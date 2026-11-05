UEFA Nations League kembali bergulir dengan laga internasional penting saat Polandia bersiap menjamu Swedia di Tarczyński Arena, Wrocław. Kedua negara Eropa ini akan berhadapan dalam pertandingan grup krusial yang berdampak besar pada peluang promosi dan perolehan poin di klasemen turnamen.

GOAL menyajikan semua informasi yang diperlukan mengenai tiket pertandingan, kategori tempat duduk, harga, dan cara mendapatkan tiket.

Kapan pertandingan Polandia vs Swedia di UEFA Nations League B dimulai?

Polandia vs Swedia akan berlangsung di Tarczynski Arena, Wroclaw, dengan waktu kick-off yang belum dikonfirmasi.

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Tarczynski Arena Wroclaw

Di mana membeli tiket Polandia vs Swedia?

Tiket resmi dijual langsung melalui Łączy nas piłka, portal penjualan tiket resmi Federasi Sepak Bola Polandia untuk pertandingan tim nasional. Suporter dapat memeriksa platform resmi tersebut untuk mendapatkan tiket reguler ketika penjualan untuk umum dibuka.

Jika tiket resmi habis terjual atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform penjualan kembali seperti StubHub bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Polandia vs Swedia?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal penjualan resmi mulai dari sekitar €30 hingga €45 untuk kategori tempat duduk umum.

Di platform penjualan kembali seperti StubHub, harga tiket termurah mulai dari sekitar €79 ketika tiket reguler di kanal penjualan resmi habis terjual.

Polandia vs Swedia di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Polandia vs Swedia

Polandia mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Nigeria. Mereka juga kalah 0-2 dari Ukraina dalam laga persahabatan. Kekalahan 3-2 dari Swedia pada kualifikasi Piala Dunia awal tahun ini menjadi kemunduran lainnya, meski kemenangan atas Albania dan Malta memberi sedikit kelegaan selama rangkaian pertandingan tersebut. Tim asuhan Urban mencetak tujuh gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga itu.

Dalam lima pertandingan terakhir, Swedia meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Kiprah mereka di Piala Dunia mencakup kemenangan 5-1 atas Tunisia, tetapi juga kekalahan 5-1 dari Belanda dan kekalahan 3-0 dari Prancis di babak 32 besar. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Jepang di fase grup dan 2-2 melawan Yunani dalam laga persahabatan sebelum turnamen. Tim asuhan Potter mencetak dua belas gol dalam lima pertandingan itu, tetapi kebobolan sepuluh kali. Catatan tersebut menunjukkan kemampuan mereka mencetak gol sekaligus kelemahan pertahanan yang terlihat di level tertinggi.

Polandia vs Swedia: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi pada Maret 2026, ketika Swedia mengalahkan Polandia 3-2 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, Polandia menang 2-0 saat menjamu Swedia dalam laga kualifikasi pada Maret 2022. Dalam lima pertemuan yang tercatat, Swedia memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan, berbanding satu kemenangan Polandia dan satu kemenangan lagi bagi Polandia. Kedua tim juga bertemu di Euro 2020, ketika Swedia menang 3-2.