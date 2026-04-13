Bagi tim yang finis di peringkat 3 hingga 6 Championship dan gagal meraih promosi otomatis ke Premier League, playoff memberi mereka satu kesempatan hidup lagi. Ini juga menjadi salah satu momen paling menarik dalam musim bagi para suporter, dengan peluang tampil di Wembley Stadium.

Kita bersiap menyambut akhir musim Championship yang luar biasa, dengan tim-tim bersaing untuk mengamankan posisi penting di klasemen. Seiring meningkatnya antisipasi, permintaan tiket pertandingan pun ikut naik.

Jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan aksi mendebarkan di penghujung musim. Biarkan GOAL memandu Anda melalui seluruh informasi tiket Championship playoff, termasuk berapa harganya dan di mana Anda bisa mendapatkannya.

Kapan Championship Playoffs 2026 digelar?

Musim reguler Championship berakhir pada Sabtu, 2 Mei, bersamaan dengan League 1 dan League 2.

Jadwal Championship playoff kemudian adalah sebagai berikut:

Tanggal Pertandingan (BST) Tempat Tiket Jum, 8 Mei Semifinal, Leg 1: peringkat 6 vs peringkat 3 (20.00) TBC Tiket Sab, 9 Mei Semifinal, Leg 1: peringkat 5 vs peringkat 4 (12.30) TBC Tiket Sen, 11 Mei Semifinal, Leg 2: peringkat 3 vs peringkat 6 (20.00) TBC Tiket Sel, 12 Mei Semifinal, Leg 2: peringkat 4 vs peringkat 5 (20.00) TBC Tiket Sab, 23 Mei Final: TBC vs TBC (15.00) Wembley Stadium (London) Tiket

Venue Final Championship Playoff: Wembley Stadium

Tidak banyak venue di dunia yang bisa menandingi Wembley Stadium, yang telah menjadi titik sentral sepakbola domestik dan internasional selama lebih dari seratus tahun.

Stadion tersebut, yang dibangun ulang pada awal abad ke-21, juga telah menjadi tuan rumah banyak cabang olahraga lain, seperti rugby, tinju, dan NFL, serta berbagai konser musik besar.

Kerumunan besar berjumlah 98.000 orang menyaksikan Adele tampil di sana pada 2017.

Pertandingan Championship 2026 mendatang

Berikut ini hanyalah beberapa pertandingan Championship yang menonjol dalam beberapa pekan ke depan, yang dapat memengaruhi situasi promosi:

Tanggal Pertandingan (BST) Tempat Tiket Sab, 18 Apr Millwall vs Queens Park Rangers (12.30) The Den (London) Tiket Bristol City vs Norwich City (15.00) Ashton Gate (Bristol) Tiket Swansea City vs Southampton (15.00) Swansea.com Stadium (Swansea) Tiket Min, 19 Apr Ipswich Town vs Middlesbrough (12.00) Portman Road (Ipswich) Tiket Sel, 21 Apr Norwich City vs Derby County (19.45) Carrow Road (Norwich) Tiket Southampton vs Bristol City (19.45) St Mary's Stadium (Southampton) Tiket Sab, 25 Apr Queens Park Rangers vs Derby County (15.00) Loftus Road (London) Tiket Min, 26 Apr Coventry City vs Wrexham (12.00) Coventry Building Society Arena (Coventry) Tiket Sel, 28 Apr Southampton vs Ipswich Town (19.45) St Mary's Stadium (Southampton) Tiket Sab, 2 Mei Hull City vs Norwich City (12.30) MKM Stadium (Kingston upon Hull) Tiket Ipswich Town vs Queens Park Rangers (12.30) Portman Road (Ipswich) Tiket Wrexham vs Middlesbrough (12.30) Racecourse Ground (Wrexham) Tiket

Cara membeli tiket Championship Playoff 2026

Tiket resmi untuk semifinal Championship playoff 2026 dapat dibeli melalui situs klub yang bersaing, setelah mereka dipastikan.

Berbeda dengan final, pertandingan semifinal digelar di kandang tim peserta, bukan di venue netral.

