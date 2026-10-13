Paris Saint-Germain menjamu Lyon pada Minggu, 25 Oktober 2026 di Stade Louis II, Monaco.

Sebagai dua klub dengan sejarah paling panjang dalam sepak bola Prancis, pertandingan antara PSG dan Lyon selalu menjadi laga penting yang berdampak besar pada perebutan tiket ke kompetisi Eropa dan persaingan gelar liga. Dalam pertemuan terakhir mereka di Ligue 1, yang berlangsung di Parc des Princes pada April 2026, Lyon meraih kemenangan tandang dramatis 2–1 atas klub Paris tersebut.

Simak informasi dari GOAL mengenai cara mendapatkan tiket Paris Saint-Germain vs Lyon, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan pertandingan Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Lyon dimulai?

Paris Saint-Germain menjamu Lyon di Parc des Princes, Paris, pada Minggu, 25 Oktober 2026.

Ligue 1 - Pekan 8 25 Okt 2026 - 15.45 Parc des Princes

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Lyon?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Paris Saint-Germain dan Olympique Lyonnais di Parc des Princes, tersedia beberapa pilihan utama sesuai anggaran dan preferensi Anda antara kanal resmi dan pasar tiket sekunder:

1. Platform tiket resmi PSG

Tiket standar: Situs tiket resmi PSG menjual tiket masuk umum secara langsung. Tiket pertandingan Ligue 1 melawan rival seperti Lyon kerap cepat habis, dengan anggota klub dan pemegang tiket musiman mendapat kesempatan pertama untuk membelinya.

Ticketplace (penjualan kembali resmi): PSG mengoperasikan platform penjualan kembali resmi tempat pemegang tiket musiman dapat menjual kembali kursi mereka dengan aman pada harga pasar atau harga awal, disertai pengiriman tiket digital terverifikasi.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket dari kanal utama habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dari para penjual di pasar sekunder. Harga di platform penjualan kembali dapat berubah-ubah tergantung lokasi kursi dan permintaan.

Berapa harga tiket Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Lyon?

Harga tiket pertandingan Ligue 1 antara Paris Saint-Germain dan Olympique Lyonnais di Parc des Princes sangat bervariasi, bergantung pada kategori tempat duduk, pilihan layanan hospitality, serta apakah Anda membeli langsung atau melalui pasar tiket sekunder:

1. Tiket resmi langsung dari PSG

Tiket masuk umum (tiket standar satuan): Harga tiket masuk umum standar mulai dari €62 untuk kursi di belakang garis gawang, termasuk kursi dengan pandangan terbatas.

Pengalaman khusus / Le Deck: Paket teras premium dan menonton bersama, seperti Le Deck Estrade, ditawarkan mulai sekitar €110 hingga €129 .

Paket VIP & hospitality: Paket resmi untuk akses ke lounge dan layanan hospitality pada hari pertandingan, seperti Espace des Trophées atau Espace International, berkisar antara €556 hingga €622+ per orang.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket dari penjualan utama habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang berubah-ubah mengikuti permintaan:

Kategori 2 / tribune atas (Virage Supérieur): Tiket untuk tribune atas di belakang gawang biasanya berkisar antara €110 dan €150 .

Kategori 1 / tribune bawah & sisi lapangan (Tribune Inférieur / Longside): Kursi di sisi lapangan atau yang lebih dekat ke lapangan umumnya berharga antara €160 dan €300+ .

Harga rata-rata penjualan kembali: Harga pasar rata-rata untuk kursi kelas menengah pada pertandingan besar seperti PSG vs Lyon biasanya sekitar €250 .

Paris Saint-Germain vs Lyon di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paris Saint-Germain vs Lyon

PSG menghadapi pertandingan ini setelah memenangi tiga dari lima laga terakhirnya di semua kompetisi. Pada laga terbarunya, PSG menang 2-1 atas Marseille di Ligue 1 pada 20 September, setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Brest pada akhir pekan sebelumnya. Dalam rangkaian lima laga itu, PSG juga mengalahkan Slovan Bratislava 6-1 di Liga Champions. Namun, kekalahan dari Monaco dan hasil imbang melawan Lille menunjukkan performanya di liga belum konsisten. Dalam lima pertandingan tersebut, PSG mencetak 12 gol dan kebobolan enam.

Lyon menghadapi laga ini dengan kepercayaan diri setelah menang tiga kali dan imbang dua kali dalam lima pertandingan terakhirnya. Hasil terbarunya adalah kemenangan meyakinkan 4-0 atas Rennes pada 19 September. Lyon juga menang 3-1 atas Auxerre dalam rangkaian tersebut. Lyon mencetak delapan gol dan hanya kebobolan empat dalam lima pertandingan itu, serta tidak kebobolan dalam dua laga terakhirnya secara beruntun.

Paris Saint-Germain vs Lyon: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terakhir kedua klub berakhir dengan kemenangan Lyon 1-2 di Parc des Princes pada 19 April 2026, hasil yang menunjukkan kemampuan Lyon meraih poin di markas rivalnya. Dalam lima pertemuan terakhir, Lyon menang tiga kali dan PSG dua kali. Klub Paris tersebut menang 3-1 di kandang pada Desember 2024 dan 3-2 di laga tandang pada November 2025. Persaingan keduanya berlangsung ketat, dengan Lyon juga meraih kemenangan 1-2 di Coupe de France pada Mei 2024.