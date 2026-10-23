Cara mendapatkan tiket Racing Santander vs Real Madrid: harga tiket LaLiga, informasi pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

Real Madrid unggul jauh dalam rekor pertemuan dengan Racing Santander. Mereka memenangi empat dari lima pertemuan kompetitif terakhir dan tidak kebobolan dalam pertemuan terbaru.

Pertemuan resmi terakhir kedua tim di liga sebelum musim ini berakhir dengan kemenangan telak 4-0 bagi Real Madrid.

Kapan laga LaLiga Racing Santander vs Real Madrid dimulai?

Racing Santander menjamu Real Madrid di Estadio El Sardinero, Santander, pada Minggu, 1 November 2026.

LaLiga - Pekan 11 1 Nov 2026 - 10.15 Estadio El Sardinero

Bagaimana cara membeli tiket laga LaLiga Racing Santander vs Real Madrid?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan LaLiga mendatang antara Racing Santander dan Real Madrid di Estadio El Sardinero, Anda dapat memeriksa langsung portal tiket resmi Racing Santander untuk mengetahui jadwal penjualan tiket umum, periode prioritas bagi anggota klub, dan informasi terbaru dari loket tiket.

Tiket mungkin juga tersedia di pasar tiket sekunder dan melalui penjualan kembali antarsuporter. Pastikan Anda memeriksa kembali syarat dan ketentuan di situs yang Anda pilih untuk membeli tiket.

Berapa harga tiket laga LaLiga Racing Santander vs Real Madrid?

Harga tiket pertandingan LaLiga antara Racing Santander dan Real Madrid sangat bervariasi, bergantung pada apakah Anda membelinya melalui kanal resmi klub atau pasar tiket sekunder.

1. Kanal Resmi Klub

Tiket Umum / Tempat Duduk Standar: Biasanya berkisar antara sekitar €40 hingga €120 , bergantung pada kategori dan lokasi tribune (Gol, Preferencia, atau Tribuna) di Estadio El Sardinero.

Prioritas Anggota Klub / Pemegang Tiket Musiman: Harga lebih rendah atau periode akses terbatas sering kali disediakan khusus bagi anggota resmi klub ("socios").

Paket Layanan VIP: Pilihan tempat duduk premium dengan akses ke ruang tunggu stadion umumnya dimulai dari sekitar €350 hingga €450 .

2. Pasar Tiket Sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan klub telah habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribune Atas / Tempat Duduk Kategori 4: Dimulai dari sekitar €140 hingga €180 untuk pertandingan melawan Real Madrid yang sangat diminati.

Tempat Duduk di Sisi Lapangan Kategori 2 dan Kategori 3: Biasanya berkisar antara €200 hingga €380 , bergantung pada pandangan ke lapangan dan lokasi persis blok tempat duduk.

Tiket VIP / Premium yang Dijual Kembali: Harganya dapat dengan mudah melampaui kisaran €450 hingga €800 pada periode puncak permintaan ketika seluruh tiket dari penjualan resmi telah habis.





Racing Santander vs Real Madrid di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Racing Santander vs Real Madrid

Racing Santander menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir mereka di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 5-0 dari Celta Vigo, sementara dalam periode tersebut mereka juga kalah 7-2 dari Barcelona. Dua kemenangan mereka diraih atas Deportivo Alaves dengan skor 2-1 dan Elche dengan skor 3-2. Hasil itu menunjukkan mereka mampu bersaing, tetapi lini belakang mereka kerap kewalahan. Dalam lima pertandingan tersebut, Racing mencetak 10 gol dan kebobolan 18 kali.

Real Madrid meraih tiga kemenangan dan menelan dua kekalahan dalam lima laga terakhir. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Atletico Madrid, sementara mereka juga kalah 1-0 dari Real Betis. Di sisi positif, kemenangan 4-1 atas Rayo Vallecano dan kemenangan 2-1 atas Inter di Liga Champions menunjukkan bahwa mereka masih mampu tampil kuat. Madrid mencetak 10 gol dan kebobolan lima kali dalam lima pertandingan tersebut.

Racing Santander vs Real Madrid: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim dalam catatan yang tersedia berlangsung pada Februari 2012, ketika Real Madrid menang 4-0 di kandang. Dari lima pertandingan yang tercantum, Real Madrid menang empat kali dan Racing Santander tidak meraih satu pun kemenangan. Satu laga berakhir imbang 0-0 di El Sardinero pada September 2011. Real Madrid mencetak 15 gol dalam lima pertemuan tersebut, sedangkan Racing hanya mencetak satu gol.