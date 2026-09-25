Racing Santander akan menghadapi Valencia pada Minggu, 11 Oktober 2026 di Estadio El Sardinero, Santander.

Pertandingan antara kedua tim ini umumnya berlangsung kompetitif dan menghibur, dengan rata-rata 2,8 gol per laga dalam pertemuan resmi mereka. Pertemuan liga kompetitif terakhir antara keduanya terjadi pada 29 Januari 2012, yang berakhir dengan hasil imbang 2-2 yang mendebarkan di Estadio El Sardinero.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Racing Santander vs Valencia, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off LaLiga Racing Santander vs Valencia?

Racing Santander vs Valencia akan kick-off di Estadio El Sardinero pada Minggu, 11 Oktober 2026.

LaLiga - Pekan 8 11 Okt 2026 - 15.00 Estadio El Sardinero

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Racing Santander vs Valencia?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga antara Racing Santander dan Valencia, Anda bisa mengikuti opsi utama berikut:

Situs resmi Racing Santander: Beli langsung melalui portal tiket resmi klub Racing Santander setelah penjualan dibuka untuk publik.

Loket tiket Estadio El Sardinero: Beli tiket secara langsung di loket stadion di Santander sebelum hari pertandingan, tergantung ketersediaan.

Seksi tandang resmi Valencia: Jika Anda mendukung Valencia, cek situs resmi Valencia CF untuk tiket alokasi suporter tandang.

Berapa harga tiket LaLiga Racing Santander vs Valencia?

Harga tiket untuk pertandingan LaLiga antara Racing Santander dan Valencia bervariasi tergantung tempat pembelian dan kategori kursi:

Tiket resmi dengan harga normal: Tiket pertandingan standar yang dibeli langsung melalui Racing Santander umumnya berkisar dari €30 hingga €70 untuk kategori standar tribun umum (seperti di belakang gawang atau tribun atas), dan naik menjadi €80 hingga €150+ untuk area tribun utama premium atau pemandangan tengah lapangan.

Tiket seksi tandang: Tiket resmi yang dialokasikan untuk suporter tandang Valencia biasanya berharga antara €30 dan €50 sesuai batas harga standar LaLiga untuk seksi suporter tim tamu.

Platform tiket sekunder: Di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub, harga berfluktuasi berdasarkan permintaan. Kursi tribun umum biasanya mulai dari sekitar €120 hingga €230 , sementara kategori kursi tengah atau premium dapat berkisar dari €350 hingga €700+ .

Racing Santander vs Valencia LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Racing Santander vs Valencia

Racing Santander mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 3-2 dari Rayo Vallecano di LaLiga pada 5 September, setelah sebelumnya menang 3-2 atas Elche pada 28 Agustus. Racing mencetak gol dan kebobolan dalam keempat pertandingan kompetitif mereka musim ini, dan kekalahan 1-0 dari Getafe pada awal musim menyoroti rapuhnya lini pertahanan mereka. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak 12 gol dan kebobolan 11 gol.

Valencia meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir mereka. Satu-satunya kemenangan mereka datang dalam laga pramusim melawan Hercules, sementara catatan mereka di LaLiga adalah tiga kekalahan dan satu hasil imbang. Hasil terbaru adalah kekalahan kandang 5-0 dari Barcelona pada 6 September, dan mereka juga kalah 3-1 dari Deportivo de A Coruña pada pekan sebelumnya. Valencia hanya mencetak satu gol dan kebobolan sembilan gol dalam tiga pertandingan LaLiga mereka musim ini.

Racing Santander vs Valencia: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di LaLiga pada 29 Januari 2012, saat Racing Santander dan Valencia bermain imbang 2-2 di Estadio El Sardinero. Lima laga head-to-head yang tercatat antara kedua klub semuanya berasal dari musim 2010-11 dan 2011-12, dengan Valencia meraih dua kemenangan, Racing tanpa kemenangan, dan tiga pertandingan berakhir imbang. Valencia mencetak 10 gol dalam lima pertemuan tersebut, berbanding delapan gol milik Racing.