Cara mendapatkan tiket Prancis vs Belgia: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Prancis menjamu Belgia dalam laga fase grup UEFA Nations League yang sarat gengsi di Stade de France yang ikonik di Saint-Denis pada 5 Oktober 2026. Duel bergengsi ini mempertemukan dua kekuatan besar sepakbola Eropa yang bersaing memperebutkan posisi teratas di grup mereka.

GOAL menyajikan semua informasi penting yang Anda butuhkan untuk mengamankan tempat Anda di laga ini. Temukan tempat membeli tiket, detail harga, dan cara mendapatkan tiket Anda hari ini.

Kapan kick-off Prancis vs Belgia di UEFA Nations League A?

Prancis vs Belgia digelar di Stade de France, Saint-Denis, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

UEFA Nations League A - Pekan 4 5 Okt 2026 - 14.45 Stade de France

Di mana membeli tiket Prancis vs Belgia di Nations League putra?

Tiket resmi pertandingan dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket Federasi Sepakbola Prancis (FFF), yang menangani penjualan utama untuk laga kandang tim nasional Prancis. Portal resmi tersebut adalah tujuan pertama Anda untuk mendapatkan tiket dengan harga normal selama fase prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Prancis vs Belgia di Nations League putra?

Harga tiket standar di situs resmi FFF dimulai dari €25 untuk tempat duduk kategori umum di belakang gawang, dengan harga meningkat berdasarkan lokasi dan tingkatan di dalam Stade de France.

Di marketplace sekunder seperti Ticombo, harga tiket pasar sekunder saat ini dimulai dari €86 per kursi, dengan tarif yang berfluktuasi tergantung ketersediaan secara real-time dan permintaan suporter.

Prancis vs Belgia UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Prancis vs Belgia

Prancis memenangi tiga dan kalah dua dari lima pertandingan terakhir mereka, mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan gol dalam rangkaian tersebut. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 4-6 dari Inggris di semi-final Piala Dunia, hasil yang mengikuti kekalahan 0-2 dari Spanyol dalam play-off perebutan tempat ketiga. Sebelum kemunduran itu, Prancis menunjukkan kualitas serangan mereka dengan kemenangan atas Maroko (2-0), Paraguay (1-0), dan Swedia (3-0).

Lima pertandingan terakhir Belgia menghasilkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Spanyol di perempat-final Piala Dunia. Sebelumnya, mereka mengalahkan Amerika Serikat 4-1 dan Senegal 3-2, serta membukukan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Selandia Baru. Belgia mencetak 11 gol dan kebobolan delapan gol dalam lima laga tersebut, dengan hasil imbang tanpa gol melawan Iran menjadi satu-satunya pertandingan ketika mereka gagal mencetak gol.

Prancis vs Belgia: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 1-2 untuk kemenangan Prancis, dalam laga UEFA Nations League A yang dimainkan di Brussels pada Oktober 2024. Dalam lima pertemuan terakhir, Prancis menang empat kali berbanding satu kemenangan milik Belgia, dengan satu-satunya kemenangan Belgia itu datang pada semi-final Piala Dunia 2018. Prancis juga mengalahkan Belgia di babak 16 besar Kejuaraan Eropa 2024 dan dalam kedua leg duel Nations League 2021.



