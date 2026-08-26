Rayo Vallecano akan menghadapi Espanyol pada Rabu, 16 September 2026 di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid.

Dalam pertemuan liga sebelumnya di Vallecas, Rayo Vallecano meraih kemenangan tipis 1-0 atas Espanyol. Kedua tim menatap laga ini dengan memburu poin penting untuk membangun momentum pada fase awal kampanye liga.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Espanyol, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol?

Rayo Vallecano vs Espanyol digelar di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid, dengan kick-off dijadwalkan pada waktu yang telah dikonfirmasi dalam detail pertandingan di atas.

LaLiga - Pekan 6 15 Sep 2026 - 13.00 Estadio Butarque

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol di Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid, Anda dapat menggunakan metode berikut:

Loket Tiket Resmi (Taquillas): Rayo Vallecano unik di antara klub-klub kasta tertinggi Spanyol karena biasanya mereka tidak menjual tiket masuk umum pertandingan secara online melalui situs web mereka. Tiket dijual secara langsung di loket stadion yang berlokasi di Calle del Payaso Fofó . Loket tiket umumnya dibuka 2 hingga 3 hari sebelum hari pertandingan, serta pada hari pertandingan.

Pasar Sekunder & Agregator Tiket: Jika Anda bepergian dan ingin mengamankan tiket lebih awal sebelum tiba di Madrid, Anda dapat membeli kursi melalui platform tiket sekunder seperti StubHub .

Berapa harga tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol?

Harga tiket pertandingan LaLiga Rayo Vallecano vs Espanyol di Estadio de Vallecas umumnya bergantung pada apakah Anda membeli tiket loket resmi langsung dari klub atau membeli melalui marketplace penjualan kembali sekunder.

Loket Resmi (Pertandingan Kategori Standar): Tiket resmi pertandingan kandang di Vallecas biasanya berkisar dari €25 hingga €35 untuk kursi dasar di belakang gawang ( Fondo ) hingga €50 hingga €85 untuk kursi lateral tengah ( Tribuna Central / Lateral ).

Marketplace Penjualan Kembali Sekunder: Di platform tiket sekunder seperti StubHub, harga entry-level untuk pertandingan khusus ini dimulai di kisaran €80 hingga €85 , dengan rata-rata harga listing berkisar antara €320 dan €360 bergantung pada kedekatan dengan lapangan dan kategori kursi.

Rayo Vallecano vs Espanyol di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Rayo Vallecano vs Espanyol

Rayo Vallecano mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah imbang 1-1 dengan Deportivo Alaves di LaLiga pada 20 Agustus, dan mereka kalah 2-1 dari Sevilla pada laga pembuka liga pada 15 Agustus. Kekalahan 3-0 dari Ipswich Town di pramusim menjadi kemunduran lain, meski Rayo sempat meraih kemenangan 3-2 atas Sporting Charleroi dalam laga uji coba. Dalam lima pertandingan itu, mereka mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol.

Espanyol mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil paling menonjol mereka adalah kemenangan 3-0 atas Levante di LaLiga pada 16 Agustus, dan mereka bermain imbang 3-3 dengan Middlesbrough serta 2-2 dengan Burnley di pramusim. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 2-1 dari Real Madrid pada 22 Agustus. Espanyol mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rayo Vallecano vs Espanyol: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 23 April 2026, ketika Rayo Vallecano menang 1-0 di kandang. Sebelum itu, Espanyol meraih kemenangan 1-0 di kandang mereka sendiri pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di LaLiga, masing-masing tim mencatat dua kemenangan, dengan kemenangan 4-0 Espanyol di Vallecas pada April 2025 menjadi hasil paling telak dalam data ini.