Cara mendapatkan tiket Racing Santander vs Real Sociedad: harga tiket LaLiga, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Racing Santander menjamu Real Sociedad pada Minggu, 22 November 2026, di Estadio El Sardinero, Santander.

Kedua tim sebelumnya bertemu dalam pertandingan resmi di ajang piala dan liga, serta bermain imbang 1-1 dalam laga persahabatan pramusim yang berlangsung ketat. Catatan pertemuan mereka dalam pertandingan resmi terakhir sedikit mengunggulkan Real Sociedad, yang meraih empat kemenangan dibandingkan dua milik Racing.

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Kapan pertandingan LaLiga Racing Santander vs Real Sociedad dimulai?

Pertandingan Racing Santander vs Real Sociedad dimulai di Estadio El Sardinero, Santander, pada Minggu, 22 November 2026.

LaLiga - Pekan 13 22 Nov 2026 - 10.15 Estadio El Sardinero

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Racing Santander vs Real Sociedad?

Berikut pilihan utama untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Racing Santander vs Real Sociedad:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui situs resmi Racing Santander untuk tribune pendukung tuan rumah di Estadio El Sardinero, atau Real Sociedad untuk jatah tiket pendukung tim tamu, bergantung pada ketersediaannya.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket kategori umum sering kali tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Racing Santander vs Real Sociedad?

Berikut rincian harga tiket pertandingan LaLiga Racing Santander vs Real Sociedad, berdasarkan kanal resmi klub dan pasar sekunder:

1. Kanal resmi klub

Tiket umum / kursi standar: Biasanya berkisar antara €30 hingga €60 , bergantung pada lokasi tribune dan tingkatnya di Estadio El Sardinero.

Biasanya berkisar antara , bergantung pada lokasi tribune dan tingkatnya di Estadio El Sardinero. Kursi premium / VIP: Umumnya dihargai mulai €90 hingga €150+ untuk area khusus dengan layanan premium dan bagian tengah tribune utama.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket jual ulang standar / tribune tingkat atas: Mulai sekitar €90 hingga €95 untuk kursi yang lebih diminati atau memiliki pemandangan standar.

Mulai sekitar untuk kursi yang lebih diminati atau memiliki pemandangan standar. Tiket jual ulang premium / kursi di sisi panjang lapangan: Rata-rata berkisar antara €500 hingga €650, bergantung pada lokasi persis kursi, ketersediaan, dan tingkat permintaan pasar secara keseluruhan untuk pertandingan ini.

LaLiga Racing Santander vs Real Sociedad: Semua yang perlu diketahui

Performa Racing Santander vs Real Sociedad

Racing Santander mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan LaLiga terakhir. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Osasuna, sedangkan kekalahan terbesar dalam periode itu adalah 7-2 dari Barcelona. Satu-satunya kemenangan mereka diraih atas Deportivo Alaves dengan skor 2-1. Racing mencetak tujuh gol dan kebobolan enam belas kali dalam lima pertandingan tersebut, catatan yang menegaskan masalah pertahanan yang harus diatasi Lopez.

Real Sociedad datang dalam performa bagus, dengan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 5-2 di kandang Malaga dalam LaLiga. Mereka juga meraih kemenangan di kandang Deportivo de A Coruna dan Valencia. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu adalah hasil 1-0 dari Athletic Bilbao dalam laga persahabatan. Sociedad mencetak dua belas gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan tersebut.

Racing Santander vs Real Sociedad: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi dalam laga persahabatan pramusim pada 18 Juli 2026, ketika keduanya bermain imbang 1-1. Sebelumnya, Racing Santander mengalahkan Real Sociedad 1-0 dalam laga persahabatan pada Juli 2019. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, Real Sociedad memiliki rekor lebih baik dengan dua kemenangan, sementara Racing meraih satu kemenangan dan dua laga lainnya berakhir imbang. Catatan itu mencakup kemenangan Sociedad 3-0 di LaLiga dan 3-1 di Copa del Rey.