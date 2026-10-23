Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 10 April 2026, Paris FC meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Monaco di stadion yang sama. Kedua tim berupaya mengamankan poin penting pada fase awal hingga pertengahan musim Ligue 1 demi naik ke posisi yang lebih tinggi di klasemen.

Simak panduan dari GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Paris FC vs Monaco, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Paris FC vs Monaco di Ligue 1 dimulai?

Paris FC vs Monaco akan berlangsung di Stade Jean Bouin, Paris, pada Minggu, 1 November 2026.

Ligue 1 - Pekan 9 1 Nov 2026 - 11.15 Stade Jean Bouin

Bagaimana cara membeli tiket Paris FC vs Monaco di Ligue 1?

Jika ingin membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Paris FC dan AS Monaco di Stade Jean-Bouin, ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

Kanal resmi klub: Anda dapat memeriksa portal tiket resmi Paris FC secara langsung untuk mengetahui penjualan tiket perdana, periode pembelian prioritas bagi anggota klub, dan ketersediaan tiket untuk umum.

Tiket tribun tim tamu: Jika Anda mendukung AS Monaco, tiket terkadang dapat diajukan dan dialokasikan melalui kanal tiket resmi Monaco bagi suporter yang bepergian untuk mendukung tim.

2. Pasar tiket sekunder

Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Paris FC vs Monaco di Ligue 1?

Untuk pertandingan Ligue 1 antara Paris FC dan AS Monaco, pilihan tiket serta perkiraan harganya berbeda-beda menurut kategori:

1. Kanal resmi klub

Harga resmi tiket standar biasanya berkisar antara €15 hingga €25 untuk suporter umum atau tempat duduk di tribun sisi pendek, dan naik menjadi €40 hingga €70 untuk lokasi premium di tribun sisi panjang pada pertandingan liga reguler di Stade Jean-Bouin.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

Tribun sisi pendek / Kategori 4: Umumnya mulai dari sekitar €25 hingga €50 .

Tribune Eiffel / Kategori 1: Biasanya berkisar antara €60 dan €90 .

Bagian tengah tribun sisi panjang / VIP / Premium: Dapat berkisar dari €110 hingga €150+ .

Paris FC vs Monaco di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Paris FC vs Monaco

Paris FC mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir tanpa sekali pun kalah. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan kandang 2-1 atas Strasbourg pada 19 September. Mereka juga meraih kemenangan tandang 2-3 atas Marseille pada awal September. Paris FC mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali dalam lima laga tersebut, termasuk saat menang 3-0 atas Nice.

Monaco meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 di kandang Lens pada 18 September. Mereka juga menang 1-2 di kandang PSG dalam laga Ligue 1 pada 4 September. Monaco mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan itu, termasuk saat menang 4-1 atas Gornik Zabrze di kualifikasi Conference League.

Paris FC vs Monaco: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 4-1 untuk Paris FC di Stade Jean Bouin dalam laga Ligue 1 pada 10 April 2026. Sebelumnya, Monaco menang 1-0 saat Paris FC bertandang ke Kepangeranan Monaco pada November 2025. Dari tiga pertemuan yang tercatat dalam kumpulan data tersebut, Paris FC memiliki rekor lebih baik belakangan ini dengan dua kemenangan, berbanding satu milik Monaco.