Paris Saint-Germain akan menghadapi Le Mans pada Sabtu, 10 Oktober 2026 di Parc des Princes, Paris.

Secara historis, PSG memiliki keunggulan kuat dalam duel ini, setelah memenangi empat dari lima pertemuan langsung sebelumnya di semua kompetisi. Pertemuan kompetitif terakhir mereka terjadi pada Februari 2025 di Coupe de France, ketika Paris Saint-Germain meraih kemenangan tandang 2-0.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Paris Saint-Germain vs Le Mans, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Paris Saint-Germain vs Le Mans di Ligue 1?

Paris Saint-Germain vs Le Mans berlangsung di Parc des Princes, Paris, pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Ligue 1 - Pekan 6 10 Okt 2026 - 14.45 Parc des Princes

Bagaimana cara membeli tiket Paris Saint-Germain vs Le Mans di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Paris Saint-Germain vs Le Mans FC di Parc des Princes pada Sabtu, 10 Oktober 2026, ikuti langkah-langkah berikut melalui opsi pembelian utama:

1. Situs tiket resmi PSG

Tiket tunggal langsung: Kunjungi portal tiket resmi Paris Saint-Germain ( billetterie.psg.fr ).

Penjualan kembali resmi (Ticketplace): Jika tiket reguler standar sudah habis, PSG mengoperasikan platform penjualan kembali terintegrasi bernama Ticketplace di situs resminya. Pemegang tiket musiman menjual kursi mereka di sini dengan aman pada harga nominal yang diatur.

2. Paket tiket & perjalanan resmi

Jika Anda mengunjungi Paris dari luar negeri, mitra perjalanan resmi menyediakan paket lengkap untuk fan. Paket ini biasanya mencakup tiket pertandingan resmi Kategori 1 atau Kategori 2 beserta hotel lokal dan opsi sarapan.

3. Pengalaman VIP & hospitality

Untuk akses ke lounge stadion, katering prapertandingan, dan tempat duduk premium, buka tab VIP Offers di situs tiket resmi PSG atau pilih paket hospitality melalui agensi resmi.

4. Platform tiket sekunder

Jika Anda tidak bisa mendapatkan tiket langsung melalui klub, platform tiket sekunder seperti StubHub mencantumkan tiket jual kembali yang diajukan para fan. Perlu dicatat bahwa harga di marketplace pihak ketiga ditentukan oleh penjual dan bisa tercantum di atas atau di bawah harga nominal resmi.

Berapa harga tiket Paris Saint-Germain vs Le Mans di Ligue 1?

Harga tiket untuk Paris Saint-Germain vs. Le Mans FC di Parc des Princes bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan platform pembelian:

1. Tiket langsung resmi & Ticketplace

Tiket tunggal standar: Tiket tunggal dengan harga nominal langsung melalui loket resmi PSG mulai dari €45 untuk kursi reguler tingkat atas atau kursi dengan pandangan terbatas.

Kursi tingkat menengah & kursi tengah: Tiket Kategori 1 dan tribune samping biasanya berada di kisaran €75 hingga €150 , tergantung kedekatan dengan lapangan dan pandangan.

2. Paket VIP & hospitality

Lounge hospitality: Paket tiket premium yang mencakup katering prapertandingan, open bar, dan akses lounge VIP mulai dari €449 per orang.

3. Platform tiket sekunder

Tiket jual kembali di marketplace sekunder seperti StubHub sangat bervariasi berdasarkan permintaan.

Jual kembali tingkat dasar: Di platform sekunder terverifikasi, harga awal umumnya dimulai dari sekitar €70 hingga €85 .

Harga rata-rata jual kembali: Harga pasar rata-rata untuk kursi standar berada di kisaran €140 hingga €180 .

Paris Saint-Germain vs Le Mans di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paris Saint-Germain vs Le Mans

PSG menatap laga ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 2-1 dari Monaco di Ligue 1, kekalahan yang terjadi setelah hasil imbang melawan Lille (2-2) dan Rennes (2-2). Satu-satunya kemenangan dalam rangkaian itu diraih atas Aston Villa (2-1) di Piala Super UEFA. PSG telah mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut, sebuah catatan pertahanan yang akan mengkhawatirkan staf pelatih.

Le Mans membukukan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir imbang 1-1 di markas Nice di Ligue 1, dan mereka juga bermain imbang 2-2 di markas Brest sebelumnya pada musim ini. Kekalahan 3-2 dari Rennes menjadi kekalahan terberat mereka belakangan ini. Dalam lima pertandingan itu, Le Mans telah mencetak tujuh gol dan kebobolan delapan gol.

Paris Saint-Germain vs Le Mans: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Coupe de France pada Februari 2025, ketika Paris Saint-Germain menang 2-0 di kandang Le Mans. Dalam lima pertandingan head-to-head yang tercatat, PSG memiliki keunggulan jelas dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Le Mans, dengan satu kemenangan PSG tambahan juga ada dalam data tersebut. PSG telah mencetak 11 gol dalam pertemuan-pertemuan itu dan hanya kebobolan satu gol.