Queens Park Rangers menjamu Watford pada Sabtu, 12 Desember 2026, di Loftus Road, London.

Dalam pertemuan terakhir mereka di EFL Championship pada 3 April 2026, QPR meraih kemenangan 2-1 atas Watford melalui pertandingan sengit di Loftus Road. Pada pertemuan musim 2025–26, keuntungan bermain di kandang terbukti menentukan: kedua tim sama-sama menang 2-1 di markas masing-masing.

Simak GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Queens Park Rangers vs Watford, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Championship Queens Park Rangers vs Watford dimulai?

Queens Park Rangers vs Watford berlangsung di Loftus Road, London, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Championship - Pekan 21 12 Des 2026 - 07.30 Loftus Road

Bagaimana cara membeli tiket Championship Queens Park Rangers vs Watford?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara Queens Park Rangers dan Watford, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Loket tiket resmi QPR: Tiket dapat dibeli langsung melalui portal tiket daring resmi Queens Park Rangers, dengan menelepon loket tiket klub, atau secara langsung di QPR Superstore. Untuk pertandingan yang banyak diminati, kategori keanggotaan tertentu atau riwayat pembelian tiket di klub terkadang mendapat prioritas.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Championship Queens Park Rangers vs Watford?

Berikut perkiraan rincian harga tiket pertandingan Championship antara Queens Park Rangers dan Watford:

1. Kanal resmi klub

Kursi standar dewasa: Umumnya berkisar antara £29 hingga £53 .

Umumnya berkisar antara . Tiket dengan potongan harga (lansia dan dewasa muda): Berkisar antara £17 hingga £41 .

Berkisar antara . Remaja dan anak-anak: Berkisar antara £12 hingga £35 , sedangkan tiket anak kecil yang didampingi (usia 2–7 tahun) berkisar antara £6 hingga £7,50 .

Berkisar antara , sedangkan tiket anak kecil yang didampingi (usia 2–7 tahun) berkisar antara . Tribun tim tamu (suporter Watford): Biasanya mulai dari kisaran £25 hingga £30.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket masuk standar tingkat dasar: Umumnya mulai dari sekitar £60 hingga £80 .

Umumnya mulai dari sekitar . Kursi utama di sisi panjang lapangan: Biasanya berkisar antara £85 hingga £130 .

Biasanya berkisar antara . Tribun suporter tamu / area yang banyak diminati: Sering kali berkisar antara £110 hingga £160 atau lebih.

Queens Park Rangers vs Watford di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Queens Park Rangers dan Watford

Queens Park Rangers meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Burnley, setelah kalah 4-1 di kandang dari Southampton. Hasil paling menonjol dalam periode itu adalah kemenangan 5-0 atas Swansea City, meski kekalahan 3-0 di markas Birmingham City mencerminkan inkonsistensi performa QPR belakangan ini. QPR mencetak 11 gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Watford meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship. Laga terbarunya berakhir imbang 0-0 melawan Middlesbrough, setelah sebelumnya menang 1-0 atas Lincoln City. Sebelum itu, Watford menelan dua kekalahan beruntun, masing-masing 3-2 dari Norwich City dan 1-0 dari Wolverhampton Wanderers. Watford mencetak empat gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan tersebut.

Queens Park Rangers vs Watford: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada April 2026, ketika Queens Park Rangers mengalahkan Watford 2-1 dalam pertandingan Championship di Loftus Road. Dalam lima pertemuan terakhir, QPR menang tiga kali dan Watford dua kali. QPR juga meraih kemenangan 3-1 pada Januari 2025. Hasil pertemuan kedua klub dalam periode ini berlangsung ketat, dengan empat dari lima pertandingan ditentukan oleh selisih satu gol.