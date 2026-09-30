PSG akan menghadapi Barcelona pada Selasa, 20 Oktober 2026 di Parc des Princes, Paris.

Rivalitas mereka terkenal karena duel-duel fase gugur yang ikonik, termasuk comeback legendaris 6-1 "Remontada" milik Barcelona pada 2017, serta kemenangan meyakinkan 4-1 PSG di kandang Barcelona pada 2021 dan 2024. Dalam pertemuan terbaru mereka di Liga Champions pada fase liga 2025–26, PSG mengamankan kemenangan 2-1 atas Barcelona di tanah Spanyol.

Biarkan GOAL memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket PSG vs Barcelona, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Paris Saint-Germain vs Barcelona di Liga Champions?

PSG vs Barcelona akan kick-off di Parc des Princes, Paris, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Champions League - Pekan 3 20 Okt 2026 - 15.00 Parc des Princes

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Paris Saint-Germain vs Barcelona?

Untuk membeli tiket pertandingan UEFA Champions League Paris Saint-Germain vs FC Barcelona di Parc des Princes, Anda bisa mengikuti opsi utama berikut:

1. Portal tiket resmi PSG (Billetterie PSG)

Penjualan untuk umum: Anda bisa membuat akun suporter gratis di situs tiket resmi Paris Saint-Germain. Ketika tiket memasuki fase "Grand Public", siapa pun bisa membelinya langsung dengan harga normal.

Prioritas Red & Blue: Jika Anda memiliki keanggotaan Red & Blue, Anda akan mendapat akses lebih awal dalam jendela penjualan prioritas sebelum tiket dijual untuk umum.

2. Sektor suporter tandang (FC Barcelona)

Jika Anda ingin duduk di sektor suporter tandang, tiket didistribusikan langsung melalui FC Barcelona. Tiket ini umumnya diperuntukkan bagi anggota resmi klub Barca dan kelompok suporter terdaftar (penyes).

Berapa harga tiket Liga Champions Paris Saint-Germain vs Barcelona?

Harga tiket untuk pertandingan UEFA Champions League Paris Saint-Germain vs FC Barcelona di Parc des Princes bervariasi tergantung saluran pembelian dan kategori tempat duduk:

1. Penjualan utama resmi (portal tiket PSG)

Kategori 4 / Tribun atas: Sekitar €70 – €120

Kategori 2 & 3 / Tribun tengah: Sekitar €130 – €250

Kategori 1 / Tribun utama sisi panjang lapangan: Sekitar €260 – €450

Paket VIP & hospitality: Mulai dari €550 hingga €1.200+

2. Pasar sekunder & agregator

Karena permintaan yang sangat tinggi, di platform tiket sekunder seperti Ticombo harga biasanya mulai dari €250 – €320 untuk kursi tribun atas atau dengan pandangan terbatas, dengan harga rata-rata kursi berada di kisaran €500 – €650 , dan kursi premium melebihi €1.000 .

Paris Saint-Germain vs Barcelona di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paris Saint-Germain vs Barcelona

PSG mencatat rangkaian hasil yang campuran dalam lima laga terakhir mereka, dengan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan tandang 1-0 di markas Brest di Ligue 1, meski kekalahan kandang 1-2 dari Monaco serta hasil imbang beruntun melawan Lille dan Rennes mencerminkan inkonsistensi yang mewarnai kampanye domestik mereka. Kemenangan 6-1 atas Slovan Bratislava di Liga Champions menjadi penampilan mereka yang paling meyakinkan dalam lima laga itu, dan sepanjang rangkaian tersebut mereka mencetak 11 gol serta kebobolan delapan gol.

Barcelona sedang dalam performa tanpa henti, memenangi masing-masing dari lima pertandingan terakhir mereka dan mencetak 21 gol sambil kebobolan sepuluh. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 7-2 atas Racing Santander, dan mereka juga mengalahkan Feyenoord 5-1 di Liga Champions serta Valencia 5-0 di LaLiga. Lima kemenangan beruntun di dua kompetisi menunjukkan skuad yang bermain dengan kepercayaan diri besar dan kelancaran dalam menyerang.

Paris Saint-Germain vs Barcelona: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Liga Champions pada 1 Oktober 2025, ketika Barcelona menjamu PSG dan kalah 1-2. Dalam lima pertemuan terakhir, yang semuanya dimainkan di Liga Champions, PSG memiliki catatan lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Barcelona, serta satu hasil imbang. PSG secara khusus sangat dominan dalam laga tandang, dengan menang 4-1 di Camp Nou pada April 2024 dan Februari 2021, meski Barcelona sempat meraih kemenangan 3-2 di Parc des Princes pada April 2024 dalam duel dua leg yang sama.