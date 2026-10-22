Pertemuan terakhir mereka di kasta tertinggi berlangsung pada Mei 2023, ketika PSG meraih kemenangan meyakinkan 3-1 di kandang Troyes, Stade de l'Aube.

Pertandingan kedua tim belakangan ini kerap menghasilkan banyak gol, termasuk laga sengit yang berakhir 4-3 di Parc des Princes pada Oktober 2022.

Kapan pertandingan Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Troyes dimulai?

Paris Saint-Germain vs Troyes akan berlangsung di Parc des Princes, Paris, pada Sabtu, 7 November 2026.

Ligue 1 - Pekan 10 7 Nov 2026 - 14.45 Parc des Princes

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Troyes?

Berikut pilihan untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Troyes:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Anda dapat membeli tiket standar untuk satu pertandingan, kursi khusus, atau paket layanan premium langsung melalui portal penjualan tiket daring resmi Paris Saint-Germain.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis terjual, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo . Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi utama telah habis.

Berapa harga tiket pertandingan Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Troyes?

Harga tiket pertandingan Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Troyes bervariasi menurut kategori, lokasi tempat duduk, serta apakah tiket dibeli melalui kanal utama klub atau pasar penjualan kembali sekunder.

1. Kanal resmi klub

Tribun atas dan posisi pandang tinggi (Kategori 11–16): Harga awal untuk pilihan kursi standar di tribun atas dan sudut stadion berkisar antara €58,00 hingga €78,00 .

Tempat duduk tingkat tengah (Kategori 6–10): Harga kursi dengan pandangan standar di sisi lapangan atau tingkat tengah umumnya berkisar dari €86,00 hingga €109,00 .

Tribun bawah dan blok premium (Kategori 1–5): Harga kursi di tribun bawah serta kursi tengah yang banyak diminati berkisar dari €115,00 hingga €225,00 atau lebih , bergantung pada jarak tepatnya dari lapangan.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas / penjualan kembali standar: Harga mulai sekitar €55,00 hingga €75,00 , bergantung pada permintaan terhadap tiket yang tersedia.

Tribun bawah / posisi pandang tengah: Harga kursi dengan pandangan lebih baik umumnya berkisar dari €90,00 hingga €150,00 atau lebih .

Paket VIP dan layanan premium: Harga paket layanan premium VIP sering kali mencapai kisaran €180,00 hingga €300,00 atau lebih .

Paris Saint-Germain vs Troyes di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paris Saint-Germain vs Troyes

PSG menghadapi pertandingan ini dengan tiga kemenangan dari lima laga terakhir di semua kompetisi. Rentetan hasil terbaik mereka belakangan ini mencakup kemenangan beruntun di Ligue 1 atas Brest dan Marseille. Pada laga terakhir, mereka menang 1-2 di kandang Marseille pada 20 September. Mereka juga mencatat kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava di Liga Champions pada awal September. Kekalahan kandang 1-2 dari Monaco dan hasil imbang 2-2 melawan Lille menjadi hasil yang kurang memuaskan dalam lima laga tersebut. Sepanjang periode itu, PSG mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan kali.

Troyes hanya memenangkan satu dari lima laga terakhir, yakni kemenangan tandang 1-2 atas Lorient pada 29 Agustus. Sejak itu, situasinya memburuk: kekalahan dari Strasbourg, Lille, dan Angers membuat tim asuhan Dumont berada dalam kondisi buruk. Dalam lima laga tersebut, mereka kebobolan 10 gol dan hanya mencetak lima gol.

Paris Saint-Germain vs Troyes: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua klub berlangsung pada Mei 2023, ketika PSG menang 3-1 di kandang Troyes dalam laga Ligue 1. Dalam lima pertemuan terakhir, PSG unggul dengan tiga kemenangan, sedangkan Troyes belum pernah menang. Satu laga berakhir imbang, sementara satu pertandingan di Parc des Princes pada Oktober 2022 berakhir 4-3 untuk PSG. PSG mencetak 13 gol dalam lima pertemuan tersebut, dibandingkan sembilan gol milik Troyes.