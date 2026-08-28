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Ligue 1
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team-logoStrasbourg
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Cara mendapatkan tiket Paris FC vs Strasbourg: harga Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

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Paris FC menghadapi Strasbourg di Ligue 1. Berikut cara Anda bisa mendapatkan tiketnya

Paris FC akan menghadapi Strasbourg pada Sabtu, 19 September 2026 di Stade Jean Bouin, Paris.

Kedua tim sebelumnya bermain imbang 0-0 dalam pertemuan liga terakhir mereka pada Maret 2026. Dengan posisi klasemen awal musim dipertaruhkan, kedua klub akan berusaha mengamankan tiga poin krusial dalam laga ini.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Paris FC vs Strasbourg, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Paris FC vs Strasbourg di Ligue 1?

Paris FC vs Strasbourg berlangsung di Stade Jean Bouin, Paris.

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Ligue 1 - Pekan 5
Stade Jean Bouin

Bagaimana cara membeli tiket Paris FC vs Strasbourg di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Paris FC dan Strasbourg pada 19 September 2026, Anda bisa membelinya melalui beberapa platform tiket primer dan sekunder:

  • Situs resmi klub: Sumber utamanya adalah portal tiket resmi Paris FC (billetterie.parisfc.fr), tempat tiket kandang untuk pertandingan di Stade Jean-Bouin dirilis langsung kepada suporter umum.
  • Tiket VIP resmi: Untuk opsi hospitality atau lounge VIP, tiket dijual secara resmi melalui Official-VIP (official-vip.fr).
  • Marketplace tiket sekunder: Jika kursi standar resmi sudah habis, tiket tersedia di situs perbandingan dan penjualan kembali sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Paris FC vs Strasbourg di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 Paris FC vs Strasbourg di Stade Jean-Bouin bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan platform pembelian:

  • Tiket standar reguler: Tiket primer langsung melalui situs resmi klub mulai dari sekitar €17 hingga €25 untuk tempat duduk umum.
  • Marketplace pasar sekunder: Platform penjualan kembali dan reseller seperti StubHub saat ini mencantumkan tempat duduk standar mulai dari €38 hingga €60 per tiket.
  • Opsi premium & hospitality: Kursi kategori 1 di sisi lapangan, posisi premium, dan paket VIP hari pertandingan berada di kisaran €75 hingga €150+ tergantung akses lounge dan garis pandang yang disertakan.

Paris FC vs Strasbourg di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paris FC vs Strasbourg

Paris FC tidak menang dalam lima pertandingan terakhirnya, dengan catatan satu hasil imbang dan empat kekalahan. Satu-satunya laga kompetitif mereka dalam rentetan itu berakhir 0-0 melawan Troyes di Ligue 1 pada 22 Agustus. Sebelumnya, mereka kalah 3-2 dari Angers dan dibekuk Mainz 05 4-0 di pramusim. Dua hasil imbang 2-2 melawan VfB Stuttgart dan Como melengkapi catatan tersebut. Dalam lima pertandingan itu, Paris FC mencetak empat gol dan kebobolan sembilan gol.

Catatan terbaru Strasbourg juga sama sulitnya. Mereka hanya memenangi satu dari lima pertandingan terakhir mereka, yaitu hasil imbang 1-1 melawan Newcastle United dalam laga persahabatan. Musim Ligue 1 mereka dimulai dengan kekalahan 4-0 dari Marseille pada 21 Agustus. Mereka juga dua kali kalah dari Freiburg dan dibekuk Elversberg 5-2. Strasbourg kebobolan 13 gol dalam rentetan lima pertandingan itu sambil mencetak empat gol.

PAR

PAR - Performa

SCO
K3-2
TRO
S0-0
NCE
M3-0
OM
M2-3
OL
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
STR

STR - Performa

NEW
M1-1
OM
K4-0
RCL
M2-1
TRO
M2-6
ASM
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Paris FC vs Strasbourg: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi di Ligue 1 pada 15 Maret 2026, ketika Strasbourg menjamu Paris FC dan pertandingan berakhir 0-0. Sebelum itu, Paris FC menjamu Strasbourg di Stade Jean Bouin pada September 2025, dengan Strasbourg menang 3-2. Dalam lima pertemuan terakhir yang tercatat, yang mencakup tiga laga dari Ligue 3 pada 2014 dan 2015, masing-masing tim meraih dua kemenangan, dengan satu hasil imbang.

Head to Head

Paris FCSeriStrasbourg
1
2
2
Ligue 1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
FT
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
3
FT
Ligue 3
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FT
Ligue 3
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
FT
Ligue 3
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
2
FT
6Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Klasemen Paris FC vs Strasbourg

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
M
S
M
M
M
2
LyonLyonOL
5320102+811
M
S
M
S
M
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
M
S
M
M
S
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
M
M
S
M
5
RennesRennesREN
531189-110
K
M
M
M
S
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
M
M
K
S
S
7
AngersAngersSCO
521265+17
M
S
K
M
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
S
M
M
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
M
S
S
K
S
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
M
M
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
M
S
S
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
S
M
K
S
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
M
S
K
S
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
M
K
S
K
S
15
LensLensRCL
51139904
K
S
K
K
M
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
M
S
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
M
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
S
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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