Preston North End menjamu Portsmouth pada Rabu, 9 Desember 2026, di Deepdale, Preston.

Pertemuan terakhir mereka berlangsung pada Februari 2026 di Deepdale, ketika Preston North End meraih kemenangan tipis 1-0 berkat gol Alfie Devine. Sebelumnya, Portsmouth meraih kemenangan tipis 1-0 pada Agustus 2025 dan kemenangan kandang meyakinkan 3-1 pada musim 2024–25.

Simak panduan GOAL berikut untuk mengetahui segala hal tentang cara mendapatkan tiket Preston North End vs Portsmouth, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Championship Preston North End vs Portsmouth dimulai?

Preston North End vs Portsmouth berlangsung di Deepdale, Preston, pada Rabu, 9 Desember 2026.

Championship - Pekan 20 9 Des 2026 - 14.45 Deepdale

Bagaimana cara membeli tiket Championship Preston North End vs Portsmouth?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship Preston North End vs Portsmouth, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Beli langsung melalui loket tiket resmi Preston North End atau portal daring klub. Ini merupakan cara paling tepercaya untuk mendapatkan tiket pertandingan kandang di Deepdale dengan harga resmi.

Beli langsung melalui loket tiket resmi Preston North End atau portal daring klub. Ini merupakan cara paling tepercaya untuk mendapatkan tiket pertandingan kandang di Deepdale dengan harga resmi. Tribun tim tamu melalui Portsmouth: Jika Anda mendukung tim tamu, periksa portal tiket resmi Portsmouth untuk mengetahui rincian jatah tiket tandang dan tahap penjualannya.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika jatah tiket dari kanal utama telah habis.

Berapa harga tiket Championship Preston North End vs Portsmouth?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Championship Preston North End vs Portsmouth:

1. Kanal resmi klub

Dewasa reguler: Biasanya berkisar antara €30 hingga €45 .

Biasanya berkisar antara . Harga khusus: Umumnya mulai dari sekitar €12 hingga €25.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket termurah atau kursi di sisi pendek stadion: Umumnya mulai dari sekitar €75 .

Umumnya mulai dari sekitar . Harga rata-rata di pasar: Berkisar di angka €135.

Preston North End vs Portsmouth di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Preston North End vs Portsmouth

Preston mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship, dengan sembilan gol dicetak dan tujuh gol kebobolan. Hasil terbarunya adalah kemenangan kandang 1-0 atas Southampton, setelah sebelumnya kalah 3-2 dari Sheffield United dan 2-0 di markas Stoke City. Preston kesulitan meraih kemenangan beruntun selama periode ini, sementara kekalahan 4-1 dari Wrexham menjadi hasil terburuknya dalam rangkaian tersebut.

Portsmouth meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan menelan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship. Laga terbarunya berakhir dengan kekalahan 2-1 dari Stoke City, sementara kemenangan 3-1 atas Swansea City menjadi hasil paling menonjol dalam rangkaian tersebut. Portsmouth bermain imbang 0-0 dengan Burnley dan 1-1 dengan Wolverhampton Wanderers selama periode ini, menunjukkan kemampuannya bertahan dengan solid, meski tidak selalu mampu mengubah tekanan menjadi kemenangan.

Preston North End vs Portsmouth: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Februari 2026, ketika Preston North End mengalahkan Portsmouth 1-0 di Deepdale dalam pertandingan Championship. Dalam empat pertemuan terakhir di Championship, tim tuan rumah selalu menang. Preston meraih kemenangan 2-1 di Deepdale pada Maret 2025, sedangkan Portsmouth menang 1-0 di kandang pada Agustus 2025 dan 3-1 di kandang pada November 2024. Preston unggul tipis dalam rekor pertemuan terkini, dengan tiga kemenangan dari empat pertandingan kompetitif terakhir antara kedua tim.