Racing Santander menjamu Espanyol pada Sabtu, 24 Oktober 2026 di Estadio El Sardinero.

Dalam lima pertemuan terakhir kedua klub di LaLiga dan Divisi Segunda, persaingan berlangsung ketat: Espanyol menang tiga kali dan Racing dua kali. Racing Santander menghadapi rangkaian pertandingan ini dengan harapan dapat memperbaiki kelemahan pertahanan mereka setelah kekalahan telak baru-baru ini dari tim seperti Celta Vigo dan Barcelona.

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Kapan laga LaLiga Racing Santander vs Espanyol dimulai?

Racing Santander vs Espanyol dimulai di Estadio El Sardinero pada Sabtu, 24 Oktober 2026.

LaLiga - Pekan 10 24 Okt 2026 - 10.15 Estadio El Sardinero

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Racing Santander vs Espanyol?

Untuk membeli tiket pertandingan LaLiga mendatang antara Racing Santander dan RCD Espanyol di Estadio El Sardinero, Anda memiliki beberapa pilihan tepercaya:

1. Kanal resmi klub

Kanal resmi klub : Anda dapat memeriksa langsung situs web resmi Racing Santander untuk penjualan tiket umum, periode pembelian prioritas bagi anggota klub, dan penjualan langsung di loket menjelang hari pertandingan.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket LaLiga Racing Santander vs Espanyol?

Untuk pertandingan LaLiga mendatang antara Racing Santander dan Espanyol, harga tiket bervariasi bergantung pada platform penjualan tiket, lokasi kursi, dan permintaan:

1. Kanal resmi klub

Harga awal/termurah: Tiket masuk umum atau tiket dengan harga paling terjangkau di pasar sekunder biasanya mulai dari sekitar €95 hingga €100 (sekitar US$103).

Harga rata-rata: Harga rata-rata kursi standar di berbagai platform penjual tiket sekunder umumnya berkisar antara €230 dan €680 , bergantung pada bagian tribun tertentu (seperti Tribuna atau Preferencia di Estadio El Sardinero).

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHubmenawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga kursi paling terjangkau umumnya mulai dari sekitar €95 hingga €170 , sedangkan kursi di bagian tribun premium atau tiket dengan permintaan lebih tinggi dapat berharga mulai dari €230 hingga beberapa ratus euro.

Racing Santander vs Espanyol di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Racing Santander vs Espanyol

Racing Santander mencatatkan dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan LaLiga terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 5-0 di kandang Celta Vigo, setelah sebelumnya kalah 7-2 di kandang Barcelona. Hasil terbaik mereka dalam periode itu adalah kemenangan 2-1 atas Deportivo Alaves. Tim asuhan Lopez mencetak 12 gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi kebobolan 18 gol, mencerminkan masalah pertahanan yang terus berlanjut.

Espanyol meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan LaLiga terakhir. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Elche, dan mereka juga kalah 2-1 dari Rayo Vallecano. Satu-satunya kemenangan mereka dalam periode itu diraih di kandang Osasuna dengan skor 2-0. Tim asuhan Gonzalez mencetak lima gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Racing Santander vs Espanyol: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Februari 2024, ketika Racing Santander mengalahkan Espanyol 2-0 di kandang dalam pertandingan Divisi Segunda. Sebelumnya, Espanyol menang 2-0 saat kedua tim bertemu pada Agustus 2023. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat di LaLiga dan Divisi Segunda, Racing menang dua kali dan Espanyol tiga kali.