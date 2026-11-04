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Cara mendapatkan tiket Paris Saint-Germain vs Roma: Harga tiket Liga Champions, informasi jadwal pertandingan, penjualan tiket pada saat-saat terakhir, dan lainnya

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Paris Saint-Germain
Roma
Champions League

Paris Saint-Germain menghadapi Roma di Liga Champions. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Paris Saint-Germain menjamu Roma pada Rabu, 25 November 2026, di Parc des Princes, Paris.

PSG menghadapi laga ini dengan momentum kuat dari penampilan terkininya di kompetisi Eropa. Lini serangnya yang eksplosif terus menguji pertahanan tim-tim elite. Sementara itu, Roma datang ke Parc des Princes dengan performa tangguh di Eropa, memadukan organisasi pertahanan khas Italia yang disiplin dengan ancaman serangan balik yang berbahaya.

Izinkan GOAL menyajikan semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Paris Saint-Germain vs Roma, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan laga Liga Champions Paris Saint-Germain vs Roma dimulai?

Paris Saint-Germain vs Roma berlangsung di Parc des Princes, Paris, pada Rabu, 25 November 2026.

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Champions League - Pekan 5
Parc des Princes

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Paris Saint-Germain vs Roma?

Berikut pilihan utama bagi suporter yang ingin membeli tiket laga Liga Champions Paris Saint-Germain vs Roma:

1. Kanal resmi klub

  • Penjualan tiket resmi klub: Cara paling langsung, aman, dan tepercaya untuk membeli tiket dengan harga standar adalah melalui portal penjualan tiket resmi Paris Saint-Germain. Anggota dan pemilik akun tiket biasanya mendapat akses lebih awal sebelum sisa kursi dijual kepada masyarakat umum.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform tersebut memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Liga Champions mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Liga Champions Paris Saint-Germain vs Roma?

Berikut perkiraan harga tiket laga Liga Champions UEFA Paris Saint-Germain vs Roma:

1. Kanal resmi klub

  • Tiket kategori standar: Mulai sekitar €50 hingga €90 untuk tribun atas atau area masuk umum.
  • Kursi tribun atas: Umumnya berkisar antara €100 hingga €250.
  • Paket layanan VIP: Mulai sekitar €550 hingga €750+, bergantung pada tingkat layanan yang dipilih.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi yang dijual langsung oleh klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo mencantumkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

  • Tiket jual kembali untuk tribun atas / area masuk umum: Umumnya mulai sekitar €120 hingga €180.
  • Tiket jual kembali untuk tribun tengah hingga bawah: Berkisar antara €190 hingga €450, bergantung pada blok tempat duduk dan permintaan.
  • Tiket jual kembali VIP & premium: Berkisar dari €500 hingga €800+ per tiket.

Paris Saint-Germain vs Roma di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paris Saint-Germain vs Roma

PSG tampil luar biasa dengan memenangi kelima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan 4-2 atas Barcelona di Liga Champions. Dalam rentetan itu, PSG juga menang 4-2 di kandang Manchester City. Dari lima pertandingan tersebut, PSG mencetak 13 gol dan kebobolan 10 kali, meski produktivitas serangannya menjadi statistik yang lebih menonjol.

Roma mencatat tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan tanpa kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya. Pada laga terbarunya, Roma menang 4-0 atas Slovan Bratislava di Liga Champions. Roma juga mengalahkan Genoa 2-0 di Serie A. Satu-satunya kekalahan dalam rentetan itu terjadi saat menghadapi Real Madrid, dengan skor 4-3 di kompetisi Eropa. Roma mencetak sembilan gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

PSG

PSG - Performa

STR
M1-3
BAR
M4-2
OL
M2-0
LEH
M1-5
VIL
M0-6
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
20/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ROM

ROM - Performa

SBR
M4-0
NAP
S3-3
CGL
M4-2
UDI
M2-5
MUN
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Paris Saint-Germain vs Roma: Rekor pertemuan terakhir

Rekor pertemuan kedua klub di pertandingan kompetitif sangat terbatas. Satu-satunya pertemuan yang tercatat adalah hasil imbang 1-1 dalam laga persahabatan antarklub pada 1 Agustus 2010. Tidak ada riwayat pertemuan kompetitif antara PSG dan Roma yang bisa dijadikan acuan.

Head to Head

Paris Saint-GermainSeriRoma
0
1
0
Club Friendlies
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Roma badge
Roma
ROM
1
FT
1Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol0/1
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/1

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