing Santander di Campo de Fútbol de Vallecas bergantung pada apakah Anda membeli tiket harga normal secara langsung atau mengamankan kursi secara online melalui platform penjualan kembali sekunder.

  • Penjualan resmi secara langsung: Tiket pertandingan dengan harga normal langsung dari loket stadion di Calle del Payaso Fofó biasanya berkisar antara £18 dan £78 (€20 hingga €90), tergantung kategori tribun.
  • Platform penjualan kembali online: Di marketplace tiket sekunder seperti StubHub, tiket untuk laga ini mulai dari sekitar £125, dengan listing rata-rata di pasar sekunder mencapai £365.

Rayo Vallecano vs Racing Santander di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Rayo Vallecano vs Racing Santander

Rayo Vallecano meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 dengan Deportivo Alaves di LaLiga, dan mereka juga menelan kekalahan 2-1 dari Sevilla dalam laga pembuka liga musim ini. Kekalahan 3-0 dari Ipswich Town di pramusim menjadi salah satu titik rendah mereka pada musim panas ini. Satu-satunya kemenangan Rayo datang saat menghadapi Sporting Charleroi, dengan menang 3-2 dalam laga persahabatan. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak enam gol dan kebobolan delapan.

Racing Santander meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Villarreal di LaLiga, dan mereka mencatat kemenangan meyakinkan 4-1 atas Sporting Gijon di pramusim. Kekalahan dari Wolverhampton Wanderers (3-0) dan Athletic Bilbao (0-3) menegaskan tantangan yang mereka hadapi melawan lawan dengan level lebih tinggi selama musim panas. Racing mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan dalam lima pertandingan tersebut.

RAY

RAY - Performa

CHA
M2-3
IPS
K3-0
SEV
K2-1
ALA
S1-1
BAR
K5-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
SAN

SAN - Performa

SPG
M4-1
ALA
K1-1
VIL
S2-2
GET
K1-0
ELC
M3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rayo Vallecano vs Racing Santander: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Segunda Division pada 20 Juli 2020, ketika Rayo Vallecano menang 2-1 di kandang Racing Santander. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Rayo membukukan tiga kemenangan berbanding dua milik Racing. Pertemuan sebelumnya termasuk kemenangan kandang 2-0 Rayo pada September 2019 dan kemenangan 4-2 Rayo di LaLiga pada Maret 2012.

Head to Head

Rayo VallecanoSeriRacing Santander
4
0
1
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
FT
Segunda Division
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FT
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
FT
Copa del Rey
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
FT
Copa del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
FT
14Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Klasemen Rayo Vallecano vs Racing Santander

Di klasemen awal LaLiga, Racing Santander berada di posisi kelima sementara Rayo Vallecano menempati urutan kesembilan setelah rangkaian laga pembuka.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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