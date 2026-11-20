Parma menjamu Fiorentina pada Minggu, 13 Desember 2026, di Stadio Ennio Tardini, Parma.

Pertemuan terakhir mereka pada Maret 2026 berakhir imbang 0-0 setelah laga sengit di Florence. Hasil itu membuat Fiorentina masih mencari kemenangan pertama di liga atas Parma sejak 2020. Dalam rentang pertemuan tersebut, satu-satunya kemenangan diraih Parma saat menang 1-0 di kandang, di Ennio Tardini, pada Desember 2025, sementara tiga laga lainnya berakhir imbang.

Simak GOAL untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Parma vs Fiorentina, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Serie A Parma Calcio 1913 vs Fiorentina dimulai?

Parma vs Fiorentina berlangsung di Stadio Ennio Tardini, Parma, pada Minggu, 13 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Serie A Parma Calcio 1913 vs Fiorentina?

Berikut pilihan untuk membeli tiket laga Serie A Parma Calcio 1913 vs Fiorentina:

1. Kanal resmi klub

Portal tiket resmi Parma Calcio 1913: Sumber utama dan paling tepercaya untuk mendapatkan tiket adalah situs resmi Parma ( parmacalcio1913.com ). Tiket biasanya mulai dijual kepada umum beberapa pekan sebelum pertandingan, setelah periode pembelian prioritas bagi pemegang tiket musiman dan anggota klub berakhir.

Sumber utama dan paling tepercaya untuk mendapatkan tiket adalah situs resmi Parma ( ). Tiket biasanya mulai dijual kepada umum beberapa pekan sebelum pertandingan, setelah periode pembelian prioritas bagi pemegang tiket musiman dan anggota klub berakhir. Kanal tiket sektor tim tamu ACF Fiorentina: Jika Anda mendukung tim tamu, tiket sektor tim tamu (Settore Ospiti) harus dibeli melalui kanal tiket resmi Fiorentina. Pembeliannya biasanya tunduk pada persyaratan kartu identitas suporter Italia (Tessera del Tifoso), dengan pemeriksaan identitas sesuai nama pada tiket saat masuk.

2. Platform penjualan kembali tiket

Platform penjualan kembali tiket: Jika tiket melalui kanal resmi klub telah habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform penjualan kembali seperti StubHub. Platform ini memungkinkan suporter membeli dan menjual tiket pertandingan Serie A mendatang ketika alokasi dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Serie A Parma Calcio 1913 vs Fiorentina?

Berikut perkiraan harga tiket laga Serie A Parma Calcio 1913 vs Fiorentina:

1. Kanal resmi klub

Tribune belakang gawang (Curva Nord / Curva Sud): Umumnya mulai dari sekitar €25 hingga €35 .

Umumnya mulai dari sekitar . Tribune samping (Distinti): Berkisar antara €40 hingga €60 .

Berkisar antara . Tribune samping (Tribuna Laterale): Biasanya berharga antara €60 dan €100 .

Biasanya berharga antara . Tribune utama tengah (Tribuna Centrale Petitot): Harganya sekitar €120 atau lebih.

2. Platform penjualan kembali tiket

Jika tiket melalui penjualan resmi klub telah habis, platform penjualan kembali seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Sektor sudut atas/luar (misalnya, blok curva/sudut): Mulai dari sekitar €35 hingga €50 .

Mulai dari sekitar . Kursi standar di sisi samping dan sisi panjang lapangan: Rata-rata antara €70 dan €130 .

Rata-rata antara . Layanan premium dan VIP di sektor tengah: Bisa mencapai €150 hingga lebih dari €200.

Parma Calcio 1913 vs Fiorentina di Serie A: Semua yang perlu diketahui

Performa Parma Calcio 1913 dan Fiorentina

Parma meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhirnya di Serie A, dengan mencetak empat gol dan kebobolan sembilan kali. Hasil terbarunya adalah kekalahan 1-2 di kandang dari Bologna. Penampilan terbaik Parma dalam rentang itu adalah kemenangan 3-0 atas Atalanta, meski kekalahan dari Torino dan Lazio sebelum dan sesudahnya menunjukkan performa yang belum konsisten.

Fiorentina meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhirnya di Serie A, dengan mencetak sebelas gol dan kebobolan sembilan kali. Laga terbarunya berakhir imbang 2-2 melawan Juventus. Kemenangan 4-2 di kandang Sassuolo menjadi hasil terbaik dalam rentang itu, meski kekalahan 1-3 di kandang Como dan 1-2 di kandang Inter menunjukkan Fiorentina masih rentan saat bermain tandang.

Parma Calcio 1913 vs Fiorentina: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir imbang 0-0 di Artemio Franchi pada 8 Maret 2026 dalam laga Serie A. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Parma menang sekali, Fiorentina belum pernah menang, dan tiga laga berakhir imbang. Satu-satunya kemenangan dalam rentang itu terjadi ketika Parma mengalahkan Fiorentina 1-0 di Tardini pada Desember 2025.