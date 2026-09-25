Cara mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Rayo Vallecano akan menghadapi Athletic Bilbao pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid.

Secara historis, Athletic Club mendominasi pertemuan ini dengan meraih 14 kemenangan dalam 24 duel kasta tertinggi melawan Rayo Vallecano. Rayo Vallecano kesulitan meraih hasil positif melawan tim asal Basque tersebut, hanya menang empat kali sementara enam laga lainnya berakhir imbang.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao?

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao akan kick-off di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid, pada Minggu, 11 Oktober 2026.

LaLiga - Pekan 8 10 Okt 2026 - 08.00 Campo de Futbol de Vallecas

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao?

Untuk membeli tiket pertandingan Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid, Anda bisa mengikuti opsi utama berikut:

1. Datang langsung ke stadion (taquillas)

Berbeda dari kebanyakan klub besar LaLiga, Rayo Vallecano sangat mengandalkan penjualan tiket fisik. Tiket resmi untuk umum dirilis di loket stadion (taquillas) di Campo de Fútbol de Vallecas selama sepekan menjelang pertandingan, tergantung ketersediaan. Anda dapat membelinya langsung di loket hingga kick-off pada hari pertandingan.

2. Suporter tim tamu (bagian Athletic Bilbao)

Jika Anda mendukung Athletic Bilbao dan ingin duduk di area khusus suporter tim tamu, tiket tandang biasanya didistribusikan langsung oleh Athletic Club melalui saluran resmi mereka kepada anggota terdaftar atau klub suporter (peñas).

3. Marketplace tiket sekunder & penjual kembali

Rayo Vallecano jarang menjual tiket secara online langsung melalui portal resmi untuk suporter umum, dan suporter internasional serta pengunjung bisa mendapatkan kursi melalui platform tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao?

Harga tiket untuk pertandingan Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao bervariasi tergantung apakah Anda membeli tiket resmi masuk umum di loket stadion atau membeli kursi melalui platform penjualan ulang sekunder.

Harga resmi loket (Campo de Fútbol de Vallecas)

Jika dibeli langsung di loket tiket stadion (taquillas) selama pekan pertandingan, tiket resmi biasanya berada dalam kisaran:

Kursi standar (Fondo / Lateral Upper tiers): Sekitar €25 hingga €50

Kursi premium (Tribuna Central / Preferred Upper Stand): Sekitar €50 hingga €90

Pasar sekunder & platform penjualan ulang

Bagi suporter internasional, turis, atau mereka yang membeli secara online sebelum bepergian, harga tiket di platform tiket sekunder seperti StubHub umumnya mulai lebih tinggi karena permintaan dan harga dinamis:

Harga awal / masuk umum: Sekitar €150 hingga €160

Kursi kategori menengah & lebih baik: Sekitar €200 hingga €350

Paket tempat duduk VIP & premium: Hingga €500+

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao

Lima pertandingan terakhir Rayo Vallecano di semua kompetisi menghasilkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Racing Santander di LaLiga pada 5 September, yang mengakhiri rangkaian dua kekalahan beruntun di liga dari Barcelona, 5-2, dan Sevilla, 2-1, pada awal musim ini. Rayo juga bermain imbang 1-1 dengan Deportivo Alaves dalam rentang lima pertandingan tersebut. Dalam lima laga itu, mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan 12 gol.

Athletic Bilbao mencatatkan dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Performa mereka di LaLiga belakangan ini cukup tajam, dengan kemenangan 3-0 atas Atletico Madrid pada 5 September setelah menang 2-0 di markas Celta Vigo pada 30 Agustus. Sebelum rangkaian itu, Bilbao kalah dari Barcelona, 2-0, dan Sevilla, 3-1, di liga. Athletic mencetak sembilan gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 28 Februari 2026, ketika kedua tim bermain imbang 1-1 di Campo de Futbol de Vallecas. Sebelumnya, Athletic Bilbao menang 1-0 di San Mames pada Agustus 2025 dan 3-1 di kandang pada April 2025. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir di LaLiga, Athletic Bilbao menang tiga kali, Rayo Vallecano tidak meraih satu kemenangan pun, dan dua pertandingan berakhir imbang.