Untuk final Championship playoff di Wembley Stadium, tiket terutama dijual langsung melalui dua klub yang bertanding, setelah mereka ditentukan usai semifinal. Setiap klub menerima alokasi tiket tertentu untuk dijual kepada para suporternya sendiri.

Baik untuk semifinal maupun final Championship playoff, klub biasanya akan merilis tiket secara bertahap, dengan memprioritaskan pemegang tiket musiman dan anggota.

Selain membeli tiket Championship playoff melalui jalur resmi, para penggemar juga punya opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder seperti di StubHub.

Berapa harga tiket Championship Playoff 2026?

Meski detail resmi final Championship playoff 2026 belum dikonfirmasi, harga tahun lalu di Wembley Stadium bisa menjadi panduan yang baik dan adalah sebagai berikut:

Bagian Harga Kategori 1 £105 Kategori 2 £82 Kategori 3 £67 Kategori 4 £54 Kategori 5 £37

Ada tarif konsesi untuk suporter berusia 65 tahun ke atas, untuk anak-anak berusia 16 tahun ke bawah, dan Young Adults (17-21).

Sementara informasi semifinal Championship playoff belum akan diketahui sampai para pesertanya dipastikan, berdasarkan rata-rata harga pertandingan Championship musim ini, tiket dewasa diperkirakan berada dalam kisaran £25 hingga £50.

Ingat untuk terus memantau portal tiket resmi klub-klub yang bertanding saat waktunya semakin dekat, untuk informasi tambahan, dan juga situs sekunder seperti StubHub untuk ketersediaan terkini.

Paket hospitality Championship Playoff 2026 apa saja yang tersedia?

Terkait final Championship playoff 2026, jika Anda ingin mengamankan tiket sebelum para pesertanya diketahui, Anda dapat membeli paket hospitality resmi. Experiences by Wembley Stadium menawarkan pengalaman hari pertandingan terbaik bagi para penggemar.

Ada juga berbagai manfaat anggota eksklusif, termasuk akses prioritas ke tiket untuk acara-acara besar seperti konser, NFL, dan tinju.

Ada enam jenis keanggotaan berbeda sebagai berikut, dengan kisaran harga dari £2.730 hingga £13.458:

Inner Circle

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Private Box

Apa yang bisa diharapkan dari Championship Playoffs 2026

Sunderland kembali ke Premier League untuk pertama kalinya dalam sembilan musim, setelah kemenangan 2-1 mereka atas Sheffield United di Final Championship Playoff 2025 di Wembley Stadium pada Mei lalu.

Itu menjadi kebangkitan epik dari Sunderland, dengan supersub Tommy Watson mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-95.

Meski itu merupakan keberhasilan pertama Sunderland di Championship playoff, klub-klub lain selama bertahun-tahun juga dikenal karena heroisme mereka dalam duel penentuan di akhir musim. Ketika Crystal Palace mengalahkan Watford 1-0 di Wembley pada 2013, berkat gol penentu Kevin Phillips di extra time, itu menjadi kali keempat Palace promosi ke kasta tertinggi Inggris melalui jalur playoff.

Final Championship Playoff dalam beberapa tahun terakhir cenderung berlangsung tegang dan mendebarkan, dengan margin kemenangan satu gol. Namun, pada 1998, kita menyaksikan salah satu final Championship playoff terbaik yang pernah ada, dengan Sunderland harus puas menjadi yang terbaik kedua pada kesempatan itu.

Meski unggul dalam tiga kesempatan, Sunderland tidak mampu menuntaskan perlawanan gigih Charlton Athletic. Legenda Addicks, Clive Mendonca, menyamakan skor menjadi 4-4 lewat golnya pada menit ke-103 di extra time, untuk membawa pertandingan ke adu penalti. Setelah 13 eksekusi penalti sempurna, Michael Gray gagal untuk Sunderland, yang berarti Charlton meraih promosi setelah sebuah duel yang benar-benar epik.

Siapa pemenang Championship Playoff terbaru?