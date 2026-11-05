Paris Saint-Germain menjamu Lorient pada Sabtu, 28 November 2026, di Parc des Princes, Paris.

Dalam pertemuan terakhir mereka di Ligue 1 pada Mei 2026, Paris Saint-Germain dan Lorient bermain imbang 2-2 di Parc des Princes. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Paris Saint-Germain meraih dua kemenangan, Lorient meraih satu kemenangan, dan dua laga lainnya berakhir imbang.

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Kapan pertandingan Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Lorient dimulai?

Paris Saint-Germain vs Lorient akan berlangsung di Parc des Princes, Paris, pada Sabtu, 28 November 2026.

Ligue 1 - Pekan 12 28 Nov 2026 - 14.45 Parc des Princes

Bagaimana cara membeli tiket Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Lorient?

Berikut pilihan dan cara membeli tiket pertandingan Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Lorient:

1. Kanal resmi klub

Penjualan tiket resmi klub: Sumber utama dan paling tepercaya untuk membeli tiket dengan harga resmi adalah portal penjualan tiket Paris Saint-Germain. Anggota dan penggemar yang terdaftar dapat memeriksa ketersediaan tiket yang dirilis langsung oleh klub, opsi penjualan kembali yang diverifikasi klub, serta paket hospitalitas.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika seluruh tiket melalui kanal resmi klub telah terjual, tiket masuk umum sering kali masih tersedia di platform tiket sekunder seperti Ticombo. Platform ini memungkinkan penggemar membeli dan menjual tiket pertandingan Ligue 1 mendatang ketika alokasi tiket utama telah habis.

Berapa harga tiket Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Lorient?

Berikut pilihan harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 Paris Saint-Germain vs Lorient mendatang:

1. Kanal resmi klub

Tiket masuk umum standar: Biasanya berkisar dari sekitar €35 hingga €110 .

Biasanya berkisar dari sekitar . Keanggotaan klub / tiket yang dirilis: Harganya meningkat hingga mendekati €150 atau lebih untuk kursi di bagian tengah tribun bawah.

Harganya meningkat hingga mendekati untuk kursi di bagian tengah tribun bawah. Paket hospitalitas resmi: Umumnya mulai dari sekitar €300 hingga €400 atau lebih per orang, tergantung kategori VIP.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi melalui penjualan utama klub habis, platform tiket sekunder seperti Ticombo menawarkan tiket dengan harga yang mengikuti permintaan pasar:

Tiket penjualan kembali standar / tribun atas: Mulai dari sekitar €65 hingga €95 untuk kursi di tribun atas atau sisi belakang gawang.

Mulai dari sekitar untuk kursi di tribun atas atau sisi belakang gawang. Tiket penjualan kembali sisi lapangan & premium: Berkisar dari €110 hingga €220 atau lebih , tergantung permintaan dan jarak kursi dari lapangan.

Berkisar dari , tergantung permintaan dan jarak kursi dari lapangan. Tiket penjualan kembali VIP & hospitalitas: Mulai dari sekitar €300 ke atas.

Paris Saint-Germain vs Lorient di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paris Saint-Germain vs Lorient

PSG memasuki pertandingan ini dengan performa luar biasa setelah memenangi seluruh lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbarunya adalah kemenangan kandang 4-2 atas Barcelona di Liga Champions. Dalam rentang yang sama, PSG juga mengalahkan Manchester City 4-2 di kandang lawan pada kompetisi tersebut. Di Ligue 1, kemenangan atas Strasbourg dan Le Mans, serta kemenangan 2-1 di kandang Marseille, menunjukkan konsistensi PSG dalam menghadapi berbagai tantangan. PSG mencetak 14 gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan itu.

Catatan terbaru Lorient juga cukup solid, dengan tiga kemenangan dan dua hasil imbang tanpa kekalahan dalam lima pertandingan terakhirnya di Ligue 1. Laga terbarunya berakhir imbang 0-0 melawan Angers, sementara dalam rentang yang sama Lorient juga mengalahkan Monaco 1-0 dan Paris FC 1-0. Lorient mencetak empat gol dan kebobolan dua kali dalam lima pertandingan tersebut, menunjukkan bahwa tim ini tertata rapi dalam bertahan dan sulit ditembus.

Paris Saint-Germain vs Lorient: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terakhir kedua klub terjadi pada Mei 2026, ketika mereka bermain imbang 2-2 di Parc des Princes dalam laga Ligue 1. Sebelumnya, pertandingan di kandang Lorient pada Oktober 2025 juga berakhir imbang 1-1. Dalam lima pertemuan terakhir, PSG menang dua kali dan Lorient sekali, sedangkan dua laga berakhir imbang. Dalam rentang tersebut, PSG mencetak delapan gol dan Lorient tujuh gol.