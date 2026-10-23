Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
LaLiga
team-logoRacing Santander
Estadio El Sardinero
team-logoReal Madrid
Book Racing Santander vs Real Madrid Tickets
GOAL-e
Didukung oleh

Cara mendapatkan tiket Racing Santander vs Real Madrid: harga tiket LaLiga, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga

Racing Santander menghadapi Real Madrid di LaLiga. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Real Madrid unggul jauh dalam rekor pertemuan dengan Racing Santander. Mereka memenangi empat dari lima pertemuan kompetitif terakhir dan tidak kebobolan dalam pertemuan terbaru.

Pertemuan resmi terakhir kedua tim di liga sebelum musim ini berakhir dengan kemenangan telak 4-0 bagi Real Madrid.

Kapan laga LaLiga Racing Santander vs Real Madrid dimulai?

Racing Santander menjamu Real Madrid di Estadio El Sardinero, Santander, pada Minggu, 1 November 2026.

crest
LaLiga - Pekan 11
Estadio El Sardinero

Bagaimana cara membeli tiket laga LaLiga Racing Santander vs Real Madrid?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan LaLiga mendatang antara Racing Santander dan Real Madrid di Estadio El Sardinero, Anda dapat memeriksa langsung portal tiket resmi Racing Santander untuk mengetahui jadwal penjualan tiket umum, periode prioritas bagi anggota klub, dan informasi terbaru dari loket tiket.

Tiket mungkin juga tersedia di pasar tiket sekunder dan melalui penjualan kembali antarsuporter. Pastikan Anda memeriksa kembali syarat dan ketentuan di situs yang Anda pilih untuk membeli tiket.

Berapa harga tiket laga LaLiga Racing Santander vs Real Madrid?

Harga tiket pertandingan LaLiga antara Racing Santander dan Real Madrid sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar tiket sekunder.

1. Kanal Resmi Klub

  • Tiket Umum / Tempat Duduk Standar: Biasanya berkisar antara sekitar €40 hingga €120, bergantung pada kategori dan lokasi tribune (Gol, Preferencia, atau Tribuna) di Estadio El Sardinero.
  • Prioritas Anggota Klub / Pemegang Tiket Musiman: Harga lebih rendah atau periode akses terbatas sering kali disediakan khusus bagi anggota resmi klub ("socios").
  • Paket Layanan VIP: Pilihan tempat duduk premium dengan akses ke ruang tunggu stadion umumnya dimulai dari sekitar €350 hingga €450 .

2. Pasar Tiket Sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tribune Atas / Tempat Duduk Kategori 4: Dimulai dari sekitar €140 hingga €180 untuk pertandingan melawan Real Madrid yang sangat diminati.
  • Tempat Duduk di Sisi Lapangan Kategori 2 dan Kategori 3: Biasanya berkisar antara €200 hingga €380, bergantung pada pandangan ke lapangan dan lokasi persis blok tempat duduk.
  • Tiket VIP / Premium yang Dijual Kembali: Harganya dapat dengan mudah melampaui kisaran €450 hingga €800 pada periode puncak permintaan ketika seluruh tiket dari penjualan resmi telah habis.


Racing Santander vs Real Madrid di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Racing Santander vs Real Madrid

Racing Santander menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 5-0 dari Celta Vigo, sementara dalam periode tersebut mereka juga kalah 7-2 dari Barcelona. Dua kemenangan mereka diraih atas Deportivo Alaves dengan skor 2-1 dan Elche dengan skor 3-2. Hasil itu menunjukkan mereka mampu bersaing, tetapi lini belakang mereka kerap kewalahan. Dalam lima pertandingan tersebut, Racing mencetak 10 gol dan kebobolan 18 kali.

Real Madrid meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Atletico Madrid, sementara mereka juga kalah 1-0 dari Real Betis. Di sisi positif, kemenangan 4-1 atas Rayo Vallecano dan kemenangan 2-1 atas Inter di Liga Champions menunjukkan bahwa mereka masih mampu tampil kuat. Madrid mencetak 10 gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut.

SAN

SAN - Performa

ALA
M2-1
BAR
K7-2
CEL
K5-0
VAL
S2-2
OSA
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/17
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
RMA

RMA - Performa

ATM
K2-1
VIL
M1-0
ROM
M3-4
SEV
M4-1
RBL
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
14/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Racing Santander vs Real Madrid: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim dalam catatan yang tersedia berlangsung pada Februari 2012, ketika Real Madrid menang 4-0 di kandang. Dari lima pertandingan yang tercantum, Real Madrid menang empat kali dan Racing Santander tidak meraih satu pun kemenangan. Satu laga berakhir imbang 0-0 di El Sardinero pada September 2011. Real Madrid mencetak 15 gol dalam lima pertemuan tersebut, sedangkan Racing hanya mencetak satu gol.

Head to Head

Racing SantanderSeriReal Madrid
0
1
4
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FT
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FT
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FT
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
6
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FT
LaLiga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FT
2Gol yang Dicetak15
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
M
M
M
M
M
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
M
M
K
M
M
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
K
M
S
M
M
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
M
M
M
K
M
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
K
S
K
M
M
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
K
K
S
K
K
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
M
S
M
S
S
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
S
K
S
K
S
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
M
K
S
K
K
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
M
S
S
K
K
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
S
K
M
M
K
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
K
S
S
S
M
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
S
S
M
K
M
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
S
K
M
K
S
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
K
S
K
K
M
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
K
S
K
K
M
18
ElcheElcheELC
91441117-67
S
S
M
K
S
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
S
S
K
M
K
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
K
S
K
K
S
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google