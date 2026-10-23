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Cara mendapatkan tiket PSV Eindhoven vs Club Brugge: harga tiket Liga Champions, informasi pertandingan, penjualan tiket di menit-menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
PSV
Club Brugge
Champions League

PSV Eindhoven menghadapi Club Brugge di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Pertemuan kedua klub sebelumnya hanya terjadi dalam laga persahabatan. Pertemuan terakhir mereka pada Juli 2024 berakhir imbang 1-1. PSV menghadapi laga ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Simak panduan dari GOAL untuk mendapatkan tiket PSV Eindhoven vs Club Brugge, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions dimulai?

PSV Eindhoven vs Club Brugge akan berlangsung di Philips Stadion, Eindhoven, pada Rabu, 4 November 2026.

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Champions League - Pekan 4
Philips Stadion

Bagaimana cara membeli tiket PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara PSV Eindhoven dan Club Brugge di Philips Stadion, ada beberapa pilihan utama, bergantung pada status keanggotaan dan preferensi Anda:

  • Penjualan tiket resmi klub: Tiket resmi dijual langsung melalui portal tiket daring PSV Eindhoven. Pembelian langsung dari klub biasanya memerlukan akun PSV Club Card gratis. Penjualan dibuka lebih dahulu untuk kelompok prioritas, pemegang kartu musiman, dan anggota klub sebelum sisa kursi tersedia.
  • Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket resmi dari klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara PSV Eindhoven dan Club Brugge di Philips Stadion:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket pertandingan standar: Harga resmi tiket yang dibeli langsung melalui portal daring PSV biasanya berkisar antara €35 hingga €90, bergantung pada tingkat tribun dan kategori tempat duduk, seperti tribun di sisi pendek atau sisi panjang lapangan. Namun, pembelian tiket ini memerlukan kartu klub atau keanggotaan, dan tiket biasanya cepat habis dibeli oleh pemegang hak prioritas.
  • Paket layanan premium resmi: Pengalaman hari pertandingan premium dan pilihan layanan premium melalui kanal resmi klub umumnya dimulai dari sekitar €250 hingga €300+ per orang.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi dalam penjualan utama klub telah habis, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tribun atas sisi pendek / tempat duduk kategori perunggu: Harga awal umumnya sekitar €200 hingga €230.
  • Tempat duduk sisi panjang dan tribun bawah: Harga di area premium dan tribun bawah rata-rata berkisar antara €250 hingga €450+.
  • Area VIP dan area dengan permintaan tinggi: Harga kategori khusus atau paket dari agen dapat mencapai lebih dari €500 hingga €800+, bergantung pada ketersediaan.

PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa PSV Eindhoven vs Club Brugge

PSV Eindhoven meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-2 dari FC Twente di Eredivisie, mengakhiri rangkaian pertandingan yang mencakup kemenangan 4-1 atas Sparta Rotterdam dan kemenangan tandang 3-1 atas Ajax. Satu-satunya hasil lain yang membuat PSV kehilangan poin terjadi di Liga Champions, saat mereka bermain imbang 1-1 dengan Shakhtar Donetsk. PSV mencetak 15 gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima laga tersebut, mencerminkan tim yang produktif mencetak gol tetapi bisa rapuh di lini belakang.

Club Brugge meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 atas Genk di Divisi Pertama A Belgia. Mereka juga mengalahkan Royal Antwerp 3-1 dalam periode tersebut. Dua kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Aston Villa di Liga Champions dan Gent di kompetisi domestik. Brugge mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan itu.

PSV

PSV - Performa

TWE
K3-2
HEE
M2-0
RBL
K1-0
HAA
K2-1
POR
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
CLB

CLB - Performa

GNK
M3-0
RAA
M1-4
INT
M3-4
LOK
M1-0
RCL
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

PSV Eindhoven vs Club Brugge: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir PSV Eindhoven dan Club Brugge adalah laga persahabatan pramusim pada Juli 2024 yang berakhir 1-1. Dari tiga laga persahabatan yang tercatat antara kedua klub, PSV menang sekali, Club Brugge menang sekali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Tidak ada pertemuan kompetitif kedua tim yang tersedia dalam kumpulan data tersebut.

Head to Head

PSVSeriClub Brugge
1
1
1
Club Friendlies
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
FT
Club Friendlies
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
2
FT
Club Friendlies
PSV badge
PSV
PSV
2
Club Brugge badge
Club Brugge
CLB
1
FT
4Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/3
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/3
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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