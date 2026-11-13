Racing Santander menjamu Deportivo de A Coruña pada Minggu, 6 Desember 2026, di Estadio El Sardinero, Santander.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada Januari 2026, Racing Santander meraih kemenangan tipis 1-0 di kandang Deportivo de A Coruña. Dalam lima pertemuan terakhir sebelum mencapai kasta tertinggi, Racing Santander tidak terkalahkan dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Racing Santander vs Deportivo de A Coruña, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan LaLiga Racing Santander vs Deportivo de A Coruna dimulai?

Pertandingan Racing Santander vs Deportivo de A Coruña berlangsung di Estadio El Sardinero, Santander, pada Minggu, 6 Desember 2026.

LaLiga - Pekan 15 6 Des 2026 - 09.00 Estadio El Sardinero

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan LaLiga Racing Santander vs Deportivo de A Coruna?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan LaLiga Racing Santander vs Deportivo de A Coruna mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui situs web atau portal tiket resmi Racing Santander untuk mendapatkan tiket kursi di Estadio El Sardinero dengan harga resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan LaLiga mendatang ketika alokasi tiket utama habis.

Berapa harga tiket pertandingan LaLiga Racing Santander vs Deportivo de A Coruna?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan LaLiga Racing Santander vs Deportivo de A Coruna mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Biasanya berkisar antara €40 hingga €70 .

Biasanya berkisar antara . Kursi premium klub & tribun bawah: Umumnya berkisar antara €120 hingga €250 lebih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Penjualan kembali tiket tribun atas & tiket umum: Mulai sekitar €160 hingga €300 .

Mulai sekitar . Penjualan kembali tiket tribun bawah & premium: Sering kali berkisar antara €350 hingga lebih dari €900.

Racing Santander vs Deportivo de A Coruna di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Racing Santander vs Deportivo de A Coruna

Racing Santander mencatat tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga teranyar mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 di kandang Malaga dalam ajang LaLiga. Mereka juga mengalahkan Espanyol 2-1 sebelumnya dalam rangkaian itu. Dua kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Real Madrid, yang mengalahkan mereka 3-0, dan Osasuna, yang menang 2-0. Racing mencetak lima gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Deportivo de A Coruña mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam empat pertandingan LaLiga terakhir, serta meraih kemenangan atas Auriense di Copa del Rey dalam rangkaian itu. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan 2-1 atas Osasuna, sementara sebelumnya mereka bermain imbang 1-1 dengan Levante. Kekalahan dari Atletico Madrid dan Real Sociedad menunjukkan tantangan saat menghadapi tim-tim yang lebih kuat di divisi ini. Deportivo mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Racing Santander vs Deportivo de A Coruna: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Januari 2026 di Segunda División, ketika Racing Santander menang 1-0 di kandang Deportivo de A Coruña. Dalam lima pertemuan terakhir, Racing unggul dengan empat kemenangan, sedangkan Deportivo belum pernah menang, dan satu laga berakhir imbang. Kelima pertemuan itu berlangsung di Segunda División atau Primera Federación.