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Book Rayo Vallecano vs Elche Tickets
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Cara mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Elche: Harga tiket LaLiga, informasi pertandingan, penjualan tiket pada menit terakhir, dan lainnya

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Rayo Vallecano
Elche
LaLiga

Rayo Vallecano menghadapi Elche di La Liga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Rayo Vallecano menjamu Elche pada Sabtu, 24 Oktober 2026, di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid.

Rayo Vallecano berharap dapat memanfaatkan keuntungan bermain di kandang setelah meraih kemenangan 1-0 dalam pertemuan kandang terakhir melawan Elche pada April 2026. Secara historis, Elche unggul dalam rekor pertemuan dengan 10 kemenangan, berbanding lima kemenangan Rayo Vallecano dari 19 pertemuan kompetitif mereka.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Elche, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan laga LaLiga Rayo Vallecano vs Elche dimulai?

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LaLiga - Pekan 10
Campo de Futbol de Vallecas

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Elche?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Rayo Vallecano vs Elche di Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid, ada beberapa pilihan utama:

1. Loket & situs resmi klub

  • Portal tiket resmi: Rayo Vallecano menjual tiket resmi pertandingan kandang secara daring melalui situs resminya (rayovallecano.es) menjelang pekan pertandingan.
  • Loket tiket langsung (Taquillas): Anda dapat membeli tiket langsung di loket Estadio de Vallecas pada hari pertandingan atau beberapa hari sebelumnya, selama kursi masih tersedia.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui jalur resmi klub benar-benar habis, tiket reguler kerap dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket melalui jalur utama sudah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Elche?

Harga tiket pertandingan Rayo Vallecano vs Elche bervariasi menurut jalur pembelian dan kategori tempat duduk:

1. Harga resmi langsung dari klub

Tiket resmi pertandingan kandang yang dijual langsung oleh Rayo Vallecano di loket Estadio de Vallecas atau situs resminya biasanya berada dalam kisaran harga standar LaLiga berikut:

  • Di belakang gawang (Gol Norte / Gol Sur): €25 – €35
  • Tribune samping (Lateral Preferente / Cover): €40 – €60
  • Tribune utama / tempat duduk premium (Tribuna Central): €65 – €90

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Kursi termurah / ekonomis: €35 – €65
  • Kursi samping kelas menengah: €70 – €130
  • Kategori 1 / bagian tengah tingkat bawah: €140 – €220+

Rayo Vallecano vs Elche di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Rayo Vallecano vs Elche

Rayo Vallecano meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di LaLiga. Laga terakhir mereka berakhir 1-1 di kandang Osasuna, setelah sebelumnya menang 2-1 di kandang atas Espanyol. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka kalah 4-1 di kandang Real Madrid dan 5-2 dari Barcelona, sementara kemenangan 3-2 atas Racing Santander menjadi hasil positif lainnya. Tim asuhan San Jose mencetak sembilan gol dan kebobolan tiga belas kali dalam lima pertandingan tersebut.

Elche mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhirnya. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 1-3 di kandang Espanyol, yang mengakhiri rentetan empat pertandingan tanpa kemenangan. Sebelumnya, mereka kalah 2-3 dari Real Madrid, bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao, dan kalah 2-3 dari Real Sociedad. Tim asuhan Anselmi mencetak delapan gol dan kebobolan sebelas kali dalam lima pertandingan tersebut.

RAY

RAY - Performa

BAR
K5-2
SAN
M3-2
RMA
K4-1
ESP
M2-1
OSA
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
ELC

ELC - Performa

RSO
K2-3
ATH
S1-1
RMA
K2-3
ESP
M1-3
CEL
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rayo Vallecano vs Elche: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada April 2026 di Vallecas, ketika Rayo menang 1-0 dalam pertandingan LaLiga. Sebelumnya, Elche menang 4-0 di kandang pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Elche menang tiga kali dan Rayo dua kali, dengan total 12 gol tercipta dalam pertandingan-pertandingan tersebut.

Head to Head

Rayo VallecanoSeriElche
2
0
3
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Elche badge
Elche
ELC
0
FT
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
4
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FT
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
4
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FT
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Elche badge
Elche
ELC
1
FT
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FT
4Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

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