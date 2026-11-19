Preston North End menjamu Middlesbrough pada Sabtu, 12 Desember 2026, di Deepdale, Preston.

Dalam pertemuan terakhir mereka pada 24 Januari 2026, Middlesbrough meraih kemenangan telak 4-0 atas Preston di Riverside Stadium. Sebelum kekalahan telak itu, pertemuan di Deepdale kerap menghasilkan skor ketat, termasuk hasil imbang 2-2 pada September 2025 dan kemenangan tipis 2-1 bagi Preston pada Januari 2025.

Berikut GOAL memberikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Preston North End vs Middlesbrough, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Championship Preston North End vs Middlesbrough dimulai?

Preston North End vs Middlesbrough berlangsung di Deepdale, Preston, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Championship - Pekan 21 12 Des 2026 - 07.30 Deepdale

Bagaimana cara membeli tiket Championship Preston North End vs Middlesbrough?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara Preston North End dan Middlesbrough, Anda dapat mempertimbangkan opsi berikut:

1. Kanal resmi klub

Loket tiket resmi klub (Preston North End): Tiket untuk pendukung tuan rumah dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket resmi Preston North End secara daring (umumnya melalui mypne atau situs utama pnefc), lewat telepon melalui loket tiket klub, atau secara langsung di loket tiket Deepdale (terletak di Tribun Sir Tom Finney).

Tiket untuk pendukung tuan rumah dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket resmi Preston North End secara daring (umumnya melalui mypne atau situs utama pnefc), lewat telepon melalui loket tiket klub, atau secara langsung di loket tiket Deepdale (terletak di Tribun Sir Tom Finney). Tiket sektor tim tamu (suporter Middlesbrough): Jika Anda mendukung Middlesbrough, tiket resmi harus dibeli melalui kanal penjualan tiket resmi klub tersebut. Alokasi tiket tim tamu dan tahapan penjualannya dikelola langsung oleh klub tamu.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket Championship Preston North End vs Middlesbrough?

Berikut perkiraan harga tiket pertandingan Championship antara Preston North End dan Middlesbrough:

1. Kanal resmi klub

Dewasa (usia 23–64 tahun): Mulai dari £30 untuk Alan Kelly Town End hingga £35 untuk area tempat duduk premium seperti Invincibles Pavilion.

Mulai dari untuk Alan Kelly Town End hingga untuk area tempat duduk premium seperti Invincibles Pavilion. Lansia (usia 65 tahun ke atas) dan usia di bawah 23 tahun (19–22 tahun): Berkisar antara £25 dan £30 , bergantung pada blok tribun yang dipilih.

Berkisar antara , bergantung pada blok tribun yang dipilih. Remaja (usia 14–18 tahun): Harga tiket mulai dari £15 di tribun belakang gawang standar hingga £20 di bagian paviliun premium.

Harga tiket mulai dari di tribun belakang gawang standar hingga di bagian paviliun premium. Anak usia 11–13 tahun: Berkisar dari £7,50 (Zona Keluarga) hingga £15,00 untuk pilihan tempat duduk premium.

Berkisar dari (Zona Keluarga) hingga £15,00 untuk pilihan tempat duduk premium. Anak usia 0–10 tahun: Berkisar dari £5 di area keluarga atau tribun belakang gawang tingkat bawah hingga £10 untuk tempat duduk premium.

Berkisar dari di area keluarga atau tribun belakang gawang tingkat bawah hingga untuk tempat duduk premium. Suporter penyandang disabilitas: Harga tiket standar dengan akses di level lapangan ditetapkan sebesar £20.

2. Platform penjualan tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga sesuai permintaan pasar:

Harga jual kembali terendah atau harga awal: Biasanya mulai sekitar £72 .

Biasanya mulai sekitar . Harga pasar rata-rata: Rata-rata sekitar £117 .

Rata-rata sekitar . Tempat duduk premium yang dijual kembali: Harganya mencapai £120 hingga lebih dari £160.

Preston North End vs Middlesbrough di Championship: Semua yang perlu diketahui

Performa Preston North End dan Middlesbrough

Preston mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship. Hasil terbarunya adalah kemenangan 1-0 atas Southampton, setelah sebelumnya kalah beruntun dari Sheffield United (2-3) dan Stoke City (0-2). Dalam periode yang sama, Preston juga kalah 4-1 dari Wrexham. Selain kekalahan-kekalahan tersebut, mereka kehilangan poin saat bermain imbang 1-1 dengan West Bromwich Albion.

Lima pertandingan terakhir Middlesbrough di Championship menghasilkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbarunya berakhir imbang 0-0 melawan Watford, setelah sebelumnya kalah 2-0 dari Wrexham. Tim asuhan Hellberg menunjukkan kualitas serangannya pada laga-laga sebelumnya lewat kemenangan 1-5 di markas Bolton Wanderers dan kemenangan 3-0 atas Charlton Athletic, sementara hasil imbang 2-2 di markas Cardiff City melengkapi rangkaian tersebut.

Preston North End vs Middlesbrough: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Januari 2026, ketika Middlesbrough mengalahkan Preston North End 4-0 di kandang dalam ajang Championship. Dalam lima pertemuan terakhir, rekor kedua tim cukup berimbang, dengan hasil yang mencakup skor imbang 2-2 di Deepdale pada September 2025 dan kemenangan kandang Preston 2-1 pada Januari 2025. Middlesbrough sedikit lebih unggul dalam pertemuan terkini, dengan kemenangan 4-0 tersebut menjadi hasil paling mencolok dalam data itu.