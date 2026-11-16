Cara mendapatkan tiket Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers: Harga Championship, jadwal, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Queens Park Rangers menjamu Wolverhampton Wanderers pada Selasa, 8 Desember 2026 di Ewood Park, Blackburn.

QPR sebelumnya meraih kemenangan 2-1 di Loftus Road pada Oktober 2017, saat kedua klub juga berlaga di kompetisi yang sama. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat di Championship antara 2016 dan 2018, kedua klub sama-sama meraih dua kemenangan dan sekali bermain imbang.

Simak panduan GOAL berisi semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers, termasuk tempat membeli dan harganya.

Kapan Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers di Championship dimulai?

Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers berlangsung di Loftus Road, London, pada Selasa, 8 Desember 2026.

Championship - Pekan 20 8 Des 2026 - 14.45 Loftus Road

Bagaimana cara membeli tiket Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers di Championship?

Untuk membeli tiket laga Championship Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui portal penjualan tiket resmi atau loket Queens Park Rangers maupun Wolverhampton Wanderers.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket reguler sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi penjualan utama sudah habis.

Berapa harga tiket Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers di Championship?

Berikut perkiraan harga tiket laga Championship Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers:

1. Kanal resmi klub

Tiket pertandingan standar: Biasanya berkisar antara £25 hingga £45.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

Tiket termurah: Mulai sekitar £50 .

Mulai sekitar . Harga rata-rata di pasar: Sekitar £78 .

Sekitar . Kursi premium atau tribun atas dengan permintaan tinggi: Bisa mencapai £120 atau lebih.

Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers

QPR mencatat dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Lincoln City. Sebelumnya dalam rangkaian itu, QPR juga menang 5-0 atas Swansea City. Dua kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Southampton, yang menang 4-1, dan Birmingham City, yang menang 3-0. QPR mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan kali dalam lima laga tersebut, menunjukkan kemampuan menyerang tetapi juga kerentanan di lini pertahanan.

Wolverhampton Wanderers meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang tanpa kalah dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship. Pada laga terbaru, mereka bermain imbang 1-1 dengan Wrexham. Sebelum itu, mereka mengalahkan Cardiff City 3-0 setelah menang 1-2 di markas Bristol City. Dalam rangkaian tersebut, tim asuhan Peixoto juga mengalahkan Watford 1-0 dan bermain imbang 1-1 dengan Portsmouth, dengan tujuh gol dicetak dan hanya tiga kali kebobolan dalam lima pertandingan.

Queens Park Rangers vs Wolverhampton Wanderers: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Februari 2018, ketika Wolverhampton Wanderers menang 2-1 di kandang dalam laga Championship. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat antara kedua klub, masing-masing meraih dua kemenangan dan sekali bermain imbang. Kelima laga itu berlangsung di Championship antara 2016 dan 2018. QPR menang 2-1 di kandang pada Oktober 2017, sedangkan Wolverhampton Wanderers memenangi dua dari tiga pertemuan pada musim 2016/17.