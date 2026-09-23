Cara mendapatkan tiket Polandia vs Swedia: harga UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

UEFA Nations League kembali hadir dengan laga internasional berisiko tinggi saat Polandia bersiap menjamu Swedia di Tarczyński Arena, Wrocław. Kedua negara Eropa itu akan berhadapan dalam pertandingan grup krusial yang membawa implikasi besar terhadap promosi dan poin klasemen turnamen.

GOAL menyajikan semua detail yang diperlukan terkait tiket hari pertandingan, kategori tempat duduk, kisaran harga, dan panduan langsung tentang cara mengamankan kursi Anda.

Kapan kick-off Polandia vs Swedia di UEFA Nations League B?

Polandia vs Swedia akan digelar di Tarczynski Arena, Wroclaw, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi.

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Tarczynski Arena Wroclaw

Di mana membeli tiket Polandia vs Swedia?

Tiket resmi utama didistribusikan langsung melalui Łączy nas piłka, yang berfungsi sebagai portal tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Polandia untuk pertandingan tim nasional. Suporter sebaiknya memeriksa platform resmi untuk mengamankan tiket standar kategori umum saat alokasi untuk publik dibuka.

Jika penjualan utama habis terjual sepenuhnya atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform marketplace sekunder seperti Ticombo menjadi pilihan jika daftar di situs resmi sudah habis.

Berapa harga tiket Polandia vs Swedia?

Tiket standar satu pertandingan di portal tiket resmi mulai dari sekitar €30 hingga €45 untuk sektor tempat duduk kategori umum.

Di pasar sekunder seperti Ticombo, harga masuk mulai dari sekitar €79 ketika alokasi standar habis di outlet tiket utama.

Polandia vs Swedia UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Polandia vs Swedia

Polandia mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan hasil imbang 2-2 melawan Nigeria, dan mereka juga menelan kekalahan 0-2 dari Ukraina dalam laga persahabatan. Kekalahan 3-2 dari Swedia dalam kualifikasi Piala Dunia pada awal tahun ini menjadi kemunduran lainnya, meski kemenangan atas Albania dan Malta memberi sedikit kelegaan dalam kampanye tersebut. Tim asuhan Urban mencetak tujuh gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan itu.

Lima pertandingan terakhir Swedia menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Kampanye Piala Dunia mereka mencakup kemenangan 5-1 atas Tunisia, tetapi juga kekalahan 5-1 dari Belanda dan kekalahan 3-0 dari Prancis di Babak 32 Besar. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Jepang di fase grup dan 2-2 kontra Yunani dalam laga persahabatan praturnamen. Tim asuhan Potter mencetak 12 gol dalam lima pertandingan itu, tetapi juga kebobolan 10 kali, mencerminkan skuad yang mampu menghasilkan daya serang, namun juga menunjukkan kerentanan di lini pertahanan pada level tertinggi.

Polandia vs Swedia: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Maret 2026, ketika Swedia mengalahkan Polandia 3-2 dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, Polandia menang 2-0 di kandang atas Swedia dalam pertandingan kualifikasi pada Maret 2022. Dalam lima pertemuan head-to-head yang tercatat, Swedia memiliki rekor yang lebih baik, dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Polandia dan satu kemenangan Polandia lainnya, kedua tim itu juga pernah bertemu di Euro 2020 ketika Swedia menang 3-2.