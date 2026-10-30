UEFA Nations League kembali dengan laga internasional penting saat Polandia bersiap menjamu Swedia di Tarczyński Arena, Wrocław. Kedua negara Eropa itu akan berhadapan dalam pertandingan grup krusial yang berdampak besar pada peluang promosi dan perolehan poin di klasemen turnamen.

GOAL menyajikan semua informasi yang diperlukan mengenai tiket pertandingan, kategori tempat duduk, harga, dan panduan langsung untuk mendapatkan kursi Anda.

Kapan kick-off Polandia vs Swedia di UEFA Nations League B?

Polandia vs Swedia berlangsung di Tarczynski Arena, Wroclaw, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi.

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Tarczynski Arena Wroclaw

Di mana membeli tiket Polandia vs Swedia?

Tiket resmi dijual langsung melalui Łączy nas piłka, portal tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Polandia untuk pertandingan tim nasional. Suporter sebaiknya memeriksa platform resmi tersebut untuk mendapatkan tiket reguler saat penjualan untuk umum dibuka.

Jika tiket resmi habis terjual atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform pasar tiket sekunder seperti Ticombo bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Polandia vs Swedia?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai dari sekitar €30 hingga €45 untuk kategori tempat duduk umum.

Di platform pasar tiket sekunder seperti Ticombo, harga tiket mulai dari sekitar €79 ketika tiket reguler di kanal penjualan resmi habis terjual.

Polandia vs Swedia di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Polandia dan Swedia

Polandia mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbarunya berakhir imbang 2-2 melawan Nigeria, dan mereka juga kalah 0-2 dari Ukraina dalam pertandingan persahabatan. Kekalahan 3-2 dari Swedia dalam kualifikasi Piala Dunia pada awal tahun ini menjadi kemunduran lainnya, meski kemenangan atas Albania dan Malta memberikan sedikit kelegaan selama kampanye tersebut. Tim asuhan Urban mencetak tujuh gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan itu.

Lima pertandingan terakhir Swedia menghasilkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Kiprah mereka di Piala Dunia mencakup kemenangan 5-1 atas Tunisia, tetapi juga kekalahan 5-1 dari Belanda dan kekalahan 3-0 dari Prancis di babak 32 besar. Mereka bermain imbang 1-1 dengan Jepang di fase grup dan 2-2 dengan Yunani dalam laga persahabatan sebelum turnamen. Tim asuhan Potter mencetak dua belas gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi kebobolan sepuluh kali. Catatan itu mencerminkan skuad yang mampu menghasilkan gol, tetapi juga memperlihatkan kelemahan dalam bertahan di level tertinggi.

Polandia vs Swedia: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2026, ketika Swedia mengalahkan Polandia 3-2 dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, Polandia menang 2-0 di kandang atas Swedia dalam pertandingan kualifikasi pada Maret 2022. Dari lima pertemuan yang tercatat, Swedia memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Polandia dan satu kemenangan Polandia lainnya. Kedua tim juga bertemu di Euro 2020, saat Swedia menang 3-2.