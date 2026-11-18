Paris Saint-Germain menjamu Paris FC pada Sabtu, 12 Desember 2026 di Parc des Princes, Paris.

Hanya dipisahkan oleh jalan sempit di antara Parc des Princes dan Stade Jean-Bouin, kedua tim kembali menghidupkan rivalitas sekota mereka pada musim 2025–26. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Paris FC mengejutkan tetangganya yang lebih ternama dengan menyingkirkan PSG dari Coupe de France lewat kemenangan 1-0 di Parc des Princes pada Januari 2026. Mereka kemudian meraih kemenangan dramatis 2-1 setelah tertinggal pada hari terakhir musim Ligue 1 pada Mei.

Simak panduan GOAL tentang segala hal yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Paris Saint-Germain vs Paris FC, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Paris FC dimulai?

Pertandingan Paris Saint-Germain vs Paris FC dimulai di Parc des Princes, Paris, pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Paris FC?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Paris FC:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Penggemar dapat membeli tiket langsung melalui situs resmi penjualan tiket Paris Saint-Germain. Ini merupakan pilihan paling aman dan tepercaya, dengan akses ke kategori tempat duduk yang tersedia dengan harga resmi. Suporter disarankan memeriksa situs tersebut secara berkala untuk mengetahui tanggal penjualan dan ketersediaan tiket.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub benar-benar habis, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket dari penjualan utama telah habis.

Berapa harga tiket Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Paris FC?

Berikut perkiraan harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Paris FC mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tribun atas / belakang gawang (Kategori 10–14 / Virages): €60–€110

€60–€110 Tempat duduk di sudut dan belakang garis gawang tribun bawah (Kategori 6–9): €120–€190

€120–€190 Tempat duduk tribun tengah di sisi lapangan (Kategori 3–5): €200–€320

€200–€320 Tempat duduk utama tribun bawah di sisi lapangan (Kategori 1–2): €350–€500+

€350–€500+ Paket VIP dan hospitalitas resmi: €550–€1.500+

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga berdasarkan permintaan pasar:

Tribun atas / belakang gawang: €110–€180

€110–€180 Tempat duduk di sudut dan belakang garis gawang tribun bawah: €170–€260

€170–€260 Tempat duduk tribun tengah di sisi lapangan: €250–€420

€250–€420 Tempat duduk utama tribun bawah di sisi lapangan: €400–€750+

€400–€750+ Penjualan kembali tiket VIP dan hospitalitas: €700–€2.000+

Paris Saint-Germain vs Paris FC di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Paris Saint-Germain dan Paris FC

PSG memenangi kelima pertandingan terakhir mereka, mencetak 14 gol dan kebobolan tiga kali dalam rentang tersebut. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Troyes di Ligue 1, setelah sebelumnya membantai Villarreal 6-0 di Liga Champions. Mereka juga meraih kemenangan 4-2 atas Barcelona di kompetisi Eropa dan menang 1-5 di kandang Le Havre dalam pertandingan liga.

Paris FC memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka dan kalah dua kali. Tim asuhan Rosenior terakhir kali mengalahkan Auxerre 1-0 di kandang lawan dan, setelah menang 3-1 atas Monaco, meraih kemenangan 4-3 di kandang Rennes. Dalam rentang tersebut, mereka kalah dari Lens dan Lorient.

Paris Saint-Germain vs Paris FC: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi di Ligue 1 pada 17 Mei 2026, ketika Paris FC menang 2-1 di kandang. Sebelumnya, Paris FC menyingkirkan PSG dari Coupe de France pada Januari 2026 lewat kemenangan 1-0 di Parc des Princes. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Paris FC dan PSG masing-masing meraih dua kemenangan, sementara satu laga berakhir imbang.