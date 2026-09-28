Prancis menjamu Italia di Parc des Princes, Paris, pada Jumat, 2 Oktober, sebagai bagian dari jadwal berat League A, Grup A1 yang juga dihuni Belgia dan Turki. Kedua tim akan bertemu lagi pada laga balik di Italia pada November, dengan lokasi pertandingan itu masih belum dikonfirmasi.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Prancis vs Italia sekarang juga, termasuk harga, ketersediaan, dan tempat terbaik untuk membeli.

Kapan kick-off Prancis vs Italia di UEFA Nations League A?

Prancis vs Italia berlangsung di Stade de France, Saint-Denis, dengan waktu kick-off akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

UEFA Nations League A - Pekan 3 2 Okt 2026 - 14.45 Stade de France

Di mana membeli tiket Prancis vs Italia?

Tiket untuk laga di Paris pertama kali tersedia melalui kanal penjualan tiket resmi Federasi Sepakbola Prancis (FFF), dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota sebelum sisa alokasi dijual secara umum. Kanal resmi FIGC (Federasi Sepakbola Italia) menjadi tujuan awal yang setara untuk laga balik di Italia.

Beberapa hal yang patut diketahui saat membeli tiket untuk pertandingan ini:

Penjualan umum resmi - dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya lebih dekat dengan hari pertandingan

Daftar terverifikasi - Ticombo mendapatkan tiket dari berbagai penjual, memberi pembeli pilihan inventaris yang lebih luas setelah alokasi resmi habis

Tiket tandang - alokasi untuk laga Italia ditangani melalui kanal FIGC dan bisa terbatas

Pasar sekunder - Ticombo adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual

Mengingat besarnya laga ini, pemesanan lebih awal direkomendasikan, khususnya untuk pertandingan di Paris.

Berapa harga tiket Prancis vs Italia?

Harga resmi untuk laga di Paris ditetapkan melalui kanal penjualan tiket FFF, dengan rentang penuh dari kursi standar hingga premium tersedia dengan harga resmi selama alokasi masih ada. Harga resmi FIGC akan berlaku untuk laga di Italia setelah lokasi dan detail penjualan dikonfirmasi.

Kursi termurah (Paris): mulai sekitar €50, biasanya di tribun atas belakang gawang di Parc des Princes

Kursi kelas menengah (Paris): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan harga yang jauh lebih tinggi

Laga balik di Italia: harga akan dikonfirmasi setelah lokasi pertandingan November diumumkan

Ticombo adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual. Seperti halnya pertandingan antara dua negara papan atas Eropa, harga bisa berubah saat hari laga semakin dekat, jadi mengamankan kursi Anda lebih cepat umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda bekerja dengan anggaran tertentu.

Prancis vs Italia UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Prancis vs Italia

Prancis meraih tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-6 dari Inggris di semi-final Piala Dunia, hasil yang mengikuti kekalahan 0-2 dari Spanyol di play-off perebutan tempat ketiga. Sebelumnya di turnamen itu, mereka mengalahkan Maroko 2-0, Paraguay 1-0, dan Swedia 3-0. Dalam lima pertandingan tersebut, Prancis mencetak 10 gol dan kebobolan delapan.

Italia juga mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan dalam lima laga terakhirnya. Pertandingan terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Yunani dalam laga persahabatan pada 7 Juni, setelah kemenangan 1-0 atas Luksemburg tiga hari sebelumnya. Dua kekalahan mereka dalam rangkaian ini terjadi melawan Bosnia dan Herzegovina serta kekalahan 1-4 dari Norwegia pada November 2025. Italia mencetak lima gol dan kebobolan enam dalam lima pertandingan tersebut.

Prancis vs Italia: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-3 untuk Prancis, dalam laga UEFA Nations League A yang dimainkan di Italia pada November 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Prancis menang empat kali berbanding nol kemenangan untuk Italia, dengan satu hasil lain juga berakhir memihak Prancis dalam laga persahabatan 2016 dan 2012. Prancis mencetak 14 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan lima.



