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Cara mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: harga LaLiga, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

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Rayo Vallecano
Athletic Bilbao
LaLiga

Rayo Vallecano menghadapi Athletic Bilbao di LaLiga. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Rayo Vallecano akan menghadapi Athletic Bilbao pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid.

Secara historis, Athletic Club mendominasi pertemuan ini dengan meraih 14 kemenangan dalam 24 duel kasta tertinggi melawan Rayo Vallecano. Rayo Vallecano kesulitan meraih hasil positif melawan tim asal Basque tersebut, hanya menang empat kali sementara enam laga lainnya berakhir imbang.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao?

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao akan kick-off di Campo de Futbol de Vallecas, Madrid, pada Minggu, 11 Oktober 2026.

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LaLiga - Pekan 8
Campo de Futbol de Vallecas

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao?

Untuk membeli tiket pertandingan Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid, Anda bisa mengikuti opsi utama berikut:

1. Datang langsung ke stadion (taquillas)

Berbeda dari kebanyakan klub besar LaLiga, Rayo Vallecano sangat mengandalkan penjualan tiket fisik. Tiket resmi untuk umum dirilis di loket stadion (taquillas) di Campo de Fútbol de Vallecas selama sepekan menjelang pertandingan, tergantung ketersediaan. Anda dapat membelinya langsung di loket hingga kick-off pada hari pertandingan.

2. Suporter tim tamu (bagian Athletic Bilbao)

Jika Anda mendukung Athletic Bilbao dan ingin duduk di area khusus suporter tim tamu, tiket tandang biasanya didistribusikan langsung oleh Athletic Club melalui saluran resmi mereka kepada anggota terdaftar atau klub suporter (peñas).

3. Marketplace tiket sekunder & penjual kembali

Rayo Vallecano jarang menjual tiket secara online langsung melalui portal resmi untuk suporter umum, dan suporter internasional serta pengunjung bisa mendapatkan kursi melalui platform tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket LaLiga Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao?

Harga tiket untuk pertandingan Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao bervariasi tergantung apakah Anda membeli tiket resmi masuk umum di loket stadion atau membeli kursi melalui platform penjualan ulang sekunder.

Harga resmi loket (Campo de Fútbol de Vallecas)

Jika dibeli langsung di loket tiket stadion (taquillas) selama pekan pertandingan, tiket resmi biasanya berada dalam kisaran:

  • Kursi standar (Fondo / Lateral Upper tiers): Sekitar €25 hingga €50
  • Kursi premium (Tribuna Central / Preferred Upper Stand): Sekitar €50 hingga €90

Pasar sekunder & platform penjualan ulang

Bagi suporter internasional, turis, atau mereka yang membeli secara online sebelum bepergian, harga tiket di platform tiket sekunder seperti StubHub umumnya mulai lebih tinggi karena permintaan dan harga dinamis:

  • Harga awal / masuk umum: Sekitar €150 hingga €160
  • Kursi kategori menengah & lebih baik: Sekitar €200 hingga €350
  • Paket tempat duduk VIP & premium: Hingga €500+

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao

Lima pertandingan terakhir Rayo Vallecano di semua kompetisi menghasilkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Racing Santander di LaLiga pada 5 September, yang mengakhiri rangkaian dua kekalahan beruntun di liga dari Barcelona, 5-2, dan Sevilla, 2-1, pada awal musim ini. Rayo juga bermain imbang 1-1 dengan Deportivo Alaves dalam rentang lima pertandingan tersebut. Dalam lima laga itu, mereka mencetak tujuh gol dan kebobolan 12 gol.

Athletic Bilbao mencatatkan dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Performa mereka di LaLiga belakangan ini cukup tajam, dengan kemenangan 3-0 atas Atletico Madrid pada 5 September setelah menang 2-0 di markas Celta Vigo pada 30 Agustus. Sebelum rangkaian itu, Bilbao kalah dari Barcelona, 2-0, dan Sevilla, 3-1, di liga. Athletic mencetak sembilan gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

RAY

RAY - Performa

BAR
K5-2
SAN
M3-2
RMA
K4-1
ESP
M2-1
OSA
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/13
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
ATH

ATH - Performa

BAR
K2-0
CEL
M0-2
ATM
M3-0
ELC
S1-1
ALA
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao: Rekor head-to-head terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di LaLiga pada 28 Februari 2026, ketika kedua tim bermain imbang 1-1 di Campo de Futbol de Vallecas. Sebelumnya, Athletic Bilbao menang 1-0 di San Mames pada Agustus 2025 dan 3-1 di kandang pada April 2025. Dalam lima pertemuan head-to-head terakhir di LaLiga, Athletic Bilbao menang tiga kali, Rayo Vallecano tidak meraih satu kemenangan pun, dan dua pertandingan berakhir imbang.

Head to Head

Rayo VallecanoSeriAthletic Bilbao
0
1
4
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FT
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FT
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
3
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FT
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FT
LaLiga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
FT
3Gol yang Dicetak8
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
M
M
M
K
M
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
S
M
M
M
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
M
M
K
M
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
M
M
S
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
S
K
K
M
M
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
S
K
S
M
M
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
M
K
M
S
M
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
M
M
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
M
K
S
S
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
S
K
K
K
M
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
M
S
S
S
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
M
S
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
M
K
M
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
S
M
S
18
ElcheElcheELC
71241117-65
M
K
S
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
M
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
S
S
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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