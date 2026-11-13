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LaLiga
team-logoRayo Vallecano
Campo de Futbol de Vallecas
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Cara mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Levante: Harga tiket LaLiga, informasi pertandingan, penjualan tiket di saat-saat terakhir, dan lainnya

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Rayo Vallecano
Levante
LaLiga

Rayo Vallecano menghadapi Levante di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Rayo Vallecano menjamu Levante pada Minggu, 6 Desember 2026 di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid.

Pertemuan terakhir mereka berlangsung di LaLiga pada 16 Maret 2026 dan berakhir imbang 1-1 dalam laga sengit di Campo de Fútbol de Vallecas. Salah satu hasil paling mencolok dalam rangkaian pertemuan terakhir mereka adalah kemenangan telak Rayo Vallecano 3-0 di kandang Levante pada Oktober 2025.

GOAL akan memberikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Levante, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Rayo Vallecano vs Levante di LaLiga dimulai?

Laga Rayo Vallecano vs Levante dimulai di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid, pada Minggu, 6 Desember 2026.

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LaLiga - Pekan 15
Campo de Futbol de Vallecas

Bagaimana cara membeli tiket Rayo Vallecano vs Levante di LaLiga?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Rayo Vallecano vs Levante di LaLiga:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Tiket untuk menyaksikan pertandingan di Campo de Fútbol de Vallecas dapat dibeli langsung melalui situs resmi dan loket tiket Rayo Vallecano.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket dari kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Rayo Vallecano vs Levante di LaLiga?

Berikut kisaran harga tiket pertandingan Rayo Vallecano vs Levante di LaLiga:

1. Kanal resmi klub

  • Kursi standar dari penjualan utama: Biasanya berkisar antara €25 hingga €90.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Tiket masuk umum: Mulai dari sekitar €50 hingga €65.
  • Kursi premium, kursi dengan pemandangan dari tengah, atau tiket dengan permintaan tinggi: Berkisar antara €145 hingga lebih dari €500.

Rayo Vallecano vs Levante di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Rayo Vallecano vs Levante

Rayo Vallecano meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga terakhir mereka berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Celta Vigo di LaLiga. Dalam periode tersebut, mereka juga mengalahkan Recreativo Huelva 3-2 di Copa del Rey. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat takluk 3-0 dari Elche di LaLiga pada 24 Oktober. Dua laga liga lainnya dalam periode ini sama-sama berakhir imbang, yakni 1-1 melawan Getafe dan 1-1 melawan Osasuna.

Dalam lima pertandingan terakhirnya di LaLiga, Levante meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Pada laga terakhirnya, mereka kalah 2-0 dari Atletico Madrid pada 31 Oktober, setelah sebelumnya takluk 2-1 dari Real Sociedad. Satu-satunya kemenangan mereka dalam periode tersebut diraih atas Athletic Bilbao dengan skor 3-1 pada 21 Oktober. Levante mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

RAY

RAY - Performa

GET
S1-1
ELC
K0-3
HUE
M2-3
CEL
M3-0
RSO
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
LEV

LEV - Performa

ATH
M3-1
RSO
K2-1
ATM
K0-2
CEL
S0-0
CDT
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rayo Vallecano vs Levante: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berlangsung di LaLiga pada 16 Maret 2026, ketika laga di Vallecas berakhir 1-1. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Rayo Vallecano memiliki rekor yang lebih baik dengan dua kemenangan, dibandingkan dua kemenangan Levante, sementara satu laga berakhir imbang. Kemenangan Rayo 3-0 di kandang Levante pada Oktober 2025 menjadi hasil dengan selisih gol terbesar dalam rangkaian pertemuan terakhir mereka, sedangkan kemenangan kandang Levante 4-1 pada Mei 2019 tetap menjadi kemenangan dengan selisih gol terbesar bagi mereka dalam lima pertemuan tersebut.

Head to Head

Rayo VallecanoSeriLevante
1
2
2
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Levante badge
Levante
LEV
1
FT
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
0
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
FT
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Levante badge
Levante
LEV
4
FT
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FT
LaLiga
Levante badge
Levante
LEV
4
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FT
8Gol yang Dicetak10
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

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