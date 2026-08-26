Rayo Vallecano akan menghadapi Espanyol pada Rabu, 16 September 2026 di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid.

Dalam pertemuan liga sebelumnya di Vallecas, Rayo Vallecano meraih kemenangan tipis 1-0 atas Espanyol. Kedua tim memasuki laga ini dengan memburu poin penting untuk membangun momentum pada tahap awal kampanye liga.

Biarkan GOAL memberikan kepada Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Espanyol, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol?

Rayo Vallecano vs Espanyol digelar di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid, dengan kick-off dijadwalkan pada waktu yang telah dikonfirmasi dalam detail pertandingan di atas.

LaLiga - Pekan 6 15 Sep 2026 - 13.00 Estadio Butarque

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol di Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid, Anda dapat menggunakan metode berikut:

Loket tiket resmi (Taquillas): Rayo Vallecano unik di antara klub-klub papan atas Spanyol karena mereka biasanya tidak menjual tiket pertandingan untuk penonton umum secara online melalui situs web mereka. Tiket dijual langsung di loket stadion yang berlokasi di Calle del Payaso Fofó . Jendela penjualan tiket umumnya dibuka 2 hingga 3 hari sebelum hari pertandingan, serta pada hari pertandingan.

Pasar sekunder & agregator tiket: Jika Anda bepergian dan ingin mengamankan tiket lebih awal sebelum tiba di Madrid, Anda dapat membeli kursi melalui platform tiket sekunder seperti StubHub .

Berapa harga tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol di Estadio de Vallecas umumnya bergantung pada apakah Anda membeli tiket resmi loket langsung dari klub atau membelinya melalui marketplace penjualan kembali sekunder.

Loket resmi (pertandingan kategori standar): Tiket resmi pertandingan kandang di Vallecas biasanya berkisar dari €25 hingga €35 untuk kursi dasar di belakang gawang ( Fondo ) hingga €50 hingga €85 untuk kursi tengah di sisi lapangan ( Tribuna Central / Lateral ).

Marketplace penjualan kembali sekunder: Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga level masuk untuk laga spesifik ini mulai dari sekitar €80 hingga €85 , dengan harga listing rata-rata berkisar antara €320 dan €360 tergantung pada kedekatan dengan lapangan dan kategori kursi.

Rayo Vallecano vs Espanyol LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Rayo Vallecano vs Espanyol

Rayo Vallecano menang sekali, imbang sekali, dan kalah tiga kali dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 dengan Deportivo Alaves di LaLiga pada 20 Agustus, dan mereka kalah 2-1 dari Sevilla pada laga pembuka liga mereka pada 15 Agustus. Kekalahan 3-0 dari Ipswich Town di pramusim menjadi kemunduran lainnya, meski Rayo sempat meraih kemenangan 3-2 atas Sporting Charleroi dalam laga persahabatan. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol.

Espanyol menang sekali, imbang dua kali, dan kalah dua kali dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil paling menonjol mereka adalah kemenangan 3-0 atas Levante di LaLiga pada 16 Agustus, dan mereka bermain imbang 3-3 dengan Middlesbrough serta 2-2 dengan Burnley di pramusim. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 2-1 dari Real Madrid pada 22 Agustus. Espanyol mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rayo Vallecano vs Espanyol: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 23 April 2026, saat Rayo Vallecano menang 1-0 di kandang. Sebelum itu, Espanyol meraih kemenangan 1-0 di kandang mereka sendiri pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, masing-masing tim menang dua kali, dengan kemenangan 4-0 Espanyol di Vallecas pada April 2025 menjadi hasil paling telak dalam data ini.