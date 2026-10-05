Paris FC akan menghadapi Rennes pada Minggu, 18 Oktober 2026 di Stade Jean Bouin, Paris.

Pada musim 2025–26 sebelumnya, kedua tim berbagi hasil dalam pertemuan mereka, dengan Rennes meraih kemenangan tandang 1-0 atas Paris FC sebelum kemudian mencatatkan kemenangan 2-1 pada laga balasan di Roazhon Park. Paris FC memasuki laga ini setelah penampilan domestik yang kuat, termasuk hasil positif baru-baru ini melawan tim-tim top Prancis seperti Lyon dan Marseille.

Biarkan GOAL memberi Anda semua yang perlu diketahui tentang cara mendapatkan tiket Paris FC vs Rennes, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off Paris FC vs Rennes di Ligue 1?

Paris FC vs Rennes kick-off di Stade Jean Bouin, Paris.

Ligue 1 - Pekan 7 18 Okt 2026 - 11.15 Stade Jean Bouin

Bagaimana cara membeli tiket Paris FC vs Rennes di Ligue 1?

Untuk membeli tiket pertandingan Ligue 1 Paris FC vs Rennes mendatang di Stade Jean-Bouin, Anda bisa menempuh jalur utama berikut:

1. Portal tiket resmi Paris FC Cara paling aman dan paling dapat diandalkan untuk membeli tiket adalah langsung melalui situs penjualan tiket resmi Paris FC.

Keanggotaan klub / akses prioritas: Anggota resmi klub atau pemegang tiket musiman sering kali mendapatkan akses prioritas sebelum penjualan untuk publik umum dibuka.

Rilis tiket umum: Kursi yang tersisa akan tersedia untuk publik mendekati hari pertandingan. Anda perlu membuat akun online gratis untuk menyelesaikan transaksi dan mengunduh tiket pertandingan digital Anda.

2. Sektor suporter tim tamu (untuk pendukung Rennes) Jika Anda ingin duduk di sektor suporter tim tamu untuk mendukung Rennes, tiket biasanya didistribusikan langsung melalui sistem tiket resmi Stade Rennais FC atau kelompok suporter yang terorganisir.

Berapa harga tiket Paris FC vs Rennes di Ligue 1?

Harga tiket untuk pertandingan Ligue 1 Paris FC vs Stade Rennais FC di Stade Jean-Bouin bervariasi tergantung kategori tempat duduk dan jalur pembelian:

Tiket resmi langsung (loket Paris FC)

Masuk gratis / promosi: Paris FC secara khusus telah menjadikan tiket masuk umum untuk pertandingan kandang standar gratis atau dimulai dari harga simbolis, misalnya €0–€10, untuk tempat duduk standar di bagian stadion tertentu.

Tempat duduk standar / premium: Tempat duduk kategori reguler umumnya berada di kisaran €15 hingga €40 untuk laga Ligue 1 level menengah.

Platform penjualan ulang & pasar sekunder

Ketika periode penjualan tiket utama ditutup, platform tiket sekunder seperti StubHub memberi pendukung kesempatan kedua untuk mengamankan akses masuk pada hari pertandingan.

Harga awal: Tiket penjualan ulang level masuk biasanya dimulai dari sekitar €30 hingga €35 (~$35 USD) untuk tempat duduk kategori standar.

Harga rata-rata: Listing penjualan ulang rata-rata di berbagai platform sekunder terverifikasi berada di kisaran €60 dan €70 (~$70–$75 USD) tergantung posisi kursi, pandangan, dan permintaan.

Paris FC vs Rennes di Ligue 1: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paris FC vs Rennes

Paris FC mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Lyon pada 12 September, dan mereka menang 2-3 di markas Marseille pada 6 September. Dalam rangkaian lima pertandingan itu, Paris FC mencetak lima gol dan kebobolan tiga gol. Mereka tidak kalah dalam empat laga Ligue 1 terakhir.

Rennes memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil imbang di setiap kompetisi yang mereka ikuti. Hasil terbaru mereka adalah imbang 0-0 melawan Sturm Graz di Liga Europa pada 16 September, dan sebelum itu mereka mengalahkan Marseille 1-0 di Ligue 1 pada 11 September. Rennes mencetak delapan gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan terakhir mereka, dan mereka tidak terkalahkan dalam empat laga terakhir di semua kompetisi.

Paris FC vs Rennes: Rekor pertemuan terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi di Ligue 1 pada 10 Mei 2026, ketika Rennes menang 2-1 di kandang. Sebelumnya, Paris FC mengalahkan Rennes 1-0 di Stade Jean Bouin pada November 2025. Dalam dua pertemuan yang tercatat, masing-masing tim meraih satu kemenangan.