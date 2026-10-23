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team-logoRayo Vallecano
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team-logoCelta Vigo
Book Rayo Vallecano vs Celta Vigo Tickets
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Cara mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Celta Vigo: harga tiket LaLiga, informasi pertandingan, penjualan tiket saat-saat terakhir, dan lainnya

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Tickets
Rayo Vallecano
Celta Vigo
LaLiga

Rayo Vallecano menghadapi Celta Vigo di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada Januari 2026, Celta Vigo meraih kemenangan meyakinkan 3-0 di kandang sendiri, Balaídos. Sebelum kekalahan itu, Rayo sempat mencatat hasil bagus dalam duel ini, termasuk kemenangan kandang 2-1 atas Celta pada Januari 2025.

Biarkan GOAL memberi Anda semua informasi yang perlu diketahui untuk mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Celta Vigo, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Rayo Vallecano vs Celta Vigo dimulai?

Rayo Vallecano vs Celta Vigo akan berlangsung di Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid, pada Minggu, 1 November 2026.

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LaLiga - Pekan 11
Campo de Futbol de Vallecas

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Celta Vigo?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan LaLiga mendatang antara Rayo Vallecano dan Celta Vigo di Estadio de Vallecas, Madrid, Anda dapat mempertimbangkan beberapa pilihan pembelian resmi dan pasar sekunder:

1. Kanal resmi klub

  • Situs web resmi klub: Cara paling langsung dan aman adalah membeli melalui situs resmi Rayo Vallecano (rayovallecano.es). Tiket untuk penjualan umum biasanya tersedia beberapa minggu atau hari menjelang pertandingan, meski jumlahnya bisa sangat terbatas karena kapasitas stadion yang lebih kecil.
  • Loket tiket pada hari pertandingan: Jika masih tersedia, tiket fisik terkadang dapat dibeli langsung di loket Estadio de Vallecas sebelum pertandingan dimulai. Namun, mengandalkan cara ini untuk pertandingan LaLiga berisiko tinggi karena tiket bisa habis terjual.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk reguler sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Celta Vigo?

Harga tiket pertandingan LaLiga mendatang antara Rayo Vallecano dan Celta Vigo bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya langsung melalui kanal resmi klub atau melalui platform penjualan kembali:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket masuk reguler / kursi standar: Biasanya berkisar sekitar €30 hingga €90, bergantung pada tribun dan sektor yang dipilih di Campo de Fútbol de Vallecas.
  • Tribun samping lapangan / area bawah premium: Harganya bisa mencapai €90 hingga €150+ untuk posisi tengah dengan pandangan terbaik. Namun, ketersediaannya dalam penjualan umum resmi sangat terbatas karena kapasitas stadion yang kecil dan banyaknya pemegang tiket musiman.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan resmi klub sudah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

  • Tiket standar yang dijual kembali / tribun atas: Mulai sekitar €40 hingga €50 untuk kursi dengan pandangan terbatas atau di tribun atas.
  • Kursi kelas menengah / sisi lapangan: Umumnya ditawarkan seharga €80 hingga €150, dengan harga yang berubah sesuai permintaan dan performa kedua tim secara keseluruhan.
  • Paket premium / VIP yang dijual kembali: Kursi di lokasi terbaik atau yang banyak diminati dapat berharga mulai €200 hingga €400+, bergantung pada penjual dan ketersediaan kursi.

Rayo Vallecano vs Celta Vigo di LaLiga: Semua yang perlu diketahui

Performa Rayo Vallecano vs Celta Vigo

Rayo Vallecano mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan LaLiga terakhirnya. Laga teranyar mereka berakhir 1-1 melawan Osasuna pada 19 September, setelah sebelumnya menang 2-1 atas Espanyol. Dalam rangkaian itu, Rayo juga menang 3-2 atas Racing Santander, tetapi kalah 4-1 dari Real Madrid dan 5-2 dari Barcelona. Mereka mencetak 11 gol dan kebobolan 13 gol dalam lima pertandingan tersebut.

Celta Vigo meraih satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Laga LaLiga teranyar mereka menghasilkan kemenangan 5-0 atas Racing Santander pada 19 September. Sebelumnya di liga, mereka bermain imbang 1-1 melawan Malaga dan 1-1 melawan Getafe. Dalam periode yang sama, Celta juga bermain imbang 0-0 melawan Real Sociedad dan kalah 1-0 dari Omonia Nicosia di Liga Europa. Mereka mencetak delapan gol dan kebobolan tiga gol dalam lima pertandingan tersebut.

RAY

RAY - Performa

SAN
M3-2
RMA
K4-1
ESP
M2-1
OSA
S1-1
GET
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
CEL

CEL - Performa

SAN
M5-0
ELC
S0-0
JUV
K1-2
ALA
M2-1
CEL
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Rayo Vallecano vs Celta Vigo: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Januari 2026, ketika Celta Vigo menang 3-0 di kandang dalam laga LaLiga. Dalam lima pertemuan terakhir di kompetisi tersebut, persaingan keduanya berlangsung ketat: Celta menang dua kali, Rayo menang dua kali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Pertemuan di Vallecas selama ini berlangsung kompetitif, dengan Rayo menang 2-1 di kandang pada Januari 2025 dan kedua tim bermain imbang 1-1 di sana pada September 2025.

Head to Head

Rayo VallecanoSeriCelta Vigo
2
2
1
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FT
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FT
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
FT
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FT
LaLiga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FT
5Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
M
M
M
M
M
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
M
M
K
M
M
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
K
M
S
M
M
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
M
M
M
K
M
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
K
S
K
M
M
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
K
K
S
K
K
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
M
S
M
S
S
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
S
K
S
K
S
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
M
K
S
K
K
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
M
S
S
K
K
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
S
K
M
M
K
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
K
S
S
S
M
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
S
S
M
K
M
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
S
K
M
K
S
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
K
S
K
K
M
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
K
S
K
K
M
18
ElcheElcheELC
91441117-67
S
S
M
K
S
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
S
S
K
M
K
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
K
S
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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