UEFA Nations League kembali bergulir dengan laga internasional penting saat Polandia bersiap menjamu Swedia di Tarczyński Arena, Wrocław. Kedua negara Eropa itu akan berhadapan dalam pertandingan grup krusial yang berdampak besar pada peluang promosi dan perolehan poin di klasemen turnamen.

GOAL menyajikan semua informasi yang diperlukan mengenai tiket pertandingan, kategori tempat duduk, harga, dan cara mendapatkan tiket.

Kapan laga Polandia vs Swedia di UEFA Nations League B dimulai?

Polandia vs Swedia akan berlangsung di Tarczynski Arena, Wroclaw, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi.

UEFA Nations League B - Pekan 6 17 Nov 2026 - 14.45 Tarczynski Arena Wroclaw

Di mana membeli tiket Polandia vs Swedia?

Tiket resmi dijual langsung melalui Łączy nas piłka, portal tiket resmi Asosiasi Sepak Bola Polandia untuk pertandingan tim nasional. Suporter perlu memeriksa platform resmi tersebut untuk mendapatkan tiket reguler saat penjualan untuk umum dibuka.

Jika tiket resmi benar-benar habis atau kategori tempat duduk tertentu tidak lagi tersedia di portal resmi, platform penjualan kembali seperti StubHub bisa menjadi pilihan.

Berapa harga tiket Polandia vs Swedia?

Harga tiket reguler untuk satu pertandingan di portal tiket resmi mulai sekitar €30 hingga €45 untuk kategori tempat duduk umum.

Di platform penjualan kembali seperti StubHub, harga tiket termurah mulai sekitar €79 ketika alokasi tiket reguler di kanal resmi habis.

Polandia vs Swedia di UEFA Nations League B: Semua yang perlu diketahui

Performa Polandia vs Swedia

Polandia mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga teranyar mereka berakhir imbang 2-2 melawan Nigeria, dan mereka juga kalah 0-2 dari Ukraina dalam laga persahabatan. Kekalahan 3-2 dari Swedia dalam kualifikasi Piala Dunia pada awal tahun ini menjadi kemunduran lain, meski kemenangan atas Albania dan Malta memberi sedikit kelegaan selama rangkaian pertandingan tersebut. Tim asuhan Urban mencetak tujuh gol dan kebobolan enam kali dalam lima laga itu.

Dalam lima pertandingan terakhir, Swedia mencatat satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Kiprah mereka di Piala Dunia mencakup kemenangan 5-1 atas Tunisia, tetapi juga kekalahan 5-1 dari Belanda dan kekalahan 3-0 dari Prancis di babak 32 besar. Mereka bermain imbang 1-1 dengan Jepang di fase grup dan 2-2 dengan Yunani dalam laga persahabatan sebelum turnamen. Tim asuhan Potter mencetak dua belas gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi kebobolan sepuluh kali. Catatan itu mencerminkan kemampuan mereka dalam menyerang sekaligus kerentanan pertahanan yang terlihat di level tertinggi.

Polandia vs Swedia: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Maret 2026, ketika Swedia mengalahkan Polandia 3-2 dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, Polandia menang 2-0 di kandang atas Swedia dalam laga kualifikasi pada Maret 2022. Dari lima pertemuan yang tercatat, Swedia memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Polandia dan satu kemenangan Polandia lainnya. Kedua tim juga bertemu di Euro 2020, ketika Swedia menang 3-2.