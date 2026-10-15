UEFA Nations League kembali dengan laga internasional berisiko tinggi saat Polandia bersiap menjamu Swedia di Tarczyński Arena, Wrocław. Kedua negara Eropa itu akan berhadapan dalam pertandingan grup krusial yang berdampak besar pada peluang promosi dan perolehan poin di turnamen.

GOAL menyajikan semua informasi yang diperlukan mengenai tiket pertandingan, kategori tempat duduk, harga, dan cara mendapatkan kursi Anda.

Kapan laga Polandia vs Swedia di UEFA Nations League B dimulai?

Polandia vs Swedia akan berlangsung di Tarczynski Arena, Wroclaw, dengan waktu sepak mula yang belum dikonfirmasi.

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Tarczynski Arena Wroclaw

Di mana membeli tiket Polandia vs Swedia?

Tiket resmi dijual langsung melalui Łączy nas piłka, portal tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Polandia untuk pertandingan tim nasional. Suporter dapat memeriksa platform resmi tersebut untuk mendapatkan tiket reguler saat kuota penjualan untuk umum dibuka.

Jika tiket resmi habis terjual atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform penjualan kembali seperti Ticombo bisa menjadi pilihan jika tiket di situs resmi sudah terjual habis.

Berapa harga tiket Polandia vs Swedia?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai dari sekitar €30 hingga €45 untuk kategori tempat duduk umum.

Di platform penjualan kembali seperti Ticombo, harga tiket masuk mulai dari sekitar €79 ketika kuota tiket reguler di saluran penjualan resmi habis.

Polandia vs Swedia di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Polandia vs Swedia

Polandia meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Laga terbarunya berakhir imbang 2-2 melawan Nigeria, sementara mereka juga kalah 0-2 dari Ukraina dalam pertandingan persahabatan. Kekalahan 3-2 dari Swedia di kualifikasi Piala Dunia pada awal tahun ini menjadi pukulan lain, meski kemenangan atas Albania dan Malta memberi sedikit kelegaan selama kampanye tersebut. Tim asuhan Urban mencetak tujuh gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan itu.

Swedia mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Kiprah mereka di Piala Dunia mencakup kemenangan 5-1 atas Tunisia, tetapi juga kekalahan 5-1 dari Belanda dan kekalahan 3-0 dari Prancis di babak 32 besar. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Jepang di fase grup dan 2-2 melawan Yunani dalam pertandingan persahabatan sebelum turnamen. Tim asuhan Potter mencetak dua belas gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi kebobolan sepuluh kali. Catatan itu menunjukkan kemampuan mereka dalam menyerang sekaligus kelemahan bertahan yang terlihat di level tertinggi.

Polandia vs Swedia: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2026, ketika Swedia mengalahkan Polandia 3-2 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, Polandia menang 2-0 saat menjamu Swedia dalam pertandingan kualifikasi pada Maret 2022. Dari lima pertemuan yang tercatat, Swedia memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Polandia dan satu kemenangan Polandia lainnya. Kedua tim juga bertemu di Euro 2020, ketika Swedia menang 3-2.