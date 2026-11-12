Portsmouth menjamu West Brom pada Sabtu, 5 Desember 2026 di Fratton Park, Portsmouth.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga yang berlangsung di Fratton Park pada Januari 2026, Portsmouth meraih kemenangan telak 3-0 atas West Brom. Sebelum itu, West Brom menang meyakinkan 5-1 di The Hawthorns pada Januari 2025, sementara kedua tim juga bermain imbang 1-1 pada awal musim 2025–26.

Berikut GOAL sajikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Portsmouth vs West Brom, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Championship Portsmouth vs West Bromwich Albion dimulai?

Portsmouth vs West Brom berlangsung di Fratton Park, Portsmouth, pada Sabtu, 5 Desember 2026.

Championship - Pekan 19 5 Des 2026 - 10.00 Fratton Park

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Championship Portsmouth vs West Bromwich?

Untuk membeli tiket pertandingan Championship antara Portsmouth dan West Bromwich, Anda dapat mempertimbangkan pilihan berikut:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Tiket dapat dibeli langsung melalui platform penjualan tiket resmi kedua klub. Portal tiket resmi Portsmouth menangani alokasi untuk suporter tuan rumah di Fratton Park, sementara situs resmi West Bromwich Albion menyediakan tiket sektor tandang bagi pendukung West Brom yang bepergian dan memenuhi syarat berdasarkan poin loyalitas atau tingkat keanggotaan mereka.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis terjual, tiket masuk umum sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Championship mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Championship Portsmouth vs West Bromwich?

Berikut perkiraan rincian harga tiket pertandingan Championship antara Portsmouth dan West Bromwich:

1. Kanal resmi klub

Dewasa standar: Mulai dari £35 hingga £37 .

Mulai dari hingga . Tiket dengan potongan harga dan kursi khusus: Berkisar dari £16 hingga £30,50 .

Berkisar dari hingga . Kursi premium dan eksekutif untuk suporter tuan rumah: Biasanya berkisar dari £48 hingga £50.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tiket masuk umum: Umumnya mulai dari sekitar £75 untuk kursi standar.

Umumnya mulai dari sekitar untuk kursi standar. Harga jual kembali rata-rata atau median: Biasanya berkisar antara £80 dan £83, bergantung pada tribune dan sektor tertentu di Fratton Park.

Portsmouth vs West Bromwich Albion di Championship: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Portsmouth vs West Bromwich Albion

Portsmouth mencatat tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship, dengan mencetak delapan gol dan kebobolan tiga kali. Laga terbarunya berakhir dengan kemenangan kandang 3-1 atas Swansea City pada 3 November. Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, Portsmouth bermain imbang 1-1 dengan Wolverhampton Wanderers dan meraih kemenangan tandang 0-1 di markas Norwich City. Tim asuhan Mousinho menunjukkan konsistensi dalam menyerang maupun bertahan sepanjang periode itu.

West Brom meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhirnya di Championship. Hasil terbarunya adalah imbang 1-1 melawan Southampton pada 3 November, setelah menang 3-1 di markas West Ham pada 31 Oktober. West Brom juga menang 3-2 di markas Blackburn Rovers dan 1-2 di markas Wrexham dalam periode tersebut, dengan mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan.

Portsmouth vs West Bromwich Albion: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Januari 2026, ketika Portsmouth menang 3-0 di Fratton Park dalam laga Championship. Sebelumnya, West Brom menang 5-1 di The Hawthorns pada Januari 2025, dan kedua tim bermain imbang 1-1 di The Hawthorns pada Agustus 2025. Dalam empat pertemuan kompetitif terbaru pada era Championship, kedua tim sama-sama pernah meraih kemenangan. Portsmouth menang 3-0 dalam pertemuan terakhir di stadion ini.