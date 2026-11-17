PSV Eindhoven menjamu Atletico Madrid pada Rabu, 9 Desember 2026, di Philips Stadion, Eindhoven.

Salah satu pertemuan terbaru mereka yang paling berkesan terjadi di babak 16 besar Liga Champions 2015–16. Atlético akhirnya lolos setelah adu penalti yang menegangkan dan dramatis, menyusul dua pertandingan tanpa gol. Mereka juga baru-baru ini bertemu di Philips Stadion pada 9 Desember 2025, dalam laga seru yang menghasilkan lima gol. Atlético Madrid menang tipis 3-2 atas tuan rumah.

Simak panduan GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket PSV Eindhoven vs Atletico Madrid, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Liga Champions PSV Eindhoven vs Atletico Madrid dimulai?

PSV Eindhoven vs Atletico Madrid dimulai di Philips Stadion, Eindhoven, pada Rabu, 9 Desember 2026.

Champions League - Pekan 6 9 Des 2026 - 15.00 Philips Stadion

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions PSV Eindhoven vs Atletico Madrid?

Berikut pilihan untuk mendapatkan dan membeli tiket pertandingan Liga Champions PSV Eindhoven vs Atletico Madrid mendatang:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Membeli langsung melalui platform penjualan tiket resmi PSV Eindhoven adalah cara utama dan paling aman untuk mendapatkan tiket dengan harga resmi.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Champions PSV Eindhoven vs Atletico Madrid?

Berikut rincian harga tiket pertandingan Liga Champions PSV Eindhoven vs Atletico Madrid:

1. Kanal resmi klub

Harga resmi standar: Biasanya berkisar antara €40 hingga €95 .

Biasanya berkisar antara . Penjualan awal untuk anggota klub / pemegang tiket musiman: Mulai sekitar €35.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Harga terendah di pasar penjualan kembali: Umumnya mulai sekitar €110 hingga €150 .

Umumnya mulai sekitar . Kursi premium / di sisi panjang lapangan: Sering kali berkisar dari €200 hingga lebih dari €350+.

PSV Eindhoven vs Atletico Madrid di Liga Champions: Semua yang perlu diketahui

Performa PSV Eindhoven vs Atletico Madrid

PSV mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Hasil teranyar mereka adalah kemenangan tandang 2-5 atas Cambuur di Eredivisie pada 8 November. Sebelumnya dalam rentang tersebut, mereka mencetak tujuh gol tanpa balas ke gawang Willem II. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Club Brugge di Liga Champions dengan skor 1-2. PSV mencetak 11 gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan itu.

Atletico Madrid meraih dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Barcelona di La Liga pada 8 November, setelah sebelumnya kalah 0-2 dari Bayern Munich di kompetisi Eropa. Hasil paling meyakinkan mereka dalam rentang tersebut adalah kemenangan tandang 2-0 atas Levante di La Liga. Atletico mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan itu.

PSV Eindhoven vs Atletico Madrid: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Liga Champions pada 9 Desember 2025, ketika Atletico Madrid menang 2-3 di Philips Stadion. Sebelumnya, kedua tim bertemu tiga kali di fase grup Liga Champions 2016-17, dengan Atletico menang 2-0 di kandang, PSV kalah 0-1 di kandang, serta kedua tim bermain imbang tanpa gol dua kali. Dari lima pertandingan yang tercatat antara kedua tim, Atletico memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik PSV, serta satu hasil imbang.