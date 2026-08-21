Rayo Vallecano akan menghadapi Racing Santander pada Sabtu, 5 September 2026 di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid.

Tim tuan rumah memasuki pertandingan ini dengan target membangun momentum positif setelah kalah 2-1 dari Sevilla pada pekan pembuka dan bermain imbang 1-1 melawan Deportivo Alavés. Racing Santander akan berupaya mengamankan poin tandang penting di awal kampanye mereka saat kedua tim sama-sama ingin memperkokoh posisi di klasemen liga.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Racing Santander, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Rayo Vallecano vs Racing Santander?

Rayo Vallecano vs Racing Santander akan dimulai di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid, dengan waktu kick-off yang tepat dikonfirmasi dalam detail pertandingan di atas.

LaLiga - Pekan 4 5 Sep 2026 - 12.30 Estadio Butarque

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Racing Santander?

Untuk membeli tiket pertandingan Rayo Vallecano vs Racing Santander di Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid, ada dua opsi pembelian utama:

Loket langsung di tempat (metode resmi)

Loket tiket fisik: Rayo Vallecano biasanya tidak mengoperasikan toko tiket online umum untuk publik. Tiket resmi pertandingan dibeli langsung di loket stadion ( taquillas ) yang berlokasi di Calle del Payaso Fofó di Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid.

Waktu pembelian: Loket fisik umumnya buka 2 hingga 3 hari sebelum hari pertandingan, mulai sekitar pukul 11.00, dan tetap buka hingga kick-off pada hari pertandingan.

Verifikasi & pembayaran: Anda perlu menunjukkan kartu identitas berfoto yang sah serta kartu atau uang tunai di loket.

Platform sekunder online & agregator

Suporter yang ingin memastikan akses masuk sebelum tiba di stadion dapat menelusuri marketplace tiket sekunder terverifikasi seperti StubHub .

Pilih jadwal pertandingan, tentukan tempat duduk tribun yang diinginkan, selesaikan checkout secara online, dan terima akses tiket digital/mobile.

Berapa harga tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Racing Santander?

Harga tiket untuk pertandingan Rayo Vallecano vs Racing Santander di Campo de Fútbol de Vallecas bergantung pada apakah Anda membeli tiket harga resmi secara langsung atau mendapatkan kursi secara online melalui platform penjualan kembali sekunder.

Penjualan resmi langsung: Tiket pertandingan dengan harga resmi yang dibeli langsung dari loket stadion di Calle del Payaso Fofó biasanya berkisar antara £18 dan £78 (€20 hingga €90), tergantung kategori tribun.

Platform penjualan kembali online: Di marketplace tiket sekunder seperti StubHub , tiket untuk laga spesifik ini dimulai dari sekitar £125 , dengan rata-rata listing pasar sekunder mencapai £365 .

Rayo Vallecano vs Racing Santander di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Rayo Vallecano vs Racing Santander

Rayo Vallecano meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 melawan Deportivo Alaves di LaLiga, dan mereka juga menelan kekalahan 2-1 dari Sevilla pada laga pembuka liga musim ini. Kekalahan 3-0 dari Ipswich Town di pramusim menjadi salah satu titik rendah mereka pada musim panas ini. Satu-satunya kemenangan Rayo datang saat melawan Sporting Charleroi, yang mereka kalahkan 3-2 dalam laga uji coba. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak enam gol dan kebobolan delapan.

Racing Santander meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Villarreal di LaLiga, dan mereka mencatat kemenangan meyakinkan 4-1 atas Sporting Gijon di pramusim. Kekalahan dari Wolverhampton Wanderers (3-0) dan Athletic Bilbao (0-3) menyoroti tantangan yang mereka hadapi melawan lawan dengan level lebih tinggi sepanjang musim panas. Racing mencetak tujuh gol dan kebobolan sembilan dalam lima pertandingan tersebut.

Rayo Vallecano vs Racing Santander: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Segunda Division pada 20 Juli 2020, ketika Rayo Vallecano menang 2-1 di kandang Racing Santander. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir yang tercatat, Rayo membukukan tiga kemenangan berbanding dua milik Racing. Pertemuan sebelumnya termasuk kemenangan kandang 2-0 untuk Rayo pada September 2019 dan kemenangan Rayo 4-2 di LaLiga pada Maret 2012.

Klasemen Rayo Vallecano vs Racing Santander

Dalam klasemen awal LaLiga, Racing Santander berada di posisi kelima sementara Rayo Vallecano menempati peringkat kesembilan setelah rangkaian pertandingan pembuka.