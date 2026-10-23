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Ligue 1
team-logoParis FC
Stade Jean Bouin
team-logoMonaco
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Cara mendapatkan tiket Paris FC vs Monaco: harga tiket Ligue 1, informasi pertandingan, penjualan tiket menjelang laga, dan lainnya

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Tickets
Paris FC
Monaco
Ligue 1

Paris FC menghadapi Monaco di Ligue 1. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Dalam pertemuan terakhir mereka di liga pada 10 April 2026, Paris FC meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Monaco di stadion yang sama. Kedua tim berupaya mengamankan poin penting pada fase awal hingga pertengahan musim Ligue 1 demi naik ke posisi yang lebih tinggi di klasemen.

Simak panduan dari GOAL untuk mengetahui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket Paris FC vs Monaco, termasuk tempat membelinya dan harganya.

Kapan Paris FC vs Monaco di Ligue 1 dimulai?

Paris FC vs Monaco akan berlangsung di Stade Jean Bouin, Paris, pada Minggu, 1 November 2026.

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Ligue 1 - Pekan 9
Stade Jean Bouin

Bagaimana cara membeli tiket Paris FC vs Monaco di Ligue 1?

Jika ingin membeli tiket pertandingan Ligue 1 antara Paris FC dan AS Monaco di Stade Jean-Bouin, ada beberapa pilihan utama:

1. Kanal resmi klub

  • Kanal resmi klub: Anda dapat memeriksa portal tiket resmi Paris FC secara langsung untuk mengetahui penjualan tiket perdana, periode pembelian prioritas bagi anggota klub, dan ketersediaan tiket untuk umum.
  • Tiket tribun tim tamu: Jika Anda mendukung AS Monaco, tiket terkadang dapat diajukan dan dialokasikan melalui kanal tiket resmi Monaco bagi suporter yang bepergian untuk mendukung tim.

2. Pasar tiket sekunder

  • Platform tiket sekunder: Jika tiket melalui kanal resmi klub sudah habis, tiket reguler sering kali dapat ditemukan di platform tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Paris FC vs Monaco di Ligue 1?

Untuk pertandingan Ligue 1 antara Paris FC dan AS Monaco, pilihan tiket serta perkiraan harganya berbeda-beda menurut kategori:

1. Kanal resmi klub

  • Harga resmi tiket standar biasanya berkisar antara €15 hingga €25 untuk suporter umum atau tempat duduk di tribun sisi pendek, dan naik menjadi €40 hingga €70 untuk lokasi premium di tribun sisi panjang pada pertandingan liga reguler di Stade Jean-Bouin.

2. Pasar tiket sekunder

Jika tiket resmi dari penjualan langsung klub habis, platform tiket sekunder seperti StubHub menawarkan tiket dengan harga yang bergantung pada permintaan pasar:

  • Tribun sisi pendek / Kategori 4: Umumnya mulai dari sekitar €25 hingga €50.
  • Tribune Eiffel / Kategori 1: Biasanya berkisar antara €60 dan €90.
  • Bagian tengah tribun sisi panjang / VIP / Premium: Dapat berkisar dari €110 hingga €150+.

Paris FC vs Monaco di Ligue 1: Semua yang perlu diketahui

Performa Paris FC vs Monaco

Paris FC mencatatkan tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir tanpa sekali pun kalah. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan kandang 2-1 atas Strasbourg pada 19 September. Mereka juga meraih kemenangan tandang 2-3 atas Marseille pada awal September. Paris FC mencetak delapan gol dan kebobolan empat kali dalam lima laga tersebut, termasuk saat menang 3-0 atas Nice.

Monaco meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 di kandang Lens pada 18 September. Mereka juga menang 1-2 di kandang PSG dalam laga Ligue 1 pada 4 September. Monaco mencetak sepuluh gol dan kebobolan empat kali dalam lima pertandingan itu, termasuk saat menang 4-1 atas Gornik Zabrze di kualifikasi Conference League.

PAR

PAR - Performa

OM
M2-3
OL
S0-0
STR
M2-1
FCL
K1-0
REN
M4-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ASM

ASM - Performa

PIS
M2-0
TFC
S2-2
CSS
M1-2
FCL
K1-0
SCF
M3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Paris FC vs Monaco: Rekor pertemuan terakhir

Pertemuan terakhir kedua tim berakhir dengan kemenangan 4-1 untuk Paris FC di Stade Jean Bouin dalam laga Ligue 1 pada 10 April 2026. Sebelumnya, Monaco menang 1-0 saat Paris FC bertandang ke Kepangeranan Monaco pada November 2025. Dari tiga pertemuan yang tercatat dalam kumpulan data tersebut, Paris FC memiliki rekor lebih baik belakangan ini dengan dua kemenangan, berbanding satu milik Monaco.

Head to Head

Paris FCSeriMonaco
2
1
0
Ligue 1
Paris FC badge
Paris FC
PAR
4
Monaco badge
Monaco
ASM
1
FT
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
0
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FT
Club Friendlies
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Monaco badge
Monaco
ASM
0
FT
5Gol yang Dicetak1
Pertandingan lebih dari 2.5 gol1/3
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/3
#MMSKGK+/-POINPerforma
1
LyonLyonOL
7421135+814
M
K
M
S
M
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
M
M
M
M
K
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
M
K
M
S
M
4
LilleLilleLIL
7421105+514
S
M
K
M
M
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
K
S
M
S
M
6
RennesRennesREN
74121514+113
K
M
K
M
M
7
LorientLorientFCL
732276+111
M
M
K
S
M
8
LensLensRCL
73131411+310
M
M
K
S
K
9
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
M
M
K
K
K
10
BrestBrestB29
72321310+39
S
M
K
K
M
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
M
S
M
S
K
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
M
K
M
M
K
13
NiceNiceNCE
722369-38
K
M
M
K
S
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
K
K
K
S
M
15
AngersAngersSCO
7214915-67
K
K
M
S
K
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
K
K
M
S
S
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
K
K
K
S
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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