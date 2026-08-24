PSG akan menghadapi Monaco pada Jumat, 4 September 2026 di Parc des Princes, Paris.

Kedua raksasa Prancis itu memasuki duel awal musim ini dengan target mengamankan poin penting dalam perburuan gelar. Monaco akan berusaha mengulangi sukses dari kunjungan sebelumnya ke Parc des Princes, ketika mereka meraih kemenangan 3-1 atas PSG pada Maret 2026.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket PSG vs Monaco, termasuk tempat membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Monaco?

PSG vs Monaco akan kick-off di Parc des Princes, Paris, dengan laga Ligue 1 ini dijadwalkan dimulai pada waktu resmi yang telah dikonfirmasi seperti tercantum di atas.

Ligue 1 - Pekan 3 4 Sep 2026 - 15.05 Parc des Princes

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Monaco?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 Paris Saint-Germain vs AS Monaco pada Jumat, 4 September 2026, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Platform ticketing resmi PSG

Penjualan utama: Kunjungi Kantor Tiket resmi PSG untuk mengecek penjualan langsung. Anggota klub dan pemegang tiket musiman biasanya mendapatkan akses prioritas sebelum penjualan untuk umum dibuka.

Penjualan kembali resmi (Ticketplace): Jika kursi standar habis terjual, gunakan PSG Ticketplace , pasar sekunder resmi milik klub, tempat pemegang tiket musiman menjual kembali tiket terverifikasi dengan harga nominal atau tarif pasar yang diatur.

2. Marketplace sekunder & reseller

Jika tiket resmi tidak tersedia, Anda bisa membeli tiket pasar sekunder melalui platform agregator seperti StubHub.

Berapa harga tiket Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Monaco?

Rincian harga tiket untuk Paris Saint-Germain vs AS Monaco di Parc des Princes pada 4 September 2026 adalah sebagai berikut:

Kantor Tiket resmi PSG: Beli tiket utama dengan harga nominal langsung mulai dari £75 atau akses PSG Ticketplace (marketplace sekunder resmi) untuk penjualan kembali dengan harga nominal/harga yang diatur.

Marketplace sekunder & agregator: Bandingkan opsi tiket di platform sekunder seperti StubHub (daftar mulai dari £75 / $95 USD )

Penyedia perjalanan resmi: Pesan paket gabungan tiket pertandingan dan akomodasi di Paris melalui mitra resmi mulai dari £239 .

Paris Saint-Germain vs Monaco Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paris Saint-Germain vs Monaco

PSG mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Lens di Trophee des Champions, sementara hasil terbaik dalam rangkaian itu adalah kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Piala Super UEFA. Mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Manchester United dalam laga persahabatan dan kalah 3-0 dari Mallorca. Dalam lima pertandingan tersebut, PSG mencetak enam gol dan kebobolan enam gol.

Monaco mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan tandang 2-3 atas Gornik Zabrze di kualifikasi Conference League, dan mereka juga mengalahkan Liverpool 2-3 serta Getafe 1-0 pada pramusim. Satu-satunya kekalahan mereka terjadi saat menghadapi Coventry City, dengan skor 2-0. Monaco mencetak sepuluh gol dan kebobolan tujuh gol dalam rangkaian lima pertandingan tersebut.

Paris Saint-Germain vs Monaco: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Ligue 1 pada 6 Maret 2026, ketika Monaco menang 3-1 di Parc des Princes. Dalam lima pertemuan terakhir, Monaco mengoleksi dua kemenangan, sama seperti dua milik PSG, dengan satu hasil imbang, termasuk hasil 2-2 di Liga Champions di venue yang sama pada Februari 2026. Hasil terbaru paling meyakinkan PSG dalam duel ini adalah kemenangan kandang 4-1 di Ligue 1 pada Februari 2025.

Klasemen Paris Saint-Germain vs Monaco

Di klasemen Ligue 1, PSG saat ini berada di peringkat ke-14, sementara Monaco menempati posisi ke-11.