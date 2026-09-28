Polandia menjamu Rumania dalam laga menarik Grup H UEFA Nations League di PGE Narodowy yang bergengsi di Warsawa pada 2 Oktober 2026. Duel Eropa berprofil tinggi ini mempertemukan dua tim nasional kompetitif yang bersaing untuk posisi teratas klasemen grup.

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Kapan kick-off Polandia vs Rumania di UEFA Nations League B?

Polandia vs Rumania berlangsung di Stadion Nasional, Warsawa, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi.

UEFA Nations League B - Pekan 3 2 Okt 2026 - 14.45 National Stadium, Warszawa

Di mana membeli tiket Polandia vs Rumania?

Tiket resmi pertandingan dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket Asosiasi Sepakbola Polandia (PZPN), yang menangani penjualan utama untuk laga kandang tim nasional Polandia. Portal resmi tersebut adalah opsi utama Anda untuk mendapatkan tiket dengan harga nominal selama masa prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub bisa menjadi pilihan Anda.

Berapa harga tiket Polandia vs Rumania?

Harga tiket standar di portal penjualan tiket resmi PZPN biasanya dimulai dari €25 untuk kursi kategori umum di belakang gawang, dengan harga meningkat berdasarkan tingkat kursi dan lokasi di dalam PGE Narodowy.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket pasar sekunder saat ini dimulai dari €52 per kursi, dengan tarif akhir berfluktuasi tergantung pada sektor tempat duduk, lokasi, dan permintaan pasar secara real-time.

Polandia vs Rumania UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Polandia vs Rumania

Polandia mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Nigeria, dan mereka juga menderita kekalahan 0-2 dari Ukraina dalam laga persahabatan. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka mengalahkan Albania 2-1 dan Malta 3-2 selama kualifikasi Piala Dunia. Tim asuhan Urban mencetak tujuh gol dan kebobolan enam dalam lima laga tersebut.

Rumania membukukan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Wales, dan mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Georgia. Mereka kalah dari Slovakia dan Turki dalam periode tersebut, sementara kemenangan 7-1 atas San Marino menjadi hasil terbesar mereka dalam rangkaian itu. Tim asuhan Hagi mencetak sebelas gol dan kebobolan empat dalam lima pertandingan tersebut.

Polandia vs Rumania: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Juni 2017, ketika Polandia menang 3-1 di kandang dalam kualifikasi Piala Dunia. Sebelum itu, Polandia menang 3-0 saat tandang ke Rumania pada November 2016 dalam kampanye kualifikasi yang sama. Dalam lima pertemuan head-to-head yang tercatat, Polandia memiliki keunggulan jelas dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Rumania, tanpa hasil imbang di antara kedua tim.



