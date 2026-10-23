Pertemuan kedua klub sebelumnya hanya terjadi dalam laga persahabatan. Pertemuan terakhir mereka pada Juli 2024 berakhir imbang 1-1. PSV menghadapi laga ini dengan catatan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Simak panduan dari GOAL untuk mendapatkan tiket PSV Eindhoven vs Club Brugge, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions dimulai?

PSV Eindhoven vs Club Brugge akan berlangsung di Philips Stadion, Eindhoven, pada Rabu, 4 November 2026.

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Philips Stadion

Bagaimana cara membeli tiket PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions?

Untuk mendapatkan tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara PSV Eindhoven dan Club Brugge di Philips Stadion, ada beberapa pilihan utama, bergantung pada status keanggotaan dan preferensi Anda:

Penjualan tiket resmi klub: Tiket resmi dijual langsung melalui portal tiket daring PSV Eindhoven. Pembelian langsung dari klub biasanya memerlukan akun PSV Club Card gratis. Penjualan dibuka lebih dahulu untuk kelompok prioritas, pemegang kartu musiman, dan anggota klub sebelum sisa kursi tersedia.

Platform penjualan tiket sekunder: Jika tiket resmi dari klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Champions UEFA antara PSV Eindhoven dan Club Brugge di Philips Stadion:

1. Kanal resmi klub

Tiket pertandingan standar: Harga resmi tiket yang dibeli langsung melalui portal daring PSV biasanya berkisar antara €35 hingga €90 , bergantung pada tingkat tribun dan kategori tempat duduk, seperti tribun di sisi pendek atau sisi panjang lapangan. Namun, pembelian tiket ini memerlukan kartu klub atau keanggotaan, dan tiket biasanya cepat habis dibeli oleh pemegang hak prioritas.

Paket layanan premium resmi: Pengalaman hari pertandingan premium dan pilihan layanan premium melalui kanal resmi klub umumnya dimulai dari sekitar €250 hingga €300+ per orang.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi dalam penjualan utama klub telah habis, platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas sisi pendek / tempat duduk kategori perunggu: Harga awal umumnya sekitar €200 hingga €230 .

Tempat duduk sisi panjang dan tribun bawah: Harga di area premium dan tribun bawah rata-rata berkisar antara €250 hingga €450+ .

Area VIP dan area dengan permintaan tinggi: Harga kategori khusus atau paket dari agen dapat mencapai lebih dari €500 hingga €800+ , bergantung pada ketersediaan.

PSV Eindhoven vs Club Brugge di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa PSV Eindhoven vs Club Brugge

PSV Eindhoven meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-2 dari FC Twente di Eredivisie, mengakhiri rangkaian pertandingan yang mencakup kemenangan 4-1 atas Sparta Rotterdam dan kemenangan tandang 3-1 atas Ajax. Satu-satunya hasil lain yang membuat PSV kehilangan poin terjadi di Liga Champions, saat mereka bermain imbang 1-1 dengan Shakhtar Donetsk. PSV mencetak 15 gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima laga tersebut, mencerminkan tim yang produktif mencetak gol tetapi bisa rapuh di lini belakang.

Club Brugge meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-0 atas Genk di Divisi Pertama A Belgia. Mereka juga mengalahkan Royal Antwerp 3-1 dalam periode tersebut. Dua kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Aston Villa di Liga Champions dan Gent di kompetisi domestik. Brugge mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan itu.

PSV Eindhoven vs Club Brugge: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir PSV Eindhoven dan Club Brugge adalah laga persahabatan pramusim pada Juli 2024 yang berakhir 1-1. Dari tiga laga persahabatan yang tercatat antara kedua klub, PSV menang sekali, Club Brugge menang sekali, dan satu pertandingan berakhir imbang. Tidak ada pertemuan kompetitif kedua tim yang tersedia dalam kumpulan data tersebut